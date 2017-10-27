Шойгу заявил об обострении обстановки у западной границы России

Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений

На прошедшей сегодня коллегии Министерства обороны РФ, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и может еще больше обостриться.— отметил Шойгу.Он напомнил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Также в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США.Шойгу отметил, что Минобороны нейтрализует возникающие угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа.В последние годы НАТО значительно увеличило активность вблизи западных границ России. По словам Шойгу, эти учения зачастую носят "открытый антироссийский характер".В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. В МИД отмечали, в альянсе прекрасно знают об этом, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и войск у российских границ, передает РИА Новости