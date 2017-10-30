МИД Сирии: Ракка перешла под оккупацию США
Министерство иностранных дел Сирии распространило сообщение о том, что не считает разрушенную американской коалицией Ракку освобождённой. В заявление отмечено, что город Ракка является оккупированной территорией и будет рассматриваться освобождённым только после перехода под полный контроль официального Дамаска.
Информационное агентство SANA приводит заявление официального представителя главного внешнеполитического ведомства САР:
В релизе МИД Сирии отмечено, что коалиция во главе с США подвергла Ракку фактически ковровым бомбардировкам, что привело к уничтожению свыше 90% зданий и сооружений, а также важнейших объектов инфраструктуры.
Напомним, что Ракка находилась под контролем боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) с 2013 года. Город был объявлен столицей так называемого «Исламского государства (*).
В российского министерстве обороны по поводу заявлений США об «освобождении» Ракки высказались следующим образом:
Информационное агентство SANA приводит заявление официального представителя главного внешнеполитического ведомства САР:
Заявления Вашингтона об освобождении Ракки являются ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений.
В релизе МИД Сирии отмечено, что коалиция во главе с США подвергла Ракку фактически ковровым бомбардировкам, что привело к уничтожению свыше 90% зданий и сооружений, а также важнейших объектов инфраструктуры.
Напомним, что Ракка находилась под контролем боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) с 2013 года. Город был объявлен столицей так называемого «Исламского государства (*).
В российского министерстве обороны по поводу заявлений США об «освобождении» Ракки высказались следующим образом:
Коалиция во главе с США разбомбила Ракку как Дрезден в 1945 году. На Западе пытаются поскорее замести следы о том, что под руинами Ракки лежат тысячи «освобождённых» от ИГИЛ (*) мирных жителей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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