19:03 27 октября

Собчак: Вынесу тело Ленина и проведу повторный референдум в Крыму

Заявившая о том, что собралась баллотироваться в президенты России, телеведущая Ксения Собчак сегодня сделала очередное громкое заявление. Ранее она заявила, что считает Крым украинским по международному законодательству. А сегодня выступила с инициативой о «повторном проведении референдума в Крыму». По словам Собчак, референдум марта 2014 года «нельзя назвать референдумом».

Собчак: Вынесу тело Ленина и проведу повторный референдум в Крыму


РИА Новости приводит заявление «кандидата»:
Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения. Нельзя назвать референдумом то, что происходило там (в 2014-м).



Напомним, что на основании социологического опроса, Крым украинским в России считают до 3,5% граждан. В связи с заявлениями Собчак, именно эту планку вполне можно считать электоральным потолком этого «кандидата».

В Госдуме отметили, что само заявление о проведении некоего повторного референдума является формой неуважения к людям, которые раз и навсегда высказали свою позицию по статусу Крыма и Севастополя.

Сегодня же Собчак заявила о том, что в случае избрания президентом страны издаст указ о том, чтобы тело Владимира Ленина убрали из мавзолея.

Собчак:
Держать тело в центре столицы незахороненным – это какое-то средневековье.


Получается, что Крым и Ленин – главные вопросы в стране, которые сегодня мучают либералов?..

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:35
    Это чудо еще и вещает. Какие "исключительные" мысли и заявления. Ей в свой штаб нужно Бардака Обаму позвать для усиления.
    oleg-gr
    1. DEZINTO Сегодня, 18:37
      Это чудо для того весь этот цирк и устроила. Что-бы вещать ещё долго. Цирк с конями кхм с лошадьми ))))))

      Сеть обсуждает, эфиры на Эхо, бесконечные вопросы, интервью,....а денюжка то мутится ))
      DEZINTO
      1. major071 Сегодня, 18:46
        Отклячив зад, слетев с катушек
        На высший пост полезла Ксюша
        Не понимая, вот беда
        Ей потолок – сезон «Дом-2»
        wink drinks
        major071
        1. 79807420129 Сегодня, 18:58
          Цитата: major071
          Отклячив зад, слетев с катушек
          На высший пост полезла Ксюша

          Спасибо за творчество. good тоже немножко поэзии.
          79807420129
      2. oldseaman1957 Сегодня, 18:46
        Цитата: DEZINTO
        Это чудо для того весь этот цирк и устроила.
        - Согласен! Камлания Зюганова-Жирика уже народ достали, вытаскивают новое чудо - Ксюню. - Ну, чем бы плебс не тешился, лишь бы на настоящие проблемы внимания поменьше обращал. И хотелось бы пойти в оппозицию, но там такой отстой! Дожили...
        oldseaman1957
      3. stas Сегодня, 18:48
        Россиянам ставят ультиматум, или выберите Путина или Крым уйдёт на Украину.
        Маразм власти, Путин сам себя перехитрил с Собакиной радостью.
        Не о том Путин спорит.
        Нам надо справедливое социальное социалистическое государство а не эта собачья клоунада.
        Несменяемость власти ведет нас в тупик, царь стареет и теряет смысл своего бытия.
        Россия выше Путина, и выше Сталина он не станет.
        stas
    2. alekc73 Сегодня, 18:45
      Ее выпустили,чтобы выборы превратить в цирк.Народ посмотрит и проголосует за ВВП.
      alekc73
      1. Венд Сегодня, 18:48
        Цитата: alekc73
        Ее выпустили,чтобы выборы превратить в цирк.Народ посмотрит и проголосует за ВВП.

        Собчак, что одна в выборах участвует? И к вашему сведению ВВП это валово́й вну́тренний проду́кт. laughing
        Собчак отталкивает от себя всех, кто будет голосовать за нее. Подгадила крымчанам и тем кто за Крым, коммунистам и тем, кто за Ленина
        Венд
      2. stas Сегодня, 18:55
        Но народ может послать далеко и грубо эти собачьи выборы.
        stas
    3. сибиралт Сегодня, 18:47
      Если Собчак будет участвовать в выборах, то они превратятся в цирк. Вот и получается, что демократия тоже самое, что и дом-2, порнография для лохов.
      сибиралт
  2. Навигатор 1 Сегодня, 18:35
    Россияне вы, что с ума сошли? Как допустили , что не вменяемую кандидатом зарегистрировали? laughing
    Навигатор 1
    1. ИгорьПушкино Сегодня, 18:38
      Цитата: Навигатор 1
      Россияне вы, что с ума сошли? Как допустили , что не вменяемую кандидатом зарегистрировали? laughing


      Дом-№3: продолжение
      ИгорьПушкино
      1. Навигатор 1 Сегодня, 18:47
        В точку влепили. laughing
        Навигатор 1
      2. volodya Сегодня, 18:51
        Цитата: ИгорьПушкино
        Дом-№3: продолжение

