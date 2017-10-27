Россия ежегодно поставляет за рубеж несколько сотен БТР-82А

БТР-82А сегодня узнаваема во всех точках земного шара, эта машина успела стать нашей визитной карточкой. Не хотел бы называть конкретные страны, но могу сказать, что мы поставляем за рубеж несколько сотен БТР-82А в год,

Россия ежегодно поставляет на экспорт сотни бронетранспортеров БТР-82А, передает РИА Новости сообщение гендиректора ООО «Военно-Промышленная компания» (ВПК) Александра Красовицкого.сказал Красовицкий.Отвечая на вопрос о перспективах модернизации бронемашин, гендиректор отметил, что «начиная с 2019 года, все БТР-82А будут идти в комплектации с тепловизионным прицелом, который позволит поражать цели в любое время суток».БТР-82А является глубоко модернизированной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса машины установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. БТР-82А оснащен унифицированным боевым модулем с электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие модуля – 30-миллиметровая пушка, имеются еще два пулемета.Для улучшения командной управляемости машина также оснащена современными средствами связи и системой топографического ориентирования «Трона-1».