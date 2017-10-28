20:49 28 октября

Под Курском создано первое в РФ отделение "спецназа РЭБ"

Первое постоянное подразделение по борьбе с беспилотной авиацией создано на базе отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщила в субботу пресс-служба ЗВО. Подразделение дислоцируется в Курской области и его основу составляют контрактники - сержанты и офицеры, специализирующиеся на борьбе с дронами средствами РЭБ.

Под Курском создано первое в РФ отделение "спецназа РЭБ"


Работы по подготовке военнослужащих такого подразделения проводятся по программе, которая шире рамок учебных периодов подготовки линейных подразделений, и по своей сути сейчас их уровень и периодичность занятий выходят на качественный уровень подготовки, сравнимый по интенсивности с подготовкой подразделений специального назначения. Они - "спецназ радиоэлектронной борьбы"
- приводит пресс-служба слова командира соединения РЭБ ЗВО полковника Александра Вострикова.


Подразделение для отработки практических задач по борьбе с беспилотной авиацией будет использовать выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени, отмечают в пресс-службе.

На сегодняшний день в соединениях и воинских частях ЗВО существует около 20 специальных подразделений для борьбы с беспилотниками. В их состав также включаются средства ПВО, авиации и снайперские подразделения округа. Они создаются на время проведения крупномасштабных учений и и тренировок по выполнению боевых задач.

Использованы фотографии: © Минобороны РФ, архив
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Комментарии 13

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  1. Чёрный Сегодня, 19:43
    как же все любят слово "спецназ".... laughing ...скоро у тыловиков свой появится....хотя уже есть...ПРАПОРЩИКИ!!laughing
    Чёрный
    1. Маз Сегодня, 20:04
      Давно пора было создать
      Маз
  2. Mavrikiy Сегодня, 19:43
    Под Курском создано первое в РФ отделение "спецназа РЭБ"Такое впечатление, что стоить написать Пояснительную записку и будет создан спецназовский водовоз.
    Первое постоянное подразделение по борьбе с беспилотной авиацией создано на базе отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
    Вообще то подразделение должно быть в каждой части.
    Mavrikiy
  3. кг пв Сегодня, 19:44
    Цитата: Чёрный
    как же все любят слово "спецназ".... laughing ...

    Спецназ это не кирпичи об голову... wink
    кг пв
    1. Чёрный Сегодня, 19:46
      Цитата: кг пв
      Спецназ это не кирпичи об голову..

      ну..."кирпичи об голову" у нас "броллерами" называли laughing
      Чёрный
  4. п-к Опарышев Сегодня, 19:46
    Посмотреть бы на полосу препятствий этого СпецНаза.
    п-к Опарышев
    1. Чёрный Сегодня, 19:54
      Цитата: п-к Опарышев
      Посмотреть бы на полосу препятствий этого СпецНаза.

      ну может она им и некчему....но действительно, нафига налево и направо всех спецназами величать....помнб в лихие девяностые в Чечне ( после первой компании) у чехов тоже все спошь спецназами стали...как не задержишь какого-нибудь воина с документами, так то какой-нибудь спецназ шариатский или особый отдельный полк им.шамиля или шейха мансура....ну просто поголовно... laughing
      Чёрный
      1. zivXP Сегодня, 20:20
        Давайте тогда их называть "не специальным назначением" - неспецназ
        zivXP
    2. Серый брат Сегодня, 20:40
      Цитата: п-к Опарышев
      Посмотреть бы на полосу препятствий этого СпецНаза.

      В названии этого подразделения нет слова "спецназ".
      Серый брат
  5. poquello Сегодня, 19:46

    оружие раздали?
    poquello
  6. Xscorpion Сегодня, 20:23
    Да это журналюги любят слово спецназ,реально то просто отдельное подразделение по борьбе с беспилотниками .Такие внештатные есть в каждой бригаде.
    Xscorpion
  7. Геркулесыч Сегодня, 20:30
    Честно говоря, и это сугубо мое мнение, но я бы о появлении такого подраздиления информацию вообще бы не афишировал -должны же быть у государства "сюрпризы " о которых лучше чтобы и свои поменьше знали!
    Геркулесыч
  8. Aleksandr_2 Сегодня, 20:47
    перепечатали с какой то районной сельской газетенки, копирайтер вставил умное словечко типа "спецназ" и начались дебаты))
    Aleksandr_2
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