        Землю - разбазарить! Ленина - вынести! А ты его туда клала?Вот они либерасты!
        volodya
    2. Черный_Ватник Сегодня, 18:38
      1.Пока никто никого не регистрировал, официально предвыборная гонка еще не началась.
      2. Ее в кремле, на мой взгляд, и сварганили как кандидата.
      Черный_Ватник
    3. 210окв Сегодня, 18:40
      Как допустили?А кто спрашивает нас,граждан?Я более того допускаю если будет мощная поддержка в СМИ этого убожества,то у этой коняшки рейтинг попрет..ХХП..Больше сказать нечего.
      Цитата: Навигатор 1
      Россияне вы, что с ума сошли? Как допустили , что не вменяемую кандидатом зарегистрировали? laughing
      210окв
      1. Черный_Ватник Сегодня, 18:50
        Не попрет. Сейчас в сети начнут распространять ее знаменитые видео, где она детей маленьких матом крыла, где она бухая, где она голой для журналов снималась. Единственное поле, где она могла хапнуть голоса - либералы, но они ее в этом поддерживать отказались. Навальный своими школьниками делиться тоже не хочет)
        Черный_Ватник
    4. stas Сегодня, 18:57
      Это не россияне с ума сошли, это власть зажралась и отупела от денег.
      stas
    5. alexmach Сегодня, 18:59
      Во-первых все-таки вполне себе вменяемую, просто со своими целями.
      Во-вторях ещё никого не зарегистрировали. Может так получиться что и не зарегистрируют.
      alexmach
  3. 210окв Сегодня, 18:36
    ЛДПР будет в трансе.Нашлась понимающая кобыла.
    210окв
  4. ЗВС Сегодня, 18:37
    Только пусть вначале шнурки погладит. ))))))
    ЗВС
  5. Александр 3 Сегодня, 18:38
    Такое впечатление ,что кто то что то говорил,Мне это показалось?А от куда голос доносился?
    Александр 3
  6. Канонир Сегодня, 18:39
    Конь ходить буквой "ГЭ".
    Канонир
  7. ASG7 Сегодня, 18:41
    Зачем эту чушь нести сюда, ведь этот сайт и дети смотрят.
    ASG7
  8. Gamer Сегодня, 18:41
    хоть какая то интрига в т.н. выборы из одного кандидата. Ксеня вам покажет am
    Gamer
  9. МВГ Сегодня, 18:41
    Очередная мартышка, имитирующая человеческое поведение
    МВГ
  10. Геркулесыч Сегодня, 18:42
    Выведите ее на "мост Немцова " на прогулку, только в хорошую погоду, чтобы снайпер не промахнулся! fool
    Геркулесыч
  11. groks Сегодня, 18:42
    Не, ну без выноса Ленина никак. Это даже уже не популизм, а маразм. Поскольку Ленин со Сталиным только набирают популярность.
    А вот референдум зачем? Если его провести только в Крыму, то ничего не изменится - никто не признает. Тогда уж всеукраинский затевать.
    Бред. И все понимают, что бред.
    groks
    1. stas Сегодня, 19:01
      Референдум нужен, об отмене рыночной барахолки и высылке все олигархов в Артику.
      Путин уже им место с Дамой и Шойгу присмотрел. А ДАМу тоже туда, будет правителем Арктики, пока мишки не разберутся.
      stas
  12. AlexSam Сегодня, 18:43
    да пусть говорит)) она же тем самым накидывает известную субстанцию на Госдеп на тему Косово... интересно другое: Госдеп и его шавки поднимут одобрительный лай, или благоразумно промолчат?))
    AlexSam
  13. Геркулесыч Сегодня, 18:43
    Она из мавзалея "дом 4 "желает сделать? ?? fool
    Геркулесыч
  14. Геркулесыч Сегодня, 18:45
    Крым укроинский, укроина часть России, Ленина вынести из мавзалея, провести в мавзалее ремонт, и занести назад! !! lol
    Геркулесыч
  15. Геркулесыч Сегодня, 18:47
    Она тело Ленина сама будет выносить? fool От тяжести пополам не сломается? fool
    Геркулесыч
  16. Egorovich Сегодня, 18:48
    Ума нет, люди не дадут, да и сама умнеть не стремиться.
    Egorovich
  17. вася353 Сегодня, 18:49
    Уберите лошадь со сцены!!!
    вася353
  18. Геркулесыч Сегодня, 18:49
    В древности с вождями хоронили лошадей, но никто и никогда не хоронил еще лошадь в мавзалее! !! fool
    Геркулесыч
    1. Туз Бубен Сегодня, 18:56
      а не мешало бы...
      И Ильичу то повеселее будет с молодухой под боком.....
      А ещё мона её на стажировку,перед этим, к Блину Клинтору с Моникой отправить...И ему хорошо,
      и старая Лошадь Прежевальского там и мочканёт её саксофоном, и с нас взятки гладки...
      Туз Бубен
  19. pvv113 Сегодня, 18:49
    Заявившая о том, что собралась баллотироваться в президенты России, телеведущая Ксения Собчак

