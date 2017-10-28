11:47 28 октября

Коалиция США ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года

Командование возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не согласно с заявлением Министерства обороны России о том, что сирийская Ракка в ходе операции по освобождению города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) была «стерта с лица земли», словно немецкий Дрезден в 1945 году, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

Коалиция США ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года


Мы прилагаем больше усилий, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, чем кто-либо и где-либо. Ущерб, который был нанесен Ракке, лежит целиком на ИГ
— отметил Диллон.


Из всех боеприпасов, которые мы сбросили за три года, менее 1 процента, а точнее — 0,3 процента, привели к гражданским жертвам
— указал он.

Разрушения гражданской инфраструктуры в городе Диллон объяснил тем, что Ракка на протяжении более чем пяти лет была ареной вооруженного конфликта между несколькими враждующими сторонами.

С обвинениями в адрес США российское Минобороны выступило 22 октября. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками». Также он указал на то, что в ходе операции по освобождению города погибло много мирных жителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 11:28
    Игил на протяжении долгого времени сносила Исторические памятники, Руины! США создают новые! А мирные жители, что подними остались–это будущие мумии, сирийские Тутанхамоны...
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 11:33
      А все эти "правозащитники ", либерасты и ООНы как в рот воды набрали...тишина. Зато как дружно и с упоением визжали про Алеппо. Довизжались до того, что среднестатистический евролох поверил - и с распростёртыми объятиями стал встречать "беженцев"...причём не только из Сирии , но и из других стран....Бедные бородатые" племянники так растрогались, что потащили европейских девак по подвалам и подворотням, где с упоением "благодарили "их причём толпой.Особено они благодарны были немкам, которых они массово ощасливили в новогоднюю ночь........вот вам и демократия и международное право и всё остальное....
      Чёрный
      1. NIKNN Сегодня, 11:40
        Из всех боеприпасов, которые мы сбросили за три года, менее 1 процента, а точнее — 0,3 процента, привели к гражданским жертвам
        у судя по развалинам раки...., 0.3% от этих развалин трупы belay Это господа куда больше, чем то в чем вас обвиняли... Даже чего то проэкстрополировать страшно (да и не знаю сколько боеприпасов потрачено..., ну учесть , что один снаряд (бомба) в состоянии и сотню трупов реализавать..., ну даже 10-5 это уже серьезное признание в беспределе... recourse
        NIKNN
  2. Mavrikiy Сегодня, 11:33
    Коалиция США ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года
    Шо, придумали, ужо? Ой молодца!
    Боеприпасы щадящие и стрелки-снайпера? Слабо. Нужно: кидали чугун, а развалилось от вибрации так как прорабы-строители цемент потырили (мол, сами виноваты)
    Mavrikiy
Картина дня