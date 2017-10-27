До конца года ВДВ получат 10 тысяч новых парашютов
Воздушно-десантные войска до конца текущего года получат в свое распоряжение более 10 тыс. комплектов парашютных систем Д-10, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Очередные их партии уже находятся в Тульском, Ивановском, Псковском, Новороссийском, Улан-Удинском и Уссурийском соединениях ВДВ, где военнослужащие активно их применяют в процессе боевой подготовки. Новые парашюты Д-10 приходят в подразделения ВДВ на замену выработавшим свой ресурс прежним системам», – говорится в релизе.
Они предназначены для выполнения боевых и учебно-боевых прыжков из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) на скорости полета от 140 до 400 км/час на высотах до 4000 м.
В пресс-службе добавили, «парашют Д-10 применяется в ВДВ для осуществления массового десантирования военнослужащих и является более простым и безопасным в сравнении с другими парашютными системами».
Отмечается, что «площадь купола данного парашюта составляет 100 кв. метров, а его особая форма позволяет легко разворачиваться на ветру».
У парашютов Д-10 увеличен ресурс применения и срок эксплуатации.
«Очередные их партии уже находятся в Тульском, Ивановском, Псковском, Новороссийском, Улан-Удинском и Уссурийском соединениях ВДВ, где военнослужащие активно их применяют в процессе боевой подготовки. Новые парашюты Д-10 приходят в подразделения ВДВ на замену выработавшим свой ресурс прежним системам», – говорится в релизе.
Они предназначены для выполнения боевых и учебно-боевых прыжков из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) на скорости полета от 140 до 400 км/час на высотах до 4000 м.
В пресс-службе добавили, «парашют Д-10 применяется в ВДВ для осуществления массового десантирования военнослужащих и является более простым и безопасным в сравнении с другими парашютными системами».
Отмечается, что «площадь купола данного парашюта составляет 100 кв. метров, а его особая форма позволяет легко разворачиваться на ветру».
У парашютов Д-10 увеличен ресурс применения и срок эксплуатации.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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