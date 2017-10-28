11:47 28 октября

Поляки высмеяли публикацию в польских СМИ о "ядерном инциденте с Россией"

Польские СМИ прокомментировали недавние пуски четырёх баллистических ракет, состоявшиеся в России. Напомним, что Минобороны РФ отметило, что пуски осуществлялись непосредственно в присутствии на командном пункте верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина – по его приказу. Эти мероприятия стали тренировкой по управлению стратегическими ядерными силами в РФ.

Поляки высмеяли публикацию в польских СМИ о "ядерном инциденте с Россией"


Польские журналисты выдали материалы, в которых было заявлено, что Россия чуть ли не атаковала ядерными бомбами «демократический мир». Так, в материале крупного польского издания Wiadomosci вышла статья под названием: «Инцидент с участием России. Пуск баллистических ракет»


Далее газета рассказывает, что ракеты достигли своих целях на полигонах – на Камчатке и на северо-западе России, после чего многие читатели решили поинтересоваться: а в чём же состоял «инцидент»? Причём не просто поинтересовались, а откровенно высмеяли публикацию.

Интересными выглядят комментарии рядовых польских граждан к упомянутой статье в польских «Ведомостях» (перевод с польского):

Это ж по какому праву Россия посмела нарушить монополию Хорошей Империи на запуск ракет? И это ещё не говоря о том, что российские ракеты агрессивны, зловещи и неточны – то ли дело американские.


Ха-ха-ха. Это ИНЦИДЕНТ? Ну хорошо хоть журналисты не назвали это бушующей ядерной войной.


Описание говорит о том, что никакой это не инцидент, а обычное осуществление обслуживание ракетного компонента.


И совсем уж, казалось бы, неожиданное от польских читателей газеты Wiadomosci:

Браво, Россия!
Но есть одно предупреждение: Мацеревич всё равно может вас уничтожить, если Путин не остановится...


Судя по комментариям обычных польских граждан, в отношениях с этой страной далеко не всё потеряно.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. новичок Сегодня, 10:52
    да уж, молодчаги простые, рядовые граждане поляки. всё таки чувствуется славянское родство.
    новичок
    1. Чёрный Сегодня, 10:58
      Есть поляки , а есть поДляки...к сожалению у в ласти в Польше последние.Благодаря США, которые никогда никуда не вмешиваются smile
      Чёрный
      1. NIKNN Сегодня, 11:03
        Наши СМИ не меньше чудят, СМИ есть СМИ, без цирка тоже жизнь скучна...
        NIKNN
        1. dorz Сегодня, 11:18
          Россия чуть ли не атаковала ядерными бомбами «демократический мир»

          Мне понятно беспокойство поляков. Ракеты должны были обогнуть землю и поразить Польшу с другой стороны, минуя системы ПРО.
          dorz
          1. NIKNN Сегодня, 11:21
            Цитата: dorz
            поразить Польшу с другой стороны, минуя системы ПРО.

            laughing Есть еще задумки на втором витке поражать, чтобы бдительность усыпить, на или на крайний случай, что бы в туалет успели сходить по человечески...
            NIKNN
          2. Чёрный Сегодня, 11:22
            Цитата: dorz
            Мне понятно беспокойство поляков. Ракеты должны были обогнуть землю и поразить Польшу с другой стороны, минуя системы ПРО.

            Т.е. недолёт laughing
            Чёрный
          3. LSA57 Сегодня, 11:24
            Цитата: dorz
            минуя системы ПРО.

            прошёл слух (я распустил), что они отказываются от своего про и на опасных участках массово высаживают берёзы. говорят скоро тополя высаживать начнут. в общем гуд бай америка. собирай свои игрушки и вали из моей песочницы
            LSA57
          4. vorobey Сегодня, 11:28
            Цитата: dorz
            поразить Польшу с другой стороны


            ну что Вы ... мы не такие.. это у них любят с другой стороны.. мы привыкли как деды.. в голову.. laughing laughing
            vorobey
          5. weksha50 Сегодня, 11:33
            Цитата: dorz
            Мне понятно беспокойство поляков.



            Хм... А от куда беспокойство то ???
            Да оттуда... Польские летчики готовятся к применению тактического ядерного оружия под руководством амерских инструкторов... То есть, соответственно, готовы к принятию (если уже не приняли) тактического ядерного оружия НАТО на свою территорию...

