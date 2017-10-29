10:51 29 октября

В КНДР провели учения с отключением света

Власти КНДР провели серию массовых учений по отработке эвакуации на случай начало войны с США и Южной Кореей, передает РИА Новости сообщение газеты Daily Mail.



По данным газеты, тренировки с населением и спасательными службами проходили в течение недели по всей стране. Однако столица КНДР Пхеньян в них не участвовала.


Источники издания отметили также, что учения по эвакуации включали в себя отключение света в вечернее и ночное время, чтобы «не подсвечивать цель противнику».

Ранее в Вашингтоне заявили, что Северная Корея способна уничтожить до 90 % населения Соединенных Штатов.

Противостояние КНДР и США усилилось после совместных военных учений американских и южнокорейских войск по отработке удара по Северной Корее в случае войны. Пхеньян опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

В свою очередь Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от учений в регионе, но в белом доме эту инициативу проигнорировали.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. svp67 Сегодня, 08:21
    В КНДР отработали жизнь, после "конца света"... И я ставлю на корейцев, они то явно выживут в таких условиях, а вот смогут ли Штаты это пережить?
    svp67
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:29
      В КНДР провели учения с отключением света
      у нас такие учения постоянно,из за старого фидера...
      Дедкастарый
      1. Шура пермский Сегодня, 08:46
        Корейцы-лютый народ, американцы их не вывезут…
        Шура пермский
        1. 210окв Сегодня, 08:49
          То же говорили и про иракцев и про кого только не говорили..Военная мощь конечно несопоставима.Просто кровью умоются все,кто пожелает в этом участвовать.
          Цитата: Шура пермский
          Корейцы-лютый народ, американцы их не вывезут…
          210окв
    2. Серый брат Сегодня, 08:30
      Цитата: svp67
      В КНДР отработали жизнь, после "конца света"... И я ставлю на корейцев, они то явно выживут в таких условиях,

      Они там 60 лет копали, плюс местность горная. Я не удивлюсь если они всем населением под землю уйдут на годик - другой.
      У жителей Пхеньяна гораздо больше шансов выжить чем у жителей Москвы, например.
      Серый брат
      1. svp67 Сегодня, 08:36
        Цитата: Серый брат
        У жителей Пхеньяна гораздо больше шансов выжить чем у жителей Москвы, например.

        Тут конечно можно и поспорить. Под Москвой, еще в советские времена созданы мощные укрытия, один метрополитен чего стоит, так что оно конечно может у жителей КНДР и есть какое то преимущество, но не такое подавляющее, как над жителями того же Нью-Йорка.
        svp67
        1. Серый брат Сегодня, 08:42
          Цитата: svp67
          Под Москвой, еще в советские времена созданы мощные укрытия, один метрополитен чего стоит,

          Всё сгнило давно, видел я эти укрытия. Метрополитен хорош только для тех, кто непосредственно в нём находится, а так - новые убежища не строятся, старые приходят в негодность и никто ими не занимается.
          Серый брат
          1. svp67 Сегодня, 08:46
            Цитата: Серый брат
            Всё сгнило давно, видел я эти укрытия.

            Давно смотрели. У меня сейчас иные данные. После 2014 года, как то об них вновь вспомнили.
            Цитата: Серый брат
            Метрополитен хорош только для тех, кто непосредственно в нём находится

            Там, во время работы единовременно может находится до трех миллионов человек... Не иало.
            svp67
            1. Серый брат Сегодня, 09:03
              Цитата: svp67
              Там, во время работы единовременно может находится до трех миллионов человек... Не иало.

              Им там 20 дней придётся отсидеть - это практически нереально.
              В жилом секторе все запущено, на предприятиях тоже. Я не знаю кто там чего вспомнил - у нас в районе точно никто ничего не делает. В результате будут сплошные покойники.
              Серый брат
              1. svp67 Сегодня, 09:58
                Цитата: Серый брат
                Я не знаю кто там чего вспомнил - у нас в районе точно никто ничего не делает. В результате будут сплошные покойники.

