15:57 27 октября

Шойгу заявил об обострении обстановки у западной границы России

На прошедшей сегодня коллегии Министерства обороны РФ, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и может еще больше обостриться.

Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений
— отметил Шойгу.

Шойгу заявил об обострении обстановки у западной границы России



Он напомнил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Также в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США.

Шойгу отметил, что Минобороны нейтрализует возникающие угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.
В последние годы НАТО значительно увеличило активность вблизи западных границ России. По словам Шойгу, эти учения зачастую носят "открытый антироссийский характер".

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. В МИД отмечали, в альянсе прекрасно знают об этом, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и войск у российских границ, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: www.kremlin.ru
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Комментарии 55

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  1. 210окв Сегодня, 14:08
    Ну,это все было предсказуемо.Не смирятся заштатников и их шавки с возрождающейся Россией.
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 14:10
      Цитата: 210окв
      Ну,это все было предсказуемо.Не смирятся заштатников и их шавки с возрождающейся Россией.

      ну так хоть попугать хотят, больше ничего у них не получается hi
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 14:17
        Цитата: Partyzan
        так хоть попугать хотят, больше ничего у них не получается

        Пусть молятся, чтобы мы реально не испугались
        Цитата: 210окв
        возрождающейся Россией.

        А то все в ''Феникса'' превратимся, из реального пепла восставать придётся!
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 14:18
          Цитата: Logall
          А то все в ''Феникса'' превратимся, из реального пепла восставать будем!

          сплюнь ..... на них laughing
          Partyzan
          1. Б.Т.В. Сегодня, 14:24
            Цитата: Partyzan
            сплюнь ..... на них


            Ага, всем населением России " сплюнем на них", может утонут?!
            Б.Т.В.
            1. Partyzan Сегодня, 14:28
              Цитата: Б.Т.В.
              может утонут?!

              может, но оно не тонет request
              Partyzan
              1. Б.Т.В. Сегодня, 14:30
                Цитата: Partyzan
                Цитата: Б.Т.В.
                может утонут?!

                может, но оно не тонет request


                Ну тогда пусть к берегам " любимой" Америки плывёт, всё у наших границ воздух чище будет.
                Б.Т.В.
            2. LSA57 Сегодня, 14:33
              Цитата: Б.Т.В.
              Ага, всем населением России " сплюнем на них", может утонут?!

              не помню кто сказал.
              "Если Европа плюнет на нас, мы утрёмся. Если мы плюнем, они утонут"
              LSA57
              1. трассер Сегодня, 14:47
                В европе проживает 500 0000000 человек ...в России 130 0000000 . Шапками не закидаеш плеватели млин
                трассер
                1. Кент0001 Сегодня, 15:40
                  Задолбали. Включительно мозги . Если они конечно есть. Они с нами не будут воевать. Они нас экономически будут стараться придушить. Пока они выигрывают. А у нас все Медведевы и Чубайсы у власти.
                  Кент0001
            3. домохозяйка Сегодня, 15:25
              китайцев надо попросить
              домохозяйка
          2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 14:28
            К этому вопросу МО РФ надо подходить с большей ответственностью.
            1. Оформить на местах, возможных боевых действий, землеотвод под организацию массовых захоронений уничтоженной живой силы предполагаемого (потенциального) противника.
            2. Сформировать подразделения по сбору и эвакуации ( на переработку) разбитой и уничтоженной военной техники предполагаемого (потенциального) противника.
            3. Провести учения по пунктам 1 и 2, с приглашением наблюдателей со стороны предполагаемого (потенциального) противника.
            товарищ ШУХЕР
            1. Scoun Сегодня, 14:52
              Цитата: товарищ ШУХЕР
              1. Оформить на местах, возможных боевых действий, землеотвод под организацию массовых захоронений уничтоженной живой силы предполагаемого (потенциального) противника.
              2. Сформировать подразделения по сбору и эвакуации ( на переработку) разбитой и уничтоженной военной техники предполагаемого (потенциального) противника.
              3. Провести учения по пунктам 1 и 2, с приглашением наблюдателей со стороны предполагаемого (потенциального) противника.

