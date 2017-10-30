МИД Сирии: Ракка перешла под оккупацию США

Заявления Вашингтона об освобождении Ракки являются ложью с целью отвлечь международное внимание от преступлений.

Коалиция во главе с США разбомбила Ракку как Дрезден в 1945 году. На Западе пытаются поскорее замести следы о том, что под руинами Ракки лежат тысячи «освобождённых» от ИГИЛ (*) мирных жителей.