                Плохо... Надо бы туда комиссию МЧС запустить... Я же знаю и положительные примеры, где этот вопрос никогда не упускали...
                svp67
                1. 34 регион Сегодня, 10:43
                  09.58. Как бы строятся. Тут ещё стоит вопрос помимо постройки убежища, ещё и вопрос содержания убежища. За чей счёт идёт сооружение убежища и его содержание? Его строит МЧС и содержит тоже МЧС? Как заставить частника вложится в этот непрофильный актив который не приносит доход? Ведь строительство (содержание), это расходы, а значит снижение эффективности. А у нас всё построено на экономии. И помимо бомбоубежищ ещё стоит и вопрос баблоубежищ. Как будет развиваться ситуация в час икс? Будет ситуация Горбачёва или Януковича (в смысле не столько его, сколько его окружения. Ладно Янукович оказался слабаком. А его окружение?). Ведь противник (партнёр) может начать бомбёжку с баблоубежищ . Есть Росгвардия?! А как она будет решать экономические вопросы? Вот закроются все сетевые магазины по техническим причинам ( ну чисто случайно), что делать будем?
                  34 регион
    3. Partyzan Сегодня, 09:29
      Цитата: svp67
      В КНДР отработали жизнь, после "конца света"... И я ставлю на корейцев, они то явно выживут в таких условиях, а вот смогут ли Штаты это пережить?

      вы жестокий, как же попкорн приготовить без электричества?
      Partyzan
      1. Logall Сегодня, 09:33
        Цитата: Partyzan
        вы жестокий, как же попкорн приготовить без электричества?

        hi
        Попкорн можно будет пожарить везде, несколько дней
        Огонь будет повсюду!
        Logall
        1. Partyzan Сегодня, 09:35
          Цитата: Logall
          Попкорн можно будет пожарить везде несколько дней, огонь будет повсюду!

          Саня hi злой ты laughing
          Partyzan
          1. Logall Сегодня, 10:09
            ''не я такой, жизнь такая!''
            Война введёт свои коррективы. А если ''ядрёная'' зима начнётся, тогда будем мечтать, только бы дольше вокруг не гасло...
            Logall
            1. Partyzan Сегодня, 10:24
              Цитата: Logall
              А если ''ядрёная'' зима начнётся, тогда будем мечтать, только бы дольше вокруг не гасло...

              не знаю, лесов у нас хватает, а мусора там - не мерено, даже рубить не надо, но в любом случае - тьфу, и еще раз тьфу ........ на них
              Partyzan
      2. svp67 Сегодня, 09:59
        Цитата: Partyzan
        вы жестокий, как же попкорн приготовить без электричества?

        Ничего, кто умный тот и про печеную в костре картошечку вспомнит...
        svp67
        1. Partyzan Сегодня, 10:35
          Цитата: svp67
          Ничего, кто умный тот и про печеную в костре картошечку вспомнит...

          а их этому кто-нибудь учил?
          Partyzan
          1. svp67 Сегодня, 10:45
            Цитата: Partyzan
            а их этому кто-нибудь учил?

            Там наших достаточно...выучат
            svp67
            1. Partyzan Сегодня, 10:49
              Цитата: svp67
              Там наших достаточно...выучат

              а вот - фиг вам - не будут учить
              Partyzan
  2. san4es Сегодня, 08:22
    В КНДР провели учения с отключением света

    ...Отрабатывают belay
    ...смогут ли Штаты это пережить?

    ...Штаты не смогут...Уолл-стрит озябнет
    san4es
    1. Александр 3 Сегодня, 09:03
      Интересно а штаты выживут если им электричество отключить?Да нам тоже плохо будет .Как я буду читать и коменты писать?
      Александр 3
      1. san4es Сегодня, 09:11
        Цитата: Александр 3
        .Как я буду читать и коменты писать?

