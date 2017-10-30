06:10 30 октября

Сын Хрущёва: Ни СССР, ни сегодняшняя Россия не сравнятся по мощи с США

В прессе и блогосфере активно обсуждается заявление сына Никиты Хрущёва Сергея, которое приводится американским изданием Las Vegas Sun. Сергей Хрущёв выступил с лекцией перед несколькими сотнями слушателей в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе и в ходе этой лекции затронул вопрос о мощи стран так называемого ядерного клуба.

С.Хрущёв, более 20 лет проживающий на территории США, коснулся вопроса истории советско-американских (российско-американских) взаимоотношений и роли в них своего отца. По словам доктора технических наук, которым является С.Хрущёв, «ни СССР, ни современная Россия и близко не сравнятся по мощи с Соединёнными Штатами Америки».

Сын Хрущёва: Ни СССР, ни сегодняшняя Россия не сравнятся по мощи с США



При этом Хрущёв-младший заметил, что ранее СССР был вынужден наращивать ядерный потенциал, так как США вели себя как «главный мировой жандарм». По словам сына бывшего главы государства, «СССР решил тогда не показывать своего страха и не показывать слабости».

С.Хрущёв:
Советским ответом тогда стал отказ от предложения по совместной американо-советской экспедиции на Луну. Также сюда можно отнести Карибский кризис.


В то же время Хрущёв сообщил о том, что сегодня могло бы стать причиной улучшения взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. По мнению сына Никиты Хрущёва, ни одна из стран не может претендовать на право «главного мирового жандарма, и каждая из стран должна учитывать интересы друг друга».

В конце лекции Хрущёв объявил, что у него есть сомнения относительно того, насколько активно демократия защищается в современной России.

Использованы фотографии: inform-ua.info
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Комментарии 8

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  1. Mavrikiy Сегодня, 06:01
    Сын Хрущёва: Ни СССР, ни сегодняшняя Россия не сравнятся по мощи с США
    Рептилоид и американское охвостье.
    Mavrikiy
  2. 210окв Сегодня, 06:04
    Иш ты как заговорил!..А не твой ли батя накосячил так что не смогли сравняться и превзойти?Чья бы корова мычала..
    210окв
  3. kaplei Сегодня, 06:05
    Ничего кроме как брезгливости он не вызывает. Проще сказать, мразь.
    kaplei
  4. фрезер Сегодня, 06:05
    Самое интересное, что почти все дети генсеков и высшего руководства СССР живут в Америке и Европе. Странно, не правда ли?
    фрезер
  5. Волька Сегодня, 06:05
    все просто сын за отца...
    Волька
  6. Михаил м Сегодня, 06:07
    Что-то дети наших бывших на родине не приживаются. Не климат им тут, что ли. Да и нынешних дети не в России обучаются.
    Михаил м
  7. Горменгаст Сегодня, 06:09
    Сын Хрущева, живущий сейчас в США. am

    Как и внучка Сталина, как и рептилоид иностранных дел Козырев

    Хорошо, что отец за сына не отвечает! am
    Горменгаст
  8. Mavrikiy Сегодня, 06:09
    В конце лекции Хрущёв объявил, что у него есть сомнения относительно того, насколько активно демократия защищается в современной России.
    20 лет прожив в Америке, что он может знать о демократии? Из капиталистических джунглей виднее. Маугли.
    Mavrikiy
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