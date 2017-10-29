В КНДР провели учения с отключением света
Власти КНДР провели серию массовых учений по отработке эвакуации на случай начало войны с США и Южной Кореей, передает РИА Новости сообщение газеты Daily Mail.
По данным газеты, тренировки с населением и спасательными службами проходили в течение недели по всей стране. Однако столица КНДР Пхеньян в них не участвовала.
Источники издания отметили также, что учения по эвакуации включали в себя отключение света в вечернее и ночное время, чтобы «не подсвечивать цель противнику».
Ранее в Вашингтоне заявили, что Северная Корея способна уничтожить до 90 % населения Соединенных Штатов.
Противостояние КНДР и США усилилось после совместных военных учений американских и южнокорейских войск по отработке удара по Северной Корее в случае войны. Пхеньян опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.
В свою очередь Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от учений в регионе, но в белом доме эту инициативу проигнорировали.
По данным газеты, тренировки с населением и спасательными службами проходили в течение недели по всей стране. Однако столица КНДР Пхеньян в них не участвовала.
Источники издания отметили также, что учения по эвакуации включали в себя отключение света в вечернее и ночное время, чтобы «не подсвечивать цель противнику».
Ранее в Вашингтоне заявили, что Северная Корея способна уничтожить до 90 % населения Соединенных Штатов.
Противостояние КНДР и США усилилось после совместных военных учений американских и южнокорейских войск по отработке удара по Северной Корее в случае войны. Пхеньян опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.
В свою очередь Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от учений в регионе, но в белом доме эту инициативу проигнорировали.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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