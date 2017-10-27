ВМС Британии продадут несколько кораблей южноамериканским странам
Командование британских ВМС для уменьшения расходов в условиях сокращения бюджетного финансирования намерено вывести из состава флота несколько кораблей и продать их Бразилии и Чили, сообщает Независимая газета.
В Минобороны отказались подтверждать эту информацию. Однако источники издания IHS Janes заявили, что «другого выхода из сложившейся ситуации просто нет».
Собеседники издания утверждают, что британское военное ведомство «рассматривает возможность продажи Бразилии и Чили двух десантных кораблей класса "Альбион", а также нескольких фрегатов класса "Дьюк"».
По их словам, «два фрегата хотят вывести из состава флота в следующем году, а еще три – в срок до 2023 года».
В составе британского флота 13 подобных фрегатов (водоизмещением 5 тыс. тонн), построенных в период с 1990 по 2003 год. То есть это вполне современные корабли, вооруженных артиллерией, зенитными ракетными комплексами и противокорабельными ракетами «Гарпун».
Минобороны Великобритании отрицает возможную продажу кораблей в Южную Америку, однако уже начало уменьшать расходы за счет сокращения флота. «В частности, сейчас завершает последний поход десантный вертолетоносец «Оушен». В декабре флагманский корабль вернется из Средиземного моря в Плимут, а в 2018 году его выведут из состава флота и продадут Бразилии. Предположительно сумма сделки составит около $ 105 млн», – пишет издание.
Бюджетные сокращения происходят на фоне запуска масштабной программы производства восьми 7000-тонных фрегатов проекта «Тип-26», поставка которых должна завершиться ориентировочно к 2035 году. Кроме того, военное ведомство обороны заявило о планах по производству серии легких фрегатов «Тип-31».
В Минобороны отказались подтверждать эту информацию. Однако источники издания IHS Janes заявили, что «другого выхода из сложившейся ситуации просто нет».
Собеседники издания утверждают, что британское военное ведомство «рассматривает возможность продажи Бразилии и Чили двух десантных кораблей класса "Альбион", а также нескольких фрегатов класса "Дьюк"».
По их словам, «два фрегата хотят вывести из состава флота в следующем году, а еще три – в срок до 2023 года».
В составе британского флота 13 подобных фрегатов (водоизмещением 5 тыс. тонн), построенных в период с 1990 по 2003 год. То есть это вполне современные корабли, вооруженных артиллерией, зенитными ракетными комплексами и противокорабельными ракетами «Гарпун».
Минобороны Великобритании отрицает возможную продажу кораблей в Южную Америку, однако уже начало уменьшать расходы за счет сокращения флота. «В частности, сейчас завершает последний поход десантный вертолетоносец «Оушен». В декабре флагманский корабль вернется из Средиземного моря в Плимут, а в 2018 году его выведут из состава флота и продадут Бразилии. Предположительно сумма сделки составит около $ 105 млн», – пишет издание.
Бюджетные сокращения происходят на фоне запуска масштабной программы производства восьми 7000-тонных фрегатов проекта «Тип-26», поставка которых должна завершиться ориентировочно к 2035 году. Кроме того, военное ведомство обороны заявило о планах по производству серии легких фрегатов «Тип-31».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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