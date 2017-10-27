СММ ОБСЕ заявила о неминуемой эскалации конфликта в Донбассе

Стороны не отвели вооружения, стороны не провели работы по разминированию, в следствие чего среди более 400 погибших за год гражданских - четверть погибли от мин. Стороны также не развели силы и вооружения

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине считает, что эскалация в зоне конфликта в Донбассе неминуема, так как стороны не отвели вооружения и не провели разминирование, заявил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.- цитирует его слова Интерфакс-Украина По его словам, все эти факты указывают на то, что эскалация конфликта неминуема. Хуг подчеркнул, что стороны не выполняют условия мирного урегулирования, в итоге СММ еженедельно фиксирует нарушение режима перемирия, гибель людей. Так, только за прошлую неделю было зафиксировано 3 тыс. 286 случаев нарушения режима прекращения огня.Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт в Донбассе далек от завершения, но «свет в конце тоннеля» есть.