            Эх, какая жалость, что из РВСН убрали в свое время такой вид-род, как РСД... А ведь мы тогда, в 70-е и 80-е, для Европы и предназначены были в качестве кнута... Пряники раздавали Политбюро и МИД...
            weksha50
          6. Лелёк Сегодня, 11:45
            Цитата: dorz
            Ракеты должны были обогнуть землю и поразить Польшу с другой стороны


            Привет. Нарисую картинку по поводу "другой стороны". Ловите. bully
            Лелёк
      2. volodya Сегодня, 11:07
        Цитата: Чёрный
        Есть поляки , а есть поДляки...к сожалению у в ласти в Польше последние.Благодаря США, которые никогда никуда не вмешиваются

        Вообще то они все знают ,чем всё может эакончится,я имею в виду власти Польши и США!
        volodya
    2. Грэг Миллер Сегодня, 11:14
      Ошибаетесь... Более 90% поляков НЕНАВИДЯТ, именно НЕНАВИДЯТ Россию... И виноваты в этом в первую очередь те наши руководители, кто повесил на СССР Катынский расстрел пленных поляков, кто возвел в Медном покаянный мемориал....
      Грэг Миллер
      1. vorobey Сегодня, 11:21
        Цитата: Грэг Миллер
        НЕНАВИДЯТ, именно НЕНАВИДЯТ Россию...


        от ненависти до любви один переход... танковой армии laughing

        кто поляков кормит тот их и танцует... laughing

        самое главное опять же с Ваших слов - что есть те самые 10% здравомыслящих благодаря которым в отношениях не все потеряно..
        vorobey
      2. Pirogov Сегодня, 11:23
        Цитата: Грэг Миллер
        Ошибаетесь... Более 90% поляков НЕНАВИДЯТ, именно НЕНАВИДЯТ Россию... И виноваты в этом в первую очередь те наши руководители, кто повесил на СССР Катынский расстрел пленных поляков, кто возвел в Медном покаянный мемориал

        Вы правы на сто % . Но главное они не могут простить раздел Польши между Россией , Пруссией и Австрийской империей ,а то как им нарезали после 45 года прусские территории они давно забыли . И изменить на мой взгляд не чего нельзя и поэтому с Польшей нужно не о дружбе думать ,а думать о том как их придавить раз и на всегда .
        Pirogov
        1. vorobey Сегодня, 11:31
          Цитата: Pirogov
          а думать о том как их придавить раз и на всегда .


          это уже геноцид... пусть кто хочет ненавидит и исходит от этого.. нам то че.. Россию много кто и давно ненавидит.. на всех внимание обращать? а дружить надо... и руку протягивать надо.. перевесив дубину на плечо laughing
          vorobey
      3. Чёрный Сегодня, 11:24
        Цитата: Грэг Миллер
        . Более 90% поляков НЕНАВИДЯТ, именно НЕНАВИДЯТ Россию.

        Больше всего простые поляки ненавидят украинцев и немцев...и польские власти это прекрасно знают. Вот и пытаются через СМИ как то изменить образ врага...
        Чёрный
      4. LSA57 Сегодня, 11:27
        Цитата: Грэг Миллер
        Более 90% поляков НЕНАВИДЯТ, именно НЕНАВИДЯТ Россию... И виноваты в этом в первую очередь те наши руководители, кто повесил на СССР

        они никогда нас и не любили. и дело не столько в руководстве СССР сколько в том, что эта ненависть на генном уровне.
        LSA57
  2. МИХА-М Сегодня, 10:54
    Помнится Рейган любитель "пошутить" был..хе хе
    Мы это помним все...

    Все тоже , как всегда за нашу историю...
    МИХА-М
  3. штольц Сегодня, 10:56
    Радует, что ещё не все поляки стали полными идиотами.
    штольц
    1. Грэг Миллер Сегодня, 11:07
      Это скорее исключения, подтверждающие правила.... 30 лет промывки мозгов не оставляют надежды на то, что подавляющее большинство поляков, НЕНАВИДЯЩЕЕ сегодня Россию, сможет измениться...
      Грэг Миллер
      1. Серый брат Сегодня, 11:47
        Цитата: Грэг Миллер
        Это скорее исключения, подтверждающие правила....

