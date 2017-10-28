Под Курском создано первое в РФ отделение "спецназа РЭБ"

Работы по подготовке военнослужащих такого подразделения проводятся по программе, которая шире рамок учебных периодов подготовки линейных подразделений, и по своей сути сейчас их уровень и периодичность занятий выходят на качественный уровень подготовки, сравнимый по интенсивности с подготовкой подразделений специального назначения. Они - "спецназ радиоэлектронной борьбы"

Первое постоянное подразделение по борьбе с беспилотной авиацией создано на базе отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщила в субботу пресс-служба ЗВО. Подразделение дислоцируется в Курской области и его основу составляют контрактники - сержанты и офицеры, специализирующиеся на борьбе с дронами средствами РЭБ.- приводит пресс-служба слова командира соединения РЭБ ЗВО полковника Александра Вострикова.Подразделение для отработки практических задач по борьбе с беспилотной авиацией будет использовать выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени, отмечают в пресс-службе.На сегодняшний день в соединениях и воинских частях ЗВО существует около 20 специальных подразделений для борьбы с беспилотниками. В их состав также включаются средства ПВО, авиации и снайперские подразделения округа. Они создаются на время проведения крупномасштабных учений и и тренировок по выполнению боевых задач.