        ...Только так wink
        san4es
        1. Александр 3 Сегодня, 09:20
          Вот вот так и будем жить и почтовых голубей разводить.Всё лучше чем в деревянном тулупе , если посчастливится, лежать ниже уровня.
          Александр 3
      2. Серый брат Сегодня, 09:17
        Цитата: Александр 3
        Интересно а штаты выживут если им электричество отключить?

        Помните у них ураган был?
        До сих пор население без света сидит в пострадавших районах lol, но вроде не помирают.
        Восстановление питания остается главной заботой в Пуэрто-Рико, американские Виргинские острова

        Вашингтон, октября. 27 2017, — Сила восстановления остается приоритетом № 1 в ураган Марияразрушенной американской территории Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США, Министерства обороны США представитель армии подполковник Джейми Дэвис сказал сегодня.

        Используя команды работы оборудования для ремонта линии электропередач в Пуэрто-Рико.
        Премьер-передача и распределение специалистов, назначенных компанией д Инженерный батальон 249-го, ремонт линий электропередач в Рио-Гранде, Пуэрто-Рико, октября. 19 2017,. Миссия поддерживает тех, кто пострадал от урагана Мария.
        реагирует на островах около 11,400 службы и национальных сотрудников службы охраны, сказал он.

        В США армейский корпус инженеров совместно с Пуэрто-Рико электроэнергии власти, Министерства энергетики и Федерального агентства чрезвычайных ситуаций объединить в ремонте хрупкие Пуэрто-Рико энергосистемы, - сказал Дэвис.

        Войска также продолжают усилия по реагированию на территориях США для распределения генераторов и такие товары, как еда и вода. Работа также продолжается расширение сети дистрибуции, поставок медицинского обеспечения, выполнения расчистки дорог, обеспечить поддержку авиации, обеспечить планирование поддержки fema и обслуживания ремонт корпуса плотины Guajataca в Пуэрто-Рико.

        Ответ на восстановление

        ДОД поддерживает стабилизацию план femaí € ™ С для перехода от реагирования на бедствия к выздоровлению, сказал собеседник агентства.

        По мере увеличения прогресса и улучшения сделаны в наземных линиях связи, fema и Содружества Пуэрто-Рико оценивать потребности в дополнительной Федеральной поддержки и изучения Договаривающихся решения для смягчения нехватки воды через контракт водовозы, чтобы дополнить существующие возможности муниципалитета, - сказал он. Некоторые муниципалитеты отчетности они получили достаточной помощи, в то время как другие сообщают, что они не достаточно получил. ФЕМА регулируя распределение для удовлетворения спроса.

        Идет Прогресс

        - Из 67 больницы, 65 открыты -- 45 на электросети; 21 на генератор, и два с неизвестным статусом.

        -- 26.2 процентов клиенты имеют электричества на острове.

        -- 75 процентов клиентов имеют питьевой воды, но приказ кипения, остаются в силе. Тридцать девять из 51 очистные сооружения находятся в рабочем состоянии.

        -- 87 процентов населения доступны услуги сотовой связи; 84 процентов АЗС открыты и 119 школ.

        -- Северное командование США продолжает поставлять продовольствие, воду, жизнеобеспечения и авиационной поддержки. Одиннадцать команд транспортные рейсы в США с персоналом, вертолеты и грузовой погрузчик запланированы на сегодня доставка.

        https://www.defense.gov/
        Серый брат
        1. Александр 3 Сегодня, 09:29
          Я не представляю что будет с многоэтажкой,эдак 25 этажей,ведь весь дом протухнет.
          Александр 3
        2. Partyzan Сегодня, 09:31
          Цитата: Серый брат
          До сих пор население без света сидит в пострадавших районах , но вроде не помирают.

