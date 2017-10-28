Поляки высмеяли публикацию в польских СМИ о "ядерном инциденте с Россией"

Это ж по какому праву Россия посмела нарушить монополию Хорошей Империи на запуск ракет? И это ещё не говоря о том, что российские ракеты агрессивны, зловещи и неточны – то ли дело американские.

Ха-ха-ха. Это ИНЦИДЕНТ? Ну хорошо хоть журналисты не назвали это бушующей ядерной войной.

Описание говорит о том, что никакой это не инцидент, а обычное осуществление обслуживание ракетного компонента.

Браво, Россия!

Но есть одно предупреждение: Мацеревич всё равно может вас уничтожить, если Путин не остановится...