Собчак: Вынесу тело Ленина и проведу повторный референдум в Крыму

Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения. Нельзя назвать референдумом то, что происходило там (в 2014-м).

Держать тело в центре столицы незахороненным – это какое-то средневековье.