    Что она будет президентом России, я глубоко сомневаюсь. А вот в Госдепе США такие нарасхват. wink
    pvv113
  20. Бригадир Сегодня, 18:50
    Лошадиные улыбки портят женщин... laughing
    Бригадир
  21. Сергей956 Сегодня, 18:52
    Тех, кто в России заявляет, что Крым - Украинский, нужно посылать на выбор, либо к Маше Гайдар, в Киев, либо в тюрьму. Третьего варианта здесь быть не может. Не хватало России только "гламурок за папины и мамины деньги" Президентами.
    Сергей956
  22. olimpiada15 Сегодня, 18:52
    Это не Ленина , это Собчак надо надо вынести из студии на стуле и с микрофоном , Её с Клинтон в одну палату поместить надо, два чудовища.
    olimpiada15
  23. SCHMEL Сегодня, 18:53
    Крым украинским в России считают до 3,5% граждан. В связи с заявлениями Собчак, именно эту планку вполне можно считать электоральным потолком этого «кандидата».

    Если сие "чудо, как кандидат" это вещает, то это "кому-то?" нужно - забавно, конечно what
    SCHMEL
  24. akims Сегодня, 18:53
    Плохая реклама - тоже реклама, это раз.
    Помочь дяде Вове - это три.
    akims
  25. alexmach Сегодня, 18:54
    Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики


    Интересно, она вообще понимает значение слова субъект? Она хоть смогла сказать то что имела ввиду? Вроде бы же не глупа и хоть какое-то образование у неё есть.
    alexmach
  26. Геркулесыч Сегодня, 18:55
    Зашел как то Вольфович в мавзолей, а там тело лошади валяется -его место Ксюша заняла! !! lol
    Геркулесыч
  27. Галеон Сегодня, 18:55
    Слушайте, у нее хотя бы спинной мозг есть?..
    Проклятая эпоха постмодернизма! действие должно вызывать чувства и эмоции. Но поскольку гении этот постмодернизм не оценили, наступила эпоха воцарения серости и д.б., и единственные чувства, которое вызывают эти профаны - чувство негодования, оторопения и отторжения. Информационная и культурная среда охолостилась до одной задачи - сместить тупостью, доведенной до абсурда, точку сознания у потенциальных потребителей. Содержание никого не парит. Вот так поглядишь на это шапито: на пусек, павленских и серебряковых, Пссаки с Ксюшами, да и пойдешь за лишней бутылкой пива или чего покрепче, чтоб удержаться в рамках. Интересно, где у них главный режиссер этого цирка?
    Галеон
  28. Ретвизан 8 Сегодня, 18:57
    Очередной дешевый пиар "Лошадиной морды", пытаются слепить "конфетку" из ховна!
    Ретвизан 8
  29. Оператор Сегодня, 18:58
    Ксюша - генетическое отребье.
    Оператор
  30. Berkut24 Сегодня, 18:58
    Собчак: Вынесу тело Ленина и проведу повторный референдум в Крыму

    Я думаю, что если ей не открутят голову после первого действия, то после второго действия очередь открутить лошадиную голову выстроится далеко за Урал.
    Berkut24
  31. Лена Петрова Сегодня, 18:59
    Цитата: stas
    Несменяемость власти ведет нас в тупик, царь стареет и теряет смысл своего бытия

    Если, при этом, всё делать правильно, то совсем без разницы, сколько править. А можно меняться хоть каждый год, но такого нагородить при этом! Даже представляю, - 1-й год - Навальный, потом - Собчак, а потом можно и Ходорковского подтянуть. Или Гозмана, например. Красота получится. Сменяемость.
    Лена Петрова
  32. pasechnik Сегодня, 19:00
    Дом 2 уже наскучил в политику захотелось! laughing
    pasechnik
  33. ODERVIT Сегодня, 19:01
    А можно хоть на ВО не гнать эту тему?
    ODERVIT
  34. gurzuf Сегодня, 19:02
    Цитата: stas
    Россиянам ставят ультиматум, или выберите Путина или Крым уйдёт на Украину.
    Маразм власти, Путин сам себя перехитрил с Собакиной радостью.
    Не о том Путин спорит.
    Нам надо справедливое социальное социалистическое государство а не эта собачья клоунада.
    Несменяемость власти ведет нас в тупик, царь стареет и теряет смысл своего бытия.
    Россия выше Путина, и выше Сталина он не станет.

    Да Путин для капиталистической России- лучше не надо (лучше просто нет!) А сменить устройство государства на социалистическое (хотелось бы!!!)увы, не получится.
    gurzuf
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