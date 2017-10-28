Служу России: в Орле состоялся «День призывника»
В минувший четверг в войсковой части 03013 города Орла состоялся городской военно-патриотический конкурс «День призывника».
Традиционно мероприятие прошло по инициативе управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.
14 юношеских команд и городской центр «Десантник» соревновались в сборке и разборке автомата, исполнении строевой песни и умении чеканить шаг, демонстрируя строевую подготовку. Кроме того, в рамках конкурса проходил так называемый «солдатский кросс». Участникам в полном армейском снаряжении было необходимо пробежать дистанцию в один километр по пересеченной местности. В итоге победителями стали студенты Орловского училища олимпийского резерва.
После интенсивной физической нагрузки всех участников покормили в столовой. Конкурсанты смогли оценить приятные нововведения на армейской кухне. Во многих частях теперь солдаты питаются по системе «шведский стол». Повара ежедневно заботятся о разнообразии рациона военнослужащих и предлагают на выбор два первы
В минувший четверг в войсковой части 03013 города Орла состоялся городской военно-патриотический конкурс «День призывника».
Традиционно мероприятие прошло по инициативе управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.
14 юношеских команд и городской центр «Десантник» соревновались в сборке и разборке автомата, исполнении строевой песни и умении чеканить шаг, демонстрируя строевую подготовку. Кроме того, в рамках конкурса проходил так называемый «солдатский кросс». Участникам в полном армейском снаряжении было необходимо пробежать дистанцию в один километр по пересеченной местности. В итоге победителями стали студенты Орловского училища олимпийского резерва.
После интенсивной физической нагрузки всех участников покормили в столовой. Конкурсанты смогли оценить приятные нововведения на армейской кухне. Во многих частях теперь солдаты питаются по системе «шведский стол». Повара ежедневно заботятся о разнообразии рациона военнослужащих и предлагают на выбор два первых блюда, три горячих с гарниром и два салата. Общая энергетическая ценность рациона составляет около 4400 калорий в сутки. Этого более чем достаточно, чтобы восполнить энергию после активной физической и умственной деятельности защитников страны.
Улучшение условий значительно повысило престиж службы в российской армии. Так, в Омской области в период осеннего призыва из 15 тысяч призывников в войска возьмут только около 2 тысяч человек. Таким образом, из-за большого наплыва желающих многие получат отсрочку до следующего года. Также военнослужащие и их семьи с детьми будут регулярно получать ежемесячные выплаты, а всех призывников обеспечат связью с родными и выдадут необходимые принадлежностями для службы.
«Во время призыва всем военнослужащим выдается обмундирование, на каждого призывника заводятся персональные электронные карты, сухие пайки, питьевая вода, сим-карты МТС, «Билайн», «Мегафон» с тарифами «Будь на связи с домом», «Позвони маме» и т. д. Призывникам-сиротам выдаются мобильные телефоны» – рассказал военный комиссар Омской области Владимир Воронков.
И если раньше желающих пойти в армию было недостаточно, то в настоящий момент туда сложно попасть.х блюда, три горячих с гарниром и два салата. Общая энергетическая ценность рациона составляет около 4400 калорий в сутки. Этого более чем достаточно, чтобы восполнить энергию после активной физической и умственной деятельности защитников страны.
Улучшение условий значительно повысило престиж службы в российской армии. Так, в Омской области в период осеннего призыва из 15 тысяч призывников в войска возьмут только около 2 тысяч человек. Таким образом, из-за большого наплыва желающих многие получат отсрочку до следующего года. Также военнослужащие и их семьи с детьми будут регулярно получать ежемесячные выплаты, а всех призывников обеспечат связью с родными и выдадут необходимые принадлежностями для службы.
«Во время призыва всем военнослужащим выдается обмундирование, на каждого призывника заводятся персональные электронные карты, сухие пайки, питьевая вода, сим-карты МТС, «Билайн», «Мегафон» с тарифами «Будь на связи с домом», «Позвони маме» и т. д. Призывникам-сиротам выдаются мобильные телефоны» – рассказал военный комиссар Омской области Владимир Воронков.
И если раньше желающих пойти в армию было недостаточно, то в настоящий момент туда сложно попасть.
Автор: Дмитрий Мидов
Использованы фотографии: http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=11305:v-orle-proshel-den-prizyvnika&Itemid=140
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