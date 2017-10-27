Индонезия приобретет 11 истребителей Су-35 с полным комплектом вооружения

Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду подтвердил, что 11 истребителей Су-35, которые закупаются в России, будут поставлены с полным комплектом вооружения.Как сообщает ANTARA News со ссылкой на заявление министра, полный комплект вооружения включен в сделку в связи с предложенной российской стороной скидкой, которая не действовала бы в случае его покупки отдельным пакетом.По его словам, подписание контракта стоимостью 16 трлн. рупий (1,175 млрд. долл.) ожидается в ноябре этого года. Номенклатуру поставляемого вооружения министр разглашать не стал.Напоминаем, что ранее агенство Reuters писало о совместном заявлении министерства обороны и министерства торговли Индонезии, в котором утверждалось, что Индонезия заплатит за 11 российских истребителей Су-35 1,14 миллиарда долларов. Согласно заявлению, половину контракта — 570 миллионов долларов — оплатят товарными поставками. Самолеты будут поэтапно передаваться Индонезии с 2019 года.Индонезия собирается заменить на Су-35 устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II (из 12 самолетов этого типа в летной готовности в данный момент находятся только два).