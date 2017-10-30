06:05 30 октября

МИД Сирии: Ракка перешла под оккупацию США

Министерство иностранных дел Сирии распространило сообщение о том, что не считает разрушенную американской коалицией Ракку освобождённой. В заявление отмечено, что город Ракка является оккупированной территорией и будет рассматриваться освобождённым только после перехода под полный контроль официального Дамаска.

Информационное агентство SANA приводит заявление официального представителя главного внешнеполитического ведомства САР:
Заявления Вашингтона об освобождении Ракки являются ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений.


В релизе МИД Сирии отмечено, что коалиция во главе с США подвергла Ракку фактически ковровым бомбардировкам, что привело к уничтожению свыше 90% зданий и сооружений, а также важнейших объектов инфраструктуры.


МИД Сирии: Ракка перешла под оккупацию США


Напомним, что Ракка находилась под контролем боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) с 2013 года. Город был объявлен столицей так называемого «Исламского государства (*).

В российского министерстве обороны по поводу заявлений США об «освобождении» Ракки высказались следующим образом:
Коалиция во главе с США разбомбила Ракку как Дрезден в 1945 году. На Западе пытаются поскорее замести следы о том, что под руинами Ракки лежат тысячи «освобождённых» от ИГИЛ (*) мирных жителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. 210окв Сегодня, 05:53
    Никто и не сомневался в том кто истинный оккупант и убийца!
    210окв
  2. Mavrikiy Сегодня, 05:54
    МИД Сирии: Ракка перешла под оккупацию США
    Это правильно и заяву в ООН.
    Mavrikiy
  3. Волька Сегодня, 06:01
    янки надо нанести такой удар, такой силы, чтобы надолго задумались прежде совать свой длинный нос туда где им совсем не рады...
    Волька
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