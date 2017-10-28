Коалиция США ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года

Мы прилагаем больше усилий, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, чем кто-либо и где-либо. Ущерб, который был нанесен Ракке, лежит целиком на ИГ

Из всех боеприпасов, которые мы сбросили за три года, менее 1 процента, а точнее — 0,3 процента, привели к гражданским жертвам

Командование возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не согласно с заявлением Министерства обороны России о том, что сирийская Ракка в ходе операции по освобождению города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) была «стерта с лица земли», словно немецкий Дрезден в 1945 году, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.— отметил Диллон.— указал он.Разрушения гражданской инфраструктуры в городе Диллон объяснил тем, что Ракка на протяжении более чем пяти лет была ареной вооруженного конфликта между несколькими враждующими сторонами.С обвинениями в адрес США российское Минобороны выступило 22 октября. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками». Также он указал на то, что в ходе операции по освобождению города погибло много мирных жителей.