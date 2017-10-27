15:54 27 октября

Индонезия приобретет 11 истребителей Су-35 с полным комплектом вооружения

Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду подтвердил, что 11 истребителей Су-35, которые закупаются в России, будут поставлены с полным комплектом вооружения.

Как сообщает ANTARA News со ссылкой на заявление министра, полный комплект вооружения включен в сделку в связи с предложенной российской стороной скидкой, которая не действовала бы в случае его покупки отдельным пакетом.

Индонезия приобретет 11 истребителей Су-35 с полным комплектом вооружения



По его словам, подписание контракта стоимостью 16 трлн. рупий (1,175 млрд. долл.) ожидается в ноябре этого года. Номенклатуру поставляемого вооружения министр разглашать не стал.

Напоминаем, что ранее агенство Reuters писало о совместном заявлении министерства обороны и министерства торговли Индонезии, в котором утверждалось, что Индонезия заплатит за 11 российских истребителей Су-35 1,14 миллиарда долларов. Согласно заявлению, половину контракта — 570 миллионов долларов — оплатят товарными поставками. Самолеты будут поэтапно передаваться Индонезии с 2019 года.

Индонезия собирается заменить на Су-35 устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II (из 12 самолетов этого типа в летной готовности в данный момент находятся только два).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. Livonetc Сегодня, 14:45
    Однако серьезный задел.
    Livonetc
    1. Teberii Сегодня, 14:51
      Самолёты на бананы и какосы,резонно.
      Teberii
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:06
        странно что за бумажные деньги можно купить железные самолеты и какосы. А можно наоборот belay
        Можно продавать/менять за/на что угодно, что выставлено на бирже. Ибо все оно имеет свою цену и товар можно легко конвертировать в деньги.

        как я понял бакс исключен из этой сделки
        с-т Petrov
      2. vanek77 Сегодня, 15:19
        Интересно, где они возьмут столько пальмового масла, ведь один борт для ВКС РФ стоит 89 млн. зелени, а за бугор дороже?
        vanek77
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:24
          За январь – сентябрь текущего года на территорию России было завезено 658,2 тыс. т пальмового масла (в 2015 году – 614,2 тыс. т) на сумму 465,5 млн USD. Об этом говорится в докладе Аналитического центра Milknews.

          © Milknews - Новости молочного рынка

          теперь нам не надо тратить на это в валюте половину миллиарда. Похоже потребность закрыта
          с-т Petrov
  2. павлентий Сегодня, 14:45
    Обычно, до подписания контракта стараются не трындеть...
    И странная цифра 11?
    павлентий
  3. hohol95 Сегодня, 14:49
    Мы им Сушки , а они нам ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО...
    hohol95
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:56
      хорошо хоть не маршал сокрушается о масле
      с-т Petrov
    2. Stas157 Сегодня, 14:56
      Цитата: hohol95
      Мы им Сушки , а они нам ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО...

      Лучше бы просто за пол цены продали! Су-35 это что залежалый товар или неликвид какой то, что бы его на бартер, за хрен знает что, продавать? Ощущение такое, что Су-35 просто с рук сбыть хотят!
      Stas157
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:57
        Су-35 это что залежалый товар или неликвид какой то, что бы его на бартер, за хрен знает что, продавать?


        продай за Евро или за Фунты Стас. Научи государство Российское вести бизнес. Ты же на форуме вон все умеешь и знаешь. Иди манагером в Рособоронэкспорт

        Лучше бы просто за пол цены продали!


        а разницу заплати из своих. Ты же легко вон в посте своем раскинул тут половиной миллиарда казённого.
        с-т Petrov
        1. Комментарий был удален.
      2. kamski Сегодня, 15:15
        ну мы в США и Европу продавать не можем мы ввели против них санкции. Поэтому продаем там...
        kamski
  4. andrewkor Сегодня, 14:57
    Интересно ,какой ассортимент индонезийских "товарных поставок"? Что нибудь экзотическое типа ананасов?Во времена господства Нидерландов там была развита нефтегазовая добыча,не даром Джапия в 1941г.рванула на Юг ,а не советский ДВ!Чай,специи ,орешки, всегда ценились,ещё натуральный каучук,ткани у них качественные,европейские кутюрье заказывают.Дополните,кто в курсе?
    andrewkor
    1. hohol95 Сегодня, 15:00
      ПАЛЬМОВЫЙ ОЙЛ...
      Которого и так в продуктах... angry
      hohol95
      1. Muvka Сегодня, 15:10
        Мы крайне мало потребляем пальмового масла, в сравнении с Европой. Так что зря вы это.
        Muvka
  5. Ратник-80 Сегодня, 15:00
    Не плохо индонизийцы приборахляются , старье меняют на один из самых современых самолетов и с выгодой для себя , да и для России не плохо , валюта ,занятость впк , а что часть товарами берем так то тоже не беда , думаю договорились на то что всеравно нам пришлось бы где нибудь закупать
    Ратник-80
  6. Egorovich Сегодня, 15:07
    Ну вот, война в Сирии, пришла на помощь России в рекламе своего оружия.
    Egorovich
  7. andrewkor Сегодня, 15:33
    Меня ,лежащего в данный момент на диване с планшетом,посетила Мысль,что бартер не так уж плохо:должок в денюжках можно попросить и списать,а товары то уже поставлены и употреблены!Навеяло 90-ми годами.Бывшие работники бывшего ТАПОиЧ до сих пор китайские одежки носят,у меня лично первый цветной телек тогда появился,тушенка "Великая стена" у некоторых семейных династий в ящиках до потолка на балконах стояла,зелёный чай был очень популярен.
    andrewkor
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