19:12 29 октября

Саакашвили обжаловал в суде указ президента Украины о лишении его гражданства

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обжаловал в суде указ Порошенко о лишении его украинского гражданства, передает РИА Новости.



Я обжаловал указ президента в суде по лишению гражданства. Если кто-то из вас хочет вместе со мной пойти в суд, давайте пойдем вместе, чтоб показать, что я не один,
сказал Саакашвили сегодня на «народном вече» в Киеве.


По словам политика, он не намерен «воспользоваться украинским гражданством, чтобы получить какую-либо должность».

По данным полиции, в воскресенье в «народном вече» приняли участие около 400 человек, за общественным порядком следили порядка 700 полицейских.

«Никаких происшествий не зафиксировано. Все прошло без нарушений», – заявили правоохранители. В палаточном лагере возле Рады акцию протеста продолжают несколько десятков человек. Обстановка в центре украинской столицы спокойная.

Напомним, Порошенко лишил Саакашвили гражданства в конце июля, когда тот находился в США. В Киеве пояснили, что при получении паспорта политик предоставил о себе ложные сведения. В начале сентября Генпрокуратура Украины начала проверку запроса Тбилиси об экстрадиции Саакашвили. На родине экс- президенту предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам.

25-го октября политику вручили документы, подтверждающие решение властей о лишении его гражданства. Тогда Саакашвили заявил, что обратиться в суд для обжалования президентского указа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 19:04
    Цирк сгорел и клоуны разбежались.... Но в России от хохлов не далеко ушли - путинцы на выборы Лошадь выставили....
    Грэг Миллер
    1. Серый брат Сегодня, 19:06
      Цитата: Грэг Миллер
      путинцы на выборы Лошадь выставили....

      Вместо Путина будет?
      Серый брат
      1. рюрикович Сегодня, 19:11
        Цитата: Серый брат
        Вместо Путина будет?

        Он имеет ввиду то, что в результате махинаций выдвинут кандидат, который априори не соперник ВВП, следовательно, это заговор "путинцев" what
        наверное.... request
        всемирный заговор... winked
        авторитарных "путинцев"... belay
        рюрикович
    2. poquello Сегодня, 19:10
      Цитата: Грэг Миллер
      Цирк сгорел и клоуны разбежались.... Но в России от хохлов не далеко ушли - путинцы на выборы Лошадь выставили....

      если с хилари сравнивать вполне приличная кобыла
      poquello
  2. 210окв Сегодня, 19:08
    Может пригласим его к себе?Поучаствовать в выборах..А то лошадь выдвинули,ещё одного клоуна до кучи..Может наконец народ на выборы попрет как почувствует цугундер..
    210окв
    1. Серый брат Сегодня, 19:10
      Цитата: 210окв
      ..А то лошадь выдвинули

      Ещё один конезаводчик... laughing

      Пригласить можно и даже нужно, тока он не пойдёт в Россию, потому что в выборах он не сможет участвовать по той же причине что и Овальный.
      Серый брат
  3. Masya Masya Сегодня, 19:11
    Если кто-то из вас хочет вместе со мной пойти в суд, давайте пойдем вместе, чтоб показать, что я не один,

    Так это вовсе не майдан, это мишико группу поддержки для явки в суд набирает... lol
    Masya Masya
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