        Не, никаких исключений, я сам иногда почитываю польскую прессу и могу с уверенностью сказать что те же персонажи которые хихикают в комментариях про министра обороны и пишут что Польша шестёрка американская, будут весело скакать под статьёй о сносе советских памятников и радоваться осквернению могил советских солдат.
        При этом за своего Качиньского и пресловутый мемориал в Катыни, чуть что, у них бомбит страшно. Но они об этом не задумываются, причинно-следственные связи у них точно так же непопулярны как и у хохлов.
        Серый брат
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 11:00
    Вообще то эта шумиха раздражает. Обо всех пусках вероятный противник предупреждается заранее - насколько я понимаю (могу ошибаться, наверное, - не ракетчик).
    Если вы уже так боитесь пусков - предупредите общественность заранее. Пусть себе проявляет гражданскую позицию, ворчит, нервничает, отговаривает коварных русских от пусков... Но нет: надо дождаться пусков, сделать вид что они совершенно внезапные, слить инфу в сми и поднять шумиху на тему мировой угрозы от Росии.
    Как институтки в истерике бьются. Вот как их уважать после этого?
    У нас же пуски НАТОвских ракет особенного ажиотажа не вызывают. Ну запустили, ну попали куда-то, ну бог с вами.
    А про то , что не все потеряно в Польше..... Может оно и так. Поживем - увидим.
    КОТ БАЮН
    1. новичок Сегодня, 11:07
      день добрый, Василий. да простой люд не боиться испытаний ракет, чай привыкли за многие годы. просто истерия оплаченного “мейнстрима“.
      новичок
      1. LSA57 Сегодня, 11:32
        Цитата: новичок
        да простой люд не боиться испытаний ракет,

        да не напиши об этом газеты, они бы об этих испытаниях вообще не знали бы.
        LSA57
    2. SOF Сегодня, 11:29
      Цитата: КОТ БАЮН
      Обо всех пусках вероятный противник предупреждается заранее - насколько я понимаю (могу ошибаться...

      ...ни разу не ошибаетесь. Обо всех пусках, у нас с НАТО, существует порядок взаимного оповещения, бережно исполняемый обеими сторонами, во избежание возникновения угрозы ядерного армагеддона.
      Данный порядок организован с тех самых пор, когда США и СССР обзавелись системами предупреждения о ракетном нападении, которые используя возможности орбитальных группировок спутников и систем дальнего загоризонтного обнаружения могут отслеживать запуски. Поэтому любой "неизвестный" ракетный факел означает только одно - нападение.
      SOF
  5. Волька Сегодня, 11:01
    в этом мире все относительно, и обольщаться не стоит
    Волька
  6. sabakina Сегодня, 11:02
    Во дожили! На Земле ядерная война идет, а поляки этого не заметили! Парадокс!
    sabakina
    1. vorobey Сегодня, 11:25
      Цитата: sabakina
      Во дожили! На Земле ядерная война идет, а поляки этого не заметили! Парадокс!


      а що таки .. давно? ой божешь ты мой.. надо семью семью к тете Циле в Бердичев отправить.. и справку в поликлинике взять... что на ядерный фронт не могу . laughing
      vorobey
    2. LSA57 Сегодня, 11:33
      Цитата: sabakina
      ! На Земле ядерная война идет, а поляки этого не заметили! Парадокс!

      зато "руку Москвы" везде видят.
      LSA57
  7. Евродав Сегодня, 11:28
    Поляки ли это высмеяли? Но если они, то тяжко жить в стране и понимать, что правительство живет в разных мирах с народом...
    Евродав
  8. weksha50 Сегодня, 11:29
    "в отношениях с этой страной далеко не всё потеряно"...

    Ничего удивительного... Адекватные люди есть везде, во всех нациях и государствах... Только вот в последнее время под влиянием мощного натиска СМИ их становится все меньше и меньше... recourse
    weksha50
  9. Евродав Сегодня, 11:33
    Цитата: МИХА-М
    Помнится Рейган любитель "пошутить" был..хе хе
    Мы это помним все...

    Все тоже , как всегда за нашу историю...

    Ага... Помню шутнику даже песню посвятили: " Письмо Рейгану...". Цитировать смысла нет- это вечный бан!!! Лежит в паутине...
    Евродав
  10. ARES623 Сегодня, 11:44
    "Судя по комментариям обычных польских граждан, в отношениях с этой страной далеко не всё потеряно".
    Я бы сказал словами Кличко - не только лишь все.... Не тешьте себя бесплотными иллюзиями. Что бы они ни писали в комментариях, все равно выберут в управляющие органы представителей "смоленской секты" со всеми вытекающими...
    ARES623
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