БДК Черноморского флота «Орск» вышел в море после планового ремонта

После завершения ремонтных работ экипаж БДК «Орск» приступил к проведению обязательного цикла мероприятий по вводу корабля в боевой состав Черноморского флота

Большой десантный корабль «Орск» вышел в море для проверки работы главной энергетической установки на различных режимах хода после завершения планового ремонта. Ремонт корабля проходил на «13 судоремонтном заводе Черноморского флота» министерства обороны РФ в Севастополе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.– пояснили в отделе.Большой десантный корабль «Орск» входит в состав бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы, имеет водоизмещение 4,6 тысяч тонн, дальность плавания 10 тысяч миль. Корабль способен перевезти до 1,5 тыс тонн техники и грузов.БДК проекта 1171 «Орск» заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 30 августа 1967 года. Вступил в строй 31 декабря 1968 года и вошел в состав Черноморского флота.Размеры: длина - 113,1 м, ширина - 15,6 м, осадка - 4,5 м.Скорость хода максимальная: 16,5 узловДальность плавания: 10000 миль при 15 узлах.Силовая установка: 2 дизеля, 2 винта, 9000 л.с.Вместимость: до 1500 тонн техники и грузов.Вооружение: 1х2 57-мм артустановка ЗИФ-31Б.Экипаж: 55 чел.