18:47 28 октября

Российский военный флот на 90% перешел на контрактную службу

Подводный флот России на 100% перешел на службу по контракту, надводный – на 90%, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Владимир Королев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1".

Мы на подводных лодках полностью перешли на контрактную основу, на надводных кораблях эта цифра составляет 90% уже. Это объективная необходимость, все-таки военно-морской флот – это корабли современные, высокотехнологичные. И выход здесь только один – контрактная служба
— сказал Королев, добавив, что профессиональные военно-морские училища в прошлом году подготовили более 1000 человек по 200 специальностям.

Российский военный флот на 90% перешел на контрактную службу



По его словам, во многом это заслуга реанимированного в 2016 году по приказу министра обороны Нахимовского училища, которое включает в себя училища в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке и Мурманске.

Мы сохранили высшие специальные офицерские классы, это подготовка командиров кораблей, флагманских специалистов. Я себе слабо представляю сейчас, что было бы, если бы мы лишились этого прекрасного учебного заведения. Мы на порядок превзошли то военно-морское образование, которое было в Советском Союзе. А по налетанности наших пилотов и наплаванности наших кораблей сегодня можно сравнить только с временами СССР
— сказал главком.

Он добавил, что сейчас на постоянной основе в море решают различные задачи более 100 российских кораблей, передает РИА Новости


Использованы фотографии: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Комментарии 8

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  1. Mavrikiy Сегодня, 18:28
    Российский военный флот на 90% перешел на контрактную службу
    Теперь аварийность упадет в нуль.
    Mavrikiy
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:32
      Вы в этом так уверены? Человеческий фактор, как и сильный износ техники никуда не делся, просто строже будут спрашивать, если что, и легче будет найти именно виновных, а не стрелочника! hi
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 18:34
        Лучше было бы если на 90%перешел на новые корабли..Мечты..
        210окв
    2. тлауикол Сегодня, 18:36
      Кораблей еще убавить и о 100% можно бодро рапортовать. И об увеличении наплаванности тоже. Флот уменьшился, да и весь секрет
      тлауикол
  2. Pirogov Сегодня, 18:31
    Подводники на контракт понятно но на надводный флот ,должен быть и призыв ,а то так можно и без моряков остаться, да и те что на контракте наглеть не будут, требуя заоблачную зарплату .
    Pirogov
    1. Dart2027 Сегодня, 18:40
      Цитата: Pirogov
      должен быть и призыв ,а то так можно и без моряков остаться

      А смысл? Даже корвет строится как минимум год, и все корабли еще к моменту сдачи комплектуются экипажем - куда этих призывников девать если что?
      Dart2027
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:38
    А мобрезерв? ?? sad Как с ним быть? "Контробасам " ведь не рождаются, нужно нового человека учить, тем более сразу нескольким спецеальностям, как это будет происходить? Сразу спецом не станешь, да и некоторые туда пойдут в первую очередь из за денег и льгот, имея минимум знаний, и считая, что этого им хватит. Только вот флот не суша, замены в бою может не быть, если не знаешь, и не умеешь что-то неким просто будет заменить. Да и сейчас спецов "широкого профиля "на многих кораблях мало, иди совсем нету.
    Геркулесыч
  4. Masya Masya Сегодня, 18:40
    Когда догорает рассвет,
    Уходят от пирсов "Дельфины",
    Под шахты могучих ракет
    Подставив горбатые спины.
    На север, под паковый лед,
    туда, где макушка земная,
    Нырнем, и кильватерный след
    Растает в глубинах за нами.

    А там, подо льдом,
    И ночью и днем,
    Невидимый всем,
    667.
    Качнете права.
    Достать - дважды два,
    У нас нас РСМ «СИНЕВА».

    По восемь на каждом борту
    Хранящих молчанье до срока,
    Готовых пронзить высоту,
    Пройти через пламя и рокот.
    По сроку подлодка всплывет,
    Пробив полынью над собою.
    Расчетно ракета уйдет
    На поле свое боевое.

    А здесь, подо льдом,
    Темно даже днем,
    как кость в горле всем,
    БДРМ.
    Качнете права -
    Порубим в дрова.
    У нас на борту «СИНЕВА».

    Несут РПЛы в поход
    Величие, честь и отвагу.
    Как синим по белому лед,
    Кресты на Андреевских флагах…
    Впустую не тратя слова,
    Мы в истины верим простые.
    На страже стоит «СИНЕВА»
    За синее небо России.

    А там, подо льдом,
    И ночью, и днем,
    Невидимый всем,
    667.
    Глубин синева, небес синева,
    У нас на борту «СИНЕВА»…
    Masya Masya
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