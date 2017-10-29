В Приморье завершились маневры «Индра-2017»

В честь завершения учения "Индра-2017" состоялся парад, в ходе которого руководители учения с российской и индийской сторон заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Соломатин и командир дивизии сухопутных войск Индии генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад поприветствовали военнослужащих двух стран,

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия первого российско-индийского межвидового учения «Индра-2017», сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.Российское командование отметило, что прошедшие межвидовое учение стало самым масштабным в истории двух стран и наглядно показало насколько вырос уровень взаимодействия между военнослужащими России и Индии.В свою очередь посол Индии в РФ Панкадж Саран заявил, что «тематика совместного учения – противодействие терроризму – является актуальной и подобные учения ставят заслон на пути террористов». Дипломат также поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации совместных действий.«Приказом Министра обороны Российской Федерации ряд военнослужащих Вооруженных сил Индии награжден медалью "За укрепление боевого содружества". Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад также вручил российским военным медали "За отличие в учениях "Индра"», – рассказали в пресс-службе.Сообщается, что «после церемонии торжественного спуска флага учения "Индра-2017" состоялось торжественное прохождение военнослужащих двух стран».Учение завершилось пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С, четверки вертолетов Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортного самолёта ВВС Индии.В округе напомнили, что «в ходе учения впервые в истории ВКС РФ полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, в составе которых роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии». Смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, АН-26 и вертолеты Ми-8АМТШ, приняли участие в высадке групп тактического десанта на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишенные позиции, имитирующие огневые точки условного противника.Справка пресс-службы: