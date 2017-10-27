16:00 27 октября

Россия ежегодно поставляет за рубеж несколько сотен БТР-82А

Россия ежегодно поставляет на экспорт сотни бронетранспортеров БТР-82А, передает РИА Новости сообщение гендиректора ООО «Военно-Промышленная компания» (ВПК) Александра Красовицкого.

Россия ежегодно поставляет за рубеж несколько сотен БТР-82А


БТР-82А сегодня узнаваема во всех точках земного шара, эта машина успела стать нашей визитной карточкой. Не хотел бы называть конкретные страны, но могу сказать, что мы поставляем за рубеж несколько сотен БТР-82А в год,
сказал Красовицкий.


Отвечая на вопрос о перспективах модернизации бронемашин, гендиректор отметил, что «начиная с 2019 года, все БТР-82А будут идти в комплектации с тепловизионным прицелом, который позволит поражать цели в любое время суток».

БТР-82А является глубоко модернизированной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса машины установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. БТР-82А оснащен унифицированным боевым модулем с электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие модуля – 30-миллиметровая пушка, имеются еще два пулемета.

Для улучшения командной управляемости машина также оснащена современными средствами связи и системой топографического ориентирования «Трона-1».

Использованы фотографии: РИА Новости / Игорь Зарембо
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Комментарии 11

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  1. DEZINTO Сегодня, 15:12
    Вот только не хочется с ними же потом встречаться! Где нибудь.....
    Хотя наверное это неизбежно. Будет как с калашниковыми. Весь мир воюет русским оружием.
    DEZINTO
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:36
      Цитата: DEZINTO
      Вот только не хочется с ними же потом встречаться! Где нибудь.....
      - Будем надеяться, что при встрече с нашими у них будет работать только задняя скорость, или что там другое придумают!
      oldseaman1957
    2. Megatron Сегодня, 15:51
      Только рабочие, на заводе, получают копейки, а сливки снимает ворье в рособоронэкспорте.
      Megatron
  2. san4es Сегодня, 15:13
    Основное оружие модуля – 30-миллиметровая пушка, имеются еще два пулемета
    soldier
    san4es
  3. Egorovich Сегодня, 15:21
    Хороший товар всегда пользуется хорошим спросом, а тем более БТР-82А.
    Egorovich
  4. ватник Сегодня, 15:21
    А почему не сказал в какие страны они поставляются?
    ватник
    1. Dorren Сегодня, 15:30
      NDA, например
      Dorren
      1. ватник Сегодня, 15:31
        Цитата: Dorren
        NDA, например

        А можно расшифровать?
        ватник
        1. Dorren Сегодня, 15:44
          Соглашение о неразглашении (Non-Disclosure Agreement, говоря языком вероятного противника) - частенько подписывается, как часть "чувствительных" контрактов.
          Dorren
          1. ватник Сегодня, 15:49
            Цитата: Dorren
            Соглашение о неразглашении (Non-Disclosure Agreement, говоря языком вероятного противника) - частенько подписывается, как часть "чувствительных" контрактов.

            Спасибо.
            ватник
    2. qq66 Сегодня, 15:43
      у нас есть такие приборы - но мы вам о них не расскажем
      qq66
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