В Поволжье завершилась контрольная проверка войск с привлечением более 10 тыс. военнослужащих

В ходе проверки были проведены четыре тактических учения в дневное и ночное время. За время проверки было использовано более 100 тыс. боеприпасов.

В регионах Поволжья завершилась контрольная проверка воинских частей и соединений Центрального военного округа, в котором принимали участие более 10 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.Как отмечают в Минобороны, проверка проходила в два этапа на нескольких полигонах Пензенской, Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения поднимались по тревоге, приводились в высшие степени боевой готовности, совершали марши на полигоны, выполняли стрельбы из штатного вооружения и военной техники. Военнослужащие выполнили на оценку нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовкам.- говорится в сообщении, поступившем в адрес "Военного Обозрения"