Сын Хрущёва: Ни СССР, ни сегодняшняя Россия не сравнятся по мощи с США

Советским ответом тогда стал отказ от предложения по совместной американо-советской экспедиции на Луну. Также сюда можно отнести Карибский кризис.

В прессе и блогосфере активно обсуждается заявление сына Никиты Хрущёва Сергея, которое приводится американским изданием Las Vegas Sun . Сергей Хрущёв выступил с лекцией перед несколькими сотнями слушателей в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе и в ходе этой лекции затронул вопрос о мощи стран так называемого ядерного клуба.С.Хрущёв, более 20 лет проживающий на территории США, коснулся вопроса истории советско-американских (российско-американских) взаимоотношений и роли в них своего отца. По словам доктора технических наук, которым является С.Хрущёв, «ни СССР, ни современная Россия и близко не сравнятся по мощи с Соединёнными Штатами Америки».При этом Хрущёв-младший заметил, что ранее СССР был вынужден наращивать ядерный потенциал, так как США вели себя как «главный мировой жандарм». По словам сына бывшего главы государства, «СССР решил тогда не показывать своего страха и не показывать слабости».С.Хрущёв:В то же время Хрущёв сообщил о том, что сегодня могло бы стать причиной улучшения взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. По мнению сына Никиты Хрущёва, ни одна из стран не может претендовать на право «главного мирового жандарма, и каждая из стран должна учитывать интересы друг друга».В конце лекции Хрущёв объявил, что у него есть сомнения относительно того, насколько активно демократия защищается в современной России.