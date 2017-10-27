Шойгу заявил об обострении обстановки у западной границы России
На прошедшей сегодня коллегии Министерства обороны РФ, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и может еще больше обостриться.
Он напомнил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Также в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США.
Шойгу отметил, что Минобороны нейтрализует возникающие угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.
В последние годы НАТО значительно увеличило активность вблизи западных границ России. По словам Шойгу, эти учения зачастую носят "открытый антироссийский характер".
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. В МИД отмечали, в альянсе прекрасно знают об этом, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и войск у российских границ, передает РИА Новости.
Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений— отметил Шойгу.
Он напомнил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Также в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США.
Шойгу отметил, что Минобороны нейтрализует возникающие угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.
В последние годы НАТО значительно увеличило активность вблизи западных границ России. По словам Шойгу, эти учения зачастую носят "открытый антироссийский характер".
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. В МИД отмечали, в альянсе прекрасно знают об этом, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и войск у российских границ, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: www.kremlin.ru
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