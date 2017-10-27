16:02 27 октября

В Поволжье завершилась контрольная проверка войск с привлечением более 10 тыс. военнослужащих

В регионах Поволжья завершилась контрольная проверка воинских частей и соединений Центрального военного округа, в котором принимали участие более 10 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.

В Поволжье завершилась контрольная проверка войск с привлечением более 10 тыс. военнослужащих


Как отмечают в Минобороны, проверка проходила в два этапа на нескольких полигонах Пензенской, Самарской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения поднимались по тревоге, приводились в высшие степени боевой готовности, совершали марши на полигоны, выполняли стрельбы из штатного вооружения и военной техники. Военнослужащие выполнили на оценку нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовкам.


В ходе проверки были проведены четыре тактических учения в дневное и ночное время. За время проверки было использовано более 100 тыс. боеприпасов.
- говорится в сообщении, поступившем в адрес "Военного Обозрения"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. atoliner Сегодня, 14:57
    Как всегда - агрессивная показуха. А потом жалобы, что мировая общественность предпринимает ответные шаги.
    atoliner
    1. aries2200 Сегодня, 15:02
      закончился летний период учебы осенью много бойцов пойдет в дембель ...традиционные учения ...ваша злоба напрасна ...да и учения в глубине россии ...а это -что хотим у себя то и делаем. ...ну и на последок .....ДЕРЖИ ПОРОХ СУХИМ....русская поговорка.
      aries2200
      1. atoliner Сегодня, 15:05
        Это не злоба. Ситуация сейчас напряженная и проведение показных учений не самая лучшая идея. РФ была наказана санкциями - в данный момент рассматривает продление\снятие санкций, а массовые по евромеркам учения - не лучший метод взаимного сотрудничества.
        atoliner
        1. andrewkor Сегодня, 15:12
          У вас пальцев на всех конечностях не хватит, что бы перечислить учения НАТО у российских границ,помалкивал бы уж " дочь офицера" или кто то там ещё!
          andrewkor
          1. atoliner Сегодня, 15:21
            Которые де-факто являются запоздалым ответом на российские учения.
            atoliner
        2. ЦУС-ВВС Сегодня, 15:33
          и вертели мы ваши санкции! благодоря им Россия возрождается,хозяйство своё поднимается
          ЦУС-ВВС
          1. atoliner Сегодня, 15:34
            И при этом число бедных увеличивается, ввп падает и позиции в космосе сданы частному агентству? Да уж - с такими патриотами и враги не нужны.
            atoliner
            1. ЦУС-ВВС Сегодня, 15:36
              нет побед без трудностей!
              ЦУС-ВВС
            2. ЦУС-ВВС Сегодня, 15:44
              и ещё покажите где народ беднеет? на дорогах извините меня-пукнуть негде,машин с каждым днём становится всё больше.
              ЦУС-ВВС
  2. andrewkor Сегодня, 15:08
    Вот и НАТО в лице пана atoliner (прошу прощения,что с малой буквы)уже обделалось,вдруг снаряды до "Великой Полонии" долетят!Ждем-с визга от Триебалтов!
    andrewkor
    1. atoliner Сегодня, 15:23
      Я лично не беспокоюсь - Войско Польске сильно, как никогда. И союзников только прибыло. Просто грустно видеть, что вместо траты на людей тратят или на яхты, или на ненужные пострелушки. С кем это в 21 веке собрались воевать целыми армиями? С террористами? Так бессмысленно - это как из пушки по воробьям. С Западом? Так сил не хватит, как и всегда в истории было.
      atoliner
  3. Doliva63 Сегодня, 15:15
    "За время проверки было использовано более 100 тыс. боеприпасов."
    По 10 патронов на нос? belay laughing
    Doliva63
  4. ЦУС-ВВС Сегодня, 15:35
    эх когда же сборы начнут проводить для запасников? Устал на гражданке хочу в армию отдохнуть от всего :))))
    ЦУС-ВВС
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