              Так это если по пунктам.... то и все меры и учения надо проводить на территории (потенциального) противника.
              Где будете проводить, в США или англии?
              Поляков и прочих пнглосаксы скинут как отребье и не сморщатся им только свои шкуры представляют интерес.
              Scoun
            2. ranger Сегодня, 15:01
              Цитата: товарищ ШУХЕР
              К этому вопросу МО РФ надо подходить с большей ответственностью.

              Предлагаю дополнить предыдущие три пункта еще одним.
              4.Организовать доставку в места предполагаемых боевых действий шапок в количестве достаточном для забрасывания вероятного противника... soldier
              ranger
              1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:18
                Цитата: ranger
                4.Организовать доставку в места предполагаемых боевых действий шапок в количестве достаточном для забрасывания вероятного противника...

                "Шапка" - рассматривалось, как одно из нескольких кодовых названий, на момент разработки, вакуумной бомбы...
                товарищ ШУХЕР
            3. Кент0001 Сегодня, 15:41
              Уничтоженная техника сильно фонить будет.
              Кент0001
      2. maxim947 Сегодня, 14:18
        Министр обороны это сообщение для сми сделал, а так класть мы хотели на эти псевдодвижения. Все эти многонациональные образования разбегаются как крысы при первой заварухе, и еще лет 20 друг друга в этом обвиняют.
        maxim947
        1. Partyzan Сегодня, 14:23
          Цитата: maxim947
          Все эти многонациональные образования разбегаются как крысы

          они просто домой хотят laughing
          Partyzan
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:25
            Шойгу заявил об обострении обстановки у западной границы России

            Ну так у парадного входа всегда многолюдней! yes
            СРЦ П-15
          2. Комментарий был удален.
    2. SMP Сегодня, 14:11
      Цитата: 210окв
      Ну,это все было предсказуемо.Не смирятся заштатников и их шавки с возрождающейся Россией.


      Скорее всего это связано с событиями на Украине, видимо новый майдан на носу.
      SMP
    3. LSA57 Сегодня, 14:13
      Цитата: 210окв
      Не смирятся заштатников и их шавки с возрождающейся Россией.

      шавки в первую очередь. они ближе к нам и никак не поймут, что их первыми на убой и пошлют
      LSA57
    4. Дедкастарый Сегодня, 14:14
      Шойгу заявил об обострении обстановки у западной границы России
      братуха,во времена Даманского,так не паниковал.(Даурия) ну- полезли...ну вломили...да жёстко,с потерями. но-статус-кво.
      Дедкастарый
    5. сибиралт Сегодня, 14:19
      Сейчас самое проблематичное для РФ - Приднестровье. В случае "заварухи" придется рубить проход через Одессу. Полыхнет пол-Европы. А выгодополучатель - США. Бриты это давно поняли и "брекзитировались" от Европы. Момент истины в том, насколько способно наше внешнеполитическое ведомство разрулить ситуацию. hi
      сибиралт
      1. Волька Сегодня, 14:27
        мне думается даже не приднестровье, а скорее Калиниград, а уж потом все по округе
        Волька
        1. сибиралт Сегодня, 15:26
          В Калининград есть морской и воздушный проходы помимо сухопутных. Но там "Искандеры", флот, российская Армия и ВСК. А это реальный аргУмент странам - участникам НАТО. bully Там блокада без войны не прокатит.
          сибиралт
  2. Волька Сегодня, 14:12
    много суеты на западе еще ничего не значит, возможно это отвлекающий маневр, думается обострения стоит ждать с востока...
    Волька
    1. LSA57 Сегодня, 14:14
      Цитата: Волька
      думается обострения стоит ждать с востока...

