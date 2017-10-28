Поляки высмеяли публикацию в польских СМИ о "ядерном инциденте с Россией"
Польские СМИ прокомментировали недавние пуски четырёх баллистических ракет, состоявшиеся в России. Напомним, что Минобороны РФ отметило, что пуски осуществлялись непосредственно в присутствии на командном пункте верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина – по его приказу. Эти мероприятия стали тренировкой по управлению стратегическими ядерными силами в РФ.
Польские журналисты выдали материалы, в которых было заявлено, что Россия чуть ли не атаковала ядерными бомбами «демократический мир». Так, в материале крупного польского издания Wiadomosci вышла статья под названием: «Инцидент с участием России. Пуск баллистических ракет»
Далее газета рассказывает, что ракеты достигли своих целях на полигонах – на Камчатке и на северо-западе России, после чего многие читатели решили поинтересоваться: а в чём же состоял «инцидент»? Причём не просто поинтересовались, а откровенно высмеяли публикацию.
Интересными выглядят комментарии рядовых польских граждан к упомянутой статье в польских «Ведомостях» (перевод с польского):
И совсем уж, казалось бы, неожиданное от польских читателей газеты Wiadomosci:
Судя по комментариям обычных польских граждан, в отношениях с этой страной далеко не всё потеряно.
Польские журналисты выдали материалы, в которых было заявлено, что Россия чуть ли не атаковала ядерными бомбами «демократический мир». Так, в материале крупного польского издания Wiadomosci вышла статья под названием: «Инцидент с участием России. Пуск баллистических ракет»
Далее газета рассказывает, что ракеты достигли своих целях на полигонах – на Камчатке и на северо-западе России, после чего многие читатели решили поинтересоваться: а в чём же состоял «инцидент»? Причём не просто поинтересовались, а откровенно высмеяли публикацию.
Интересными выглядят комментарии рядовых польских граждан к упомянутой статье в польских «Ведомостях» (перевод с польского):
Это ж по какому праву Россия посмела нарушить монополию Хорошей Империи на запуск ракет? И это ещё не говоря о том, что российские ракеты агрессивны, зловещи и неточны – то ли дело американские.
Ха-ха-ха. Это ИНЦИДЕНТ? Ну хорошо хоть журналисты не назвали это бушующей ядерной войной.
Описание говорит о том, что никакой это не инцидент, а обычное осуществление обслуживание ракетного компонента.
И совсем уж, казалось бы, неожиданное от польских читателей газеты Wiadomosci:
Браво, Россия!
Но есть одно предупреждение: Мацеревич всё равно может вас уничтожить, если Путин не остановится...
Но есть одно предупреждение: Мацеревич всё равно может вас уничтожить, если Путин не остановится...
Судя по комментариям обычных польских граждан, в отношениях с этой страной далеко не всё потеряно.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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