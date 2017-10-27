15:54 27 октября

До конца года ВДВ получат 10 тысяч новых парашютов

Воздушно-десантные войска до конца текущего года получат в свое распоряжение более 10 тыс. комплектов парашютных систем Д-10, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

До конца года ВДВ получат 10 тысяч новых парашютов


«Очередные их партии уже находятся в Тульском, Ивановском, Псковском, Новороссийском, Улан-Удинском и Уссурийском соединениях ВДВ, где военнослужащие активно их применяют в процессе боевой подготовки. Новые парашюты Д-10 приходят в подразделения ВДВ на замену выработавшим свой ресурс прежним системам», – говорится в релизе.


Они предназначены для выполнения боевых и учебно-боевых прыжков из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) на скорости полета от 140 до 400 км/час на высотах до 4000 м.

В пресс-службе добавили, «парашют Д-10 применяется в ВДВ для осуществления массового десантирования военнослужащих и является более простым и безопасным в сравнении с другими парашютными системами».

Отмечается, что «площадь купола данного парашюта составляет 100 кв. метров, а его особая форма позволяет легко разворачиваться на ветру».

У парашютов Д-10 увеличен ресурс применения и срок эксплуатации.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. сибиралт Сегодня, 15:34
    10 тысяч парашютов для ВДВ лучше, чем 10 тысяч тракторов для крестьян, однозначно! good
    сибиралт
    1. Squelcher Сегодня, 15:38
      На любые новости в стране,не которые отвечают так
      Задержали коррупционера
      1. Не поделился.
      2. Одного задержали, ещё 1000 на свободе.
      3. Как задержали, так и выпустят, потом ещё и извинятся за доставленные неудобства.
      4. Борьба «башен» идёт, одни упыри жрут других.
      5. Устроили шоу, для вида одного показательно «накажут».
      6. Нашли единственного честного человека в ведомстве и посадили.
      7. Режим начал репрессии, сажают всех, кто как-то проявляет недовольство властью.
      8. Освобождают место для своего человечка.
      Выделили деньги на инновации
      1. Какие в России могут быть инновации? Полстраны в дыру в земле гадит.
      2. Где инновации, там распил. Очередная нанохрень.
      3. Изобретают велосипед за миллиард. На Западе то же самое сделали 10 лет назад и в 100 раз дешевле.
      4. Снова слижут у Запада один в один, криво залепят этикетки и объявят «отечественным продуктом».
      5. А что, в России уже все пенсионеры, все врачи и все учителя богато живут, что мы миллиарды на разную ерунду выделяем?
      6. Сначала 99% разворуют, потом за оставшийся 1% наймут студентов, которые на коленке сделают кривое картонное позорище, которое с помпой и оркестром покажут премьеру.
      7. Может, вначале что-нибудь попроще сделать? Автомобиль, кроссовки там, джинсы? Зачем сразу замахиваться на то, что сделать в России никто явно не сможет?
      8. На эти деньги можно было бы закупить на Западе уже готовое, причём на 30 лет вперёд.
      Построили новый завод
      1. На бумаге-то можно и десять заводов построить.
      2. Этот завод морально устарел ещё при Брежневе. Сейчас тот хлам, который он делает, никому уже не нужен.
      3. Весь мир развивает компьютеры с робототехникой, а Россия упорно пытается произвести больше чугуния.
      4. Опять для военных? Для народа-то когда что-нибудь сделаем?
      5. Открыли планово-убыточный завод, чтобы пилить деньги на госдотациях. Молодцы.
      6. Это теперь каждая гаражная мастерская у нас заводом называется?
      7. Раньше в моём районе работал завод такой-то, фабрика сякая-то, огромное предприятие «Красный Хрен». Теперь вместо них торговые центры. А вы продолжайте рассказывать, как у нас заводы строятся, я-то тупой, своими глазами не вижу ничего.
      8. Что в этом заводе отечественного? Станкостроение в России порушено полностью, материалов своих тоже нет, владелец наверняка в Нидерландах прописан.
      Спустили на воду новый корабль
      1. Одно слово: на ? В солдатики в детстве не наигрались?
      2. И что сможет сделать это неуклюжее корыто против современного авианосца?
      3. У меня одноклассник на флоте служил. Дедовщина адская, чудом инвалидом не вернулся.
      4. Зачем России армия? Главные наши враги в Кремле сидят, а против них этот корабль не поможет.
      5. Отлично, просто отлично. Между городами-миллионниками даже грунтовых дорог нет, но мы вбухнем миллиарды не в дороги, а в красивый, никому не нужный кораблик.
      6. Лучше бы на эти деньги всероссийский чемпионат по метанию коровяка провели. На нём хоть утонуть затруднительно...
      7. Сколько распилили генералы с адмиралами на строительстве? Знаю я эти флотские заказы. Покупаем гайку за 50 копеек, в ведомости пишем 50 тысяч рублей.
      Население России увеличилось
      1. Кто считал? «Росстат»? Верить, конечно, можно, ага.
      2. Три миллиона русских вымерло, 4 миллиона азиатов приехало.
      3. Три миллиона русских вымерло, 4 миллиона кавказцев родилось.
      4. Для обслуживания трубы хватит 10 миллионов человек. Остальные — лишние люди, которым на этой проклятой земле никогда нормальной жизни не будет.
      5. Население увеличилось, теперь в детсады очередь будет не 10 лет, а 12 лет.
      6. Пьяное на маткапитал плодит нищету, а мозги нации валят тем временем сотнями тысяч из России в нормальные страны.
      7. Чем кормить будем эту ораву? У нас же всё импортное, даже морковку из Израиля везём.
      Рубль укрепился
      1. В два раза упал, потом на три процента укрепился. Отличная новость.
      2. Вот теперь бюджету окончательные кранты: расходы-то все в рублях.
      3. Только отечественный производитель слегка вздохнул, снова душим.
      4. Сжигаем последние валютные резервы чтобы порадовать народ к празднику.
      5. Неплохо наши власти пилят: подняли рубль, закупили валюты. Завтра опустят рубль, валюту продадут.
      Список, как вы понимаете, можно продолжать — на любую хорошую новость из России можно без труда привести несколько возражений, который покажут, как дела обстоят «на самом деле». В качестве же завершения статьи я предложу вам хороший тест на объективность. Вспомните что-нибудь хорошее о современной России.
      Удалось вспомнить? Хорошо. Не удалось? Ваша картина мира несколько однобока, это тревожный симптом:)
      Squelcher
    2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:40
      До призыва три прыжка с Д-6, а потом Д-4 32... четвёрка по жёстче будет при касании.
      товарищ ШУХЕР
      1. Vik66 Сегодня, 15:42
        ПСН-71 рулит... fellow
        Vik66
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:52
          Такие ништяки стали приходить в полк (345 пдп) уже под мой дембель.
          товарищ ШУХЕР
    3. Владыка Ситх Сегодня, 15:45
      Видео с учений
      Владыка Ситх
  2. Gransasso Сегодня, 15:45
    Вот уж воистину...деньги на ветер..
    Gransasso
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