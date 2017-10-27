СММ ОБСЕ заявила о неминуемой эскалации конфликта в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине считает, что эскалация в зоне конфликта в Донбассе неминуема, так как стороны не отвели вооружения и не провели разминирование, заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
По его словам, все эти факты указывают на то, что эскалация конфликта неминуема. Хуг подчеркнул, что стороны не выполняют условия мирного урегулирования, в итоге СММ еженедельно фиксирует нарушение режима перемирия, гибель людей. Так, только за прошлую неделю было зафиксировано 3 тыс. 286 случаев нарушения режима прекращения огня.
Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт в Донбассе далек от завершения, но «свет в конце тоннеля» есть.
Стороны не отвели вооружения, стороны не провели работы по разминированию, в следствие чего среди более 400 погибших за год гражданских - четверть погибли от мин. Стороны также не развели силы и вооружения- цитирует его слова Интерфакс-Украина.
По его словам, все эти факты указывают на то, что эскалация конфликта неминуема. Хуг подчеркнул, что стороны не выполняют условия мирного урегулирования, в итоге СММ еженедельно фиксирует нарушение режима перемирия, гибель людей. Так, только за прошлую неделю было зафиксировано 3 тыс. 286 случаев нарушения режима прекращения огня.
Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт в Донбассе далек от завершения, но «свет в конце тоннеля» есть.
Использованы фотографии: http://nv.ua/
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