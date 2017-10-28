Российский военный флот на 90% перешел на контрактную службу

Мы на подводных лодках полностью перешли на контрактную основу, на надводных кораблях эта цифра составляет 90% уже. Это объективная необходимость, все-таки военно-морской флот – это корабли современные, высокотехнологичные. И выход здесь только один – контрактная служба

Мы сохранили высшие специальные офицерские классы, это подготовка командиров кораблей, флагманских специалистов. Я себе слабо представляю сейчас, что было бы, если бы мы лишились этого прекрасного учебного заведения. Мы на порядок превзошли то военно-морское образование, которое было в Советском Союзе. А по налетанности наших пилотов и наплаванности наших кораблей сегодня можно сравнить только с временами СССР