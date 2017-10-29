Саакашвили обжаловал в суде указ президента Украины о лишении его гражданства

Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет вместе со мной пойти в суд, давайте пойдем вместе, чтоб показать, что я не один,

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обжаловал в суде указ Порошенко о лишении его украинского гражданства, передает РИА Новости сказал Саакашвили сегодня на «народном вече» в Киеве.По словам политика, он не намерен «воспользоваться украинским гражданством, чтобы получить какую-либо должность».По данным полиции, в воскресенье в «народном вече» приняли участие около 400 человек, за общественным порядком следили порядка 700 полицейских.«Никаких происшествий не зафиксировано. Все прошло без нарушений», – заявили правоохранители. В палаточном лагере возле Рады акцию протеста продолжают несколько десятков человек. Обстановка в центре украинской столицы спокойная.Напомним, Порошенко лишил Саакашвили гражданства в конце июля, когда тот находился в США. В Киеве пояснили, что при получении паспорта политик предоставил о себе ложные сведения. В начале сентября Генпрокуратура Украины начала проверку запроса Тбилиси об экстрадиции Саакашвили. На родине экс- президенту предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам.25-го октября политику вручили документы, подтверждающие решение властей о лишении его гражданства. Тогда Саакашвили заявил, что обратиться в суд для обжалования президентского указа.