      от японии??
      LSA57
      1. Logall Сегодня, 14:21
        Да нет, он думает, что США настолько долбанутые, что десант через океан к нам привезут...
        Logall
      2. Волька Сегодня, 14:31
        янки как воздух нужен очередной военный конфликт, иначе полыхнет у них почище 30-х годков 20 века, гейропа еще долго будет булки мять после каталонии, резонанс то уже пошел и нехилый, ей не собраться единым фронтом в случае часа Х
        Волька
    2. Partyzan Сегодня, 14:19
      Цитата: Волька
      обострения стоит ждать с востока...

      а не китай ли имеете ввиду?
      Partyzan
      1. Волька Сегодня, 14:23
        нет не от китая и японии, скорее от противостояния кндр и сша, слишком много нагнали янки туда корабликов с леталками, конфликт неминуемо втянет и Россию, мы вынужденно будем там держать значительные войска в напряжении
        Волька
        1. Partyzan Сегодня, 14:27
          Цитата: Волька
          слишком много нагнали янки туда корабликов с леталками,

          ну и риф им под киль negative
          Partyzan
        2. LSA57 Сегодня, 14:37
          Цитата: Волька
          конфликт неминуемо втянет и Россию,

          да не полезут саши туда. это всё понты. трампу стыдно, что его послали лесом, вот и надувает щёки
          LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 14:36
        Цитата: Partyzan
        а не китай ли имеете ввиду?

        дык они в нату не входят. он про отвлекающий манёвр говорил.
        LSA57
  3. Siegen Сегодня, 14:18
    об обострении обстановки у западной границы России

    Ближе к выборам ещё больше обострится обстановка.
    Siegen
    1. Волька Сегодня, 14:25
      зная ВВП и его мужество принимать судьбоносные решения, конфликта не случится до выборов президента РФ, это само собой, все в мире ждут этих выборов, а дальше будет самое интересное...
      Волька
      1. Волька Сегодня, 14:42
        а как думайте ведь не зря же ноне ВВП четыре баллистические ракетки пульнул на полигон, кому такой широкий жест и особое внимание...
        Волька
      2. Siegen Сегодня, 15:32
        конфликта не случится до выборов президента РФ...

        На какой-то передаче один политолог сказал, что США собираются до выборов заморозить все счета российских олигархов на время правления Путина, чтобы поссорить и вызвать конфликт.
        От них можно ожидать чего угодно. По Марксу - родную мать продадут...
        Siegen
  4. Гардамир Сегодня, 14:24
    Поневоле вспоминаешь Советский Союз. Мы тогда и не знали ни про санкции, ни про провокации. Руководство страны спокойно делало свою работу. А теперь то у них санкции, то вокруг все виноваты. Этот заявил, "заявитель"! На то и должность Министра Обороны, чтоб страну оборонять и быть готовым ко всему, а не заявления заявлять!
    Гардамир
    1. 79807420129 Сегодня, 14:34
      Цитата: Гардамир
      Мы тогда и не знали ни про санкции, ни про провокации

      Да ну да,СССР разве не под санкциями был и по радио и ТВ ничего не говорили,наверное с памятью что то стало laughing Бывает. request
      Цитата: Гардамир
      На то и должность Министра Обороны, чтоб страну оборонять и быть готовым ко всему, а не заявления заявлять!

      А что запрещено давать интервью Шойгу.Насмешили однако.
      79807420129
      1. Гардамир Сегодня, 14:52
        Насмешили однако.
        Вы тролль? Я и написал, что Союз был под санкциями но советский народ этим не грузили. Интервью никто не запрещает давать. Только очень похоже, что вся их работа сводится к интервью.
        Гардамир
        1. 79807420129 Сегодня, 15:17
          Цитата: Гардамир
          Вы тролль?

          Вы ку ку laughing ?
          Цитата: Гардамир
          Только очень похоже, что вся их работа сводится к интервью.
          А ну да,она ржавая техника у нас,ядерный потенциал у нас уничтожен,в армии тупари одни.РАЗУЙТЕ ГЛАЗА блин,в праведном то гневе живете в прошлом веке еще. laughing
          79807420129
  5. Livonetc Сегодня, 14:30
    Понятно.
    Учениям "ЗАПАД 2018" быть.
    Livonetc
  6. Дедкастарый Сегодня, 14:40
    Военное обозрение ● Новости
    Шойгу заявил об обострении обстановки у западной границы России
    да ладно.... Кожугетычь, дак ,давно уж... давай ,завязывай!
    Дедкастарый
  7. sapporo1959 Сегодня, 14:46
    Во ипона мать! Жил себе спокойно на Сахалине только медведей и власти пугаясь,так нет же дернул чёрт в Белоруссию переехать,а тут и империалисты как раз на рисовались вдоль границ. Так смотришь и пенсию отберут...
    sapporo1959
  8. SCHWERIN Сегодня, 14:53
    Положение серьезное. Поневоле вспомнишь советское - Как бы не было войны! А сейчас как 41, все знают, что нападут, но а как будет на самом деле? Правда положение не сравнимо хуже, Тогда власть присоединила (аннексировала) для меня не важно Прибалтику, Молдавию. Это дало нам время собраться. Сейчас на той стороне Нарвы стоят штатовские танки. Первыми мы не начнем, Запад после Крыма лихо загнал нас в угол, да и доктрина у нас Напали-Ответим. А успеем ли? Что творится в других бывших республиках, например Казахстан мы не можем 100% дать гарантию, что он хотя бы будет нейтральным. Может быть Внешняя Разведка знает, а мы то нет. Думаю что запад подкупает всех кого может. Американцы шустрые ребята, недаром англосаксы, так закрутят, что и не поймешь. Мне кажется, что сейчас твориться в Штатах - просто отвлекающий внимание России, тактический ход. Все силы России прикованы к хохляндии и США. Но хохлы живы-здоровы, шоколадный президент при власти, Трампу вроде уже импичмент не угрожает, а Хилари имеет проблемы. Мы тратим свои ресурсы на кризис в США, а украинцы это просто наживка. Мы же зациклились на них, медийное пространство заполнено на 80 % на эту тему. Очень хитрый ход США.
    SCHWERIN
    1. домохозяйка Сегодня, 15:28
      или наш это ход
      домохозяйка
  9. Бомба Сегодня, 15:02
    Зачем стягивают войска? Только для того чтобы напасть......у меня стволы всегда на готове пусть попробуют.
    Бомба
    1. ИванИванов Сегодня, 15:14
      два ствола не помогут, может помочь программа индустриализации по типу сталинской
      ИванИванов
    2. qq66 Сегодня, 15:20
      Одни ура патриоты - А если реально после провокаций и поддержке всех мировых сми будьто бы в ответ на агрессию России будет захвачен Калинининград - ВВП начнет ядерную войну со всем блоком нато - у всей нашей елиты там деньги. недвижимость. дети учатся .
      qq66
  10. ИванИванов Сегодня, 15:12
    И что после этого думать обывателю? Словами ВВП "пуская тренируются" или все таки "обстановка напряженная"?
    ИванИванов
  11. samarin1969 Сегодня, 15:29
    Конкретные лица (президенты, военные), принимающие решение о проведении "учений" у границ РФ, должны быть вне закона на территории России. К сожалению, интересы бизнеса в "РФ" выше интересов стратегических интересов.
    samarin1969
  12. ЦУС-ВВС Сегодня, 15:30
    когда же мы уже поставим свои ракеты на кубе и в венесуэле? Эх рано Чавес умер :(((
    ЦУС-ВВС
  13. Fedor1 Сегодня, 15:33
    Всем держаться ближе к военкоматам!
    Fedor1
    1. qq66 Сегодня, 15:38
      Кому нужен твой Ак - разве в партизаны пойдеш
      qq66
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