15:53 27 октября

ВМС Британии продадут несколько кораблей южноамериканским странам

Командование британских ВМС для уменьшения расходов в условиях сокращения бюджетного финансирования намерено вывести из состава флота несколько кораблей и продать их Бразилии и Чили, сообщает Независимая газета.



В Минобороны отказались подтверждать эту информацию. Однако источники издания IHS Janes заявили, что «другого выхода из сложившейся ситуации просто нет».


Собеседники издания утверждают, что британское военное ведомство «рассматривает возможность продажи Бразилии и Чили двух десантных кораблей класса "Альбион", а также нескольких фрегатов класса "Дьюк"».

По их словам, «два фрегата хотят вывести из состава флота в следующем году, а еще три – в срок до 2023 года».

В составе британского флота 13 подобных фрегатов (водоизмещением 5 тыс. тонн), построенных в период с 1990 по 2003 год. То есть это вполне современные корабли, вооруженных артиллерией, зенитными ракетными комплексами и противокорабельными ракетами «Гарпун».

Минобороны Великобритании отрицает возможную продажу кораблей в Южную Америку, однако уже начало уменьшать расходы за счет сокращения флота. «В частности, сейчас завершает последний поход десантный вертолетоносец «Оушен». В декабре флагманский корабль вернется из Средиземного моря в Плимут, а в 2018 году его выведут из состава флота и продадут Бразилии. Предположительно сумма сделки составит около $ 105 млн», – пишет издание.

Бюджетные сокращения происходят на фоне запуска масштабной программы производства восьми 7000-тонных фрегатов проекта «Тип-26», поставка которых должна завершиться ориентировочно к 2035 году. Кроме того, военное ведомство обороны заявило о планах по производству серии легких фрегатов «Тип-31».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 13:52
    Только бизнес, ничего личного. Получается? - Можно поздравить! Да, у нас тоже что-то завалялось...
    oldseaman1957
  2. Livonetc Сегодня, 13:57
    Тихий закат Британской империи, как мирового лидера во всех отношениях.
    Старец ведомый или влекомый поводырем из за океана.
    Livonetc
  3. san4es Сегодня, 13:58
    ...также нескольких фрегатов класса "Дьюк"».


    Водоизмещение 4900 т
    Длина 133 м
    Ширина 16,1 м
    Осадка 5,5 м (винты)
    7,3 м (сонар)
    Двигатели CODLAG: 4 дизель-генератора Paxman Valenta 12CM (4 × 2025 л.с.), 2 электромотора GEC (2 × 4000 л.с.), 2 газовые турбины Rolls-Royce Spey SM1A
    Мощность 31 100 л. с. (22,9 МВт)
    Движитель 2 винта
    Скорость хода 28 узлов (51,9 км/ч)
    Дальность плавания 9000 морских миль на 15 узлах
    Экипаж 181—185 человек (13 офицеров)
    Вооружение
    Артиллерия 1 × 114-мм АУ Mk8
    2 × 30-мм автомата DS 30B
    Ракетное вооружение 2 × 4 ПКРК «Гарпун»
    1 × 32 УВП «Сивулф» GWS-26,
    Постановщики помех Seagnat и DFL3
    Авиационная группа 1 вертолёт Lynx HMA8 или Merlin HM1
    san4es
  4. Невский_ЗУ Сегодня, 14:05
    Аргентине что ли продают? laughing
    Невский_ЗУ
  5. uav80 Сегодня, 14:31
    А что не так то..?? Старое продают, новое вроде как покупают. не на лом же их сдавать...
    uav80
    1. volodya Сегодня, 14:42
      Цитата: uav80
      А что не так то..?? Старое продают, новое вроде как покупают. не на лом же их сдавать...

      Продали бы болгарам,хоть пару катеров по дешовке.Они уж ревят там!
      volodya
  6. andrewkor Сегодня, 15:20
    За Украинские Кригсмаринен обидно,у них такая нехватка плавсредств ,что любой фрегатик или корветик был бы в жилу,а тут обошли!Хотя ключевое слово "продадут", а не "подарят"!
    andrewkor
  7. uav80 Сегодня, 15:29
    Цитата: volodya
    Продали бы болгарам,хоть пару катеров по дешовке.Они уж ревят там!

    Эти УШМ хотят именно новые, чтоб их на долго хватило, а не держать старье в рембоках постоянно и не тратить бабло на ремонты...
    uav80
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