          вы по путали - это не полосатые hi
          Partyzan
          1. Серый брат Сегодня, 10:03
            Цитата: Partyzan
            вы по путали - это не полосатые

            А кто это?
            Puerto Rico) — зависимая от США территория со статусом «неинкорпорированной организованной территории» (находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью); действие на территории Конституции США ограничено; верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления.
            - по факту американский штат.
            Ну Виргинские острова да, это не полосатые - это уже британская территория. Но это ничуть не хуже ящетаю. hi
            Серый брат
  3. федоров Сегодня, 08:26
    Вполне нормальное явление в их состоянии сейчас.
    И я застал время серен по городу, когда нас на практике в школе учили в уже подвалы - склады, раньше бомбоубежище, без паники спускаться . И каждый примерно знал, что такое ядерный взрыв. Учения по гражданской обороне.
    федоров
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:28
    Северокорейцы как раз выживут. При любых нападениях. Тренированы. А что будет со штатами?
    Да с голоду помрут, потому что электрический консервный нож перестанет работать...
    Горный стрелок
    1. федоров Сегодня, 08:38
      При Карибском кризисе наоборот - население СССР мирно себе жило, в США паника была, людей учили с экранов телека что делать надо. Да и сейчас компании производящие персональные бункеры на любой карман на подъеме.
      федоров
  5. изя топ Сегодня, 08:31
    страшный сон янкесов-как жить без света request
    изя топ
  6. Геркулесыч Сегодня, 08:33
    Вот если в сша на сутки по всей стране отключить свет, то когда свет включат заново, янки с удевлением узнают что их президент Ын lol , а Аляска почему-то отчалила к России! !! crying
    Геркулесыч
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 08:55
    Ранее в Вашингтоне заявили, что Северная Корея способна уничтожить до 90 % населения Соединенных Штатов.
    ... и что электричества у мерикатосов, что остались бы, не будет цельный год... fellow
    a.s.zzz888
  8. Голован Джек Сегодня, 08:56
    ... учения по эвакуации включали в себя отключение света в вечернее и ночное время, чтобы «не подсвечивать цель противнику»

    Кто-нить из комментирующих "статью", вообще, читал?
    А в реале "жизнь без света" - это грабли...
    1. Нет света - нет холодильника (он тает, как ни прискорбно), если плита электрическая - плиты нет тоже. Лифта, кстати, тоже нет. Народу, живущему выше моего третьего, я как-то... не завидую.
    2. Если дом выше пяти, например, этажей, то - нет воды (удивляйтесь).
    3. Про отопление просто молчу. Зимой неплохой кирпичный дом, при Союзе еще построенный, выстывает напрочь за сутки-двое.
    4. Жратвы овощ купишь - в магазе кассы тоже на електриццстве работают, как ни странно.
    9. Ну, и так далее.
    Так что, ИМХО, нифига оно не смешно. Видел сам (с) как-то, больше не хочу почему-то request
    Голован Джек
  9. Навигатор 1 Сегодня, 09:06
    Там его и так регулярно отключают
    Навигатор 1
  10. Евродав Сегодня, 09:19
    Цитата: svp67
    В КНДР отработали жизнь, после "конца света"... И я ставлю на корейцев, они то явно выживут в таких условиях, а вот смогут ли Штаты это пережить?

    А я на то, что войны не будет, если матрасы не найдут страну- камикадзе! Сами они слишком любят деньги, так что смерть в бою это не про них, сами они и боятся и нехотят, чтоб языками с трибун не мололи...
    Евродав
  11. Горменгаст Сегодня, 10:14
    ... с отключением света в США. laughing

    Пускай поймут, что айфоны это не средство выживания, а банковские карты не являются хранилищами денег, так как это суррогат суррогата. laughing
    Горменгаст
  12. Старый26 Сегодня, 10:26
    Цитата: Серый брат
    Они там 60 лет копали, плюс местность горная. Я не удивлюсь если они всем населением под землю уйдут на годик - другой.

    И надо понимать в качестве продуктов питания каждый кореец будет использовать своего соседа? Блин, продпаек у них суточный порядка 400-450 г зерновых, крайне малое наличие в рационе мяса, а вы собираетесь их на два года под землю загнать? Жрать то что будут?
    Старый26
  13. Mamka pula Сегодня, 10:42
    Может у нас тоже учения?
    Света весь вечер не было
    Mamka pula
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