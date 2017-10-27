Собчак: Вынесу тело Ленина и проведу повторный референдум в Крыму
Заявившая о том, что собралась баллотироваться в президенты России, телеведущая Ксения Собчак сегодня сделала очередное громкое заявление. Ранее она заявила, что считает Крым украинским по международному законодательству. А сегодня выступила с инициативой о «повторном проведении референдума в Крыму». По словам Собчак, референдум марта 2014 года «нельзя назвать референдумом».
РИА Новости приводит заявление «кандидата»:
Напомним, что на основании социологического опроса, Крым украинским в России считают до 3,5% граждан. В связи с заявлениями Собчак, именно эту планку вполне можно считать электоральным потолком этого «кандидата».
В Госдуме отметили, что само заявление о проведении некоего повторного референдума является формой неуважения к людям, которые раз и навсегда высказали свою позицию по статусу Крыма и Севастополя.
Сегодня же Собчак заявила о том, что в случае избрания президентом страны издаст указ о том, чтобы тело Владимира Ленина убрали из мавзолея.
Собчак:
Получается, что Крым и Ленин – главные вопросы в стране, которые сегодня мучают либералов?..
РИА Новости приводит заявление «кандидата»:
Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчёта. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения. Нельзя назвать референдумом то, что происходило там (в 2014-м).
Напомним, что на основании социологического опроса, Крым украинским в России считают до 3,5% граждан. В связи с заявлениями Собчак, именно эту планку вполне можно считать электоральным потолком этого «кандидата».
В Госдуме отметили, что само заявление о проведении некоего повторного референдума является формой неуважения к людям, которые раз и навсегда высказали свою позицию по статусу Крыма и Севастополя.
Сегодня же Собчак заявила о том, что в случае избрания президентом страны издаст указ о том, чтобы тело Владимира Ленина убрали из мавзолея.
Собчак:
Держать тело в центре столицы незахороненным – это какое-то средневековье.
Получается, что Крым и Ленин – главные вопросы в стране, которые сегодня мучают либералов?..
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти