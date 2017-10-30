10:31 30 октября

СМИ: Москва готовит решение по сокращению российского военного присутствия в Сирии

Газета «Коммерсантъ» сообщает о возможном сокращении российского военного присутствия на территории Сирийской Арабской Республики. Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что в САР останутся представители военной полиции, советники и инструкторы, а также силы ПВО для охраны объектов на базе МТО ВМФ РФ в Тартусе и базе ВКС РФ в Хмеймиме.

«Коммерсантъ» сообщает, что такое решение главное оборонное ведомство страны готовится принять на том основании, что под контролем сирийских правительственных войск находится уже около 95% территории САР и что необходим переход к широкомасштабному политическому процессу.

СМИ: Москва готовит решение по сокращению российского военного присутствия в Сирии



Из материала:
Правительственные войска контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.


На самом деле, заявления о том, что под контролем САА находится около 95% территории республики выглядят достаточно странно. Ведь провинция Идлиб находится фактически под полным контролем боевиков (а их в Идлибе не менее 12 тыс., по свидетельствам корреспондентов ВГТРК). Кроме того, власти Сирии называют оккупированной американской коалицией Ракку. Не очищены от террористов пригороды Дамаска. К сожалению, по прежнему сильны провинции боевиков на юге страны.

Или речь идёт сугубо о тех территориях, которые ранее контролировались террористами ИГИЛ (*запрещено в РФ)?

В материале «Ъ» заявлено о том, что планируется уменьшить число представителей инженерно-технического персонала на военных базах России в Сирии и частично сократить число единиц техники из состава смешанной авиагруппы (самолётов и вертолётов).

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru/
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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 06:48
    Опять "Коммерсант"подсуетился..Рановато пока выводить наших бойцов.Даже часть..
    210окв
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:54
      Цитата: 210окв
      СМИ: Москва готовит решение по сокращению российского военного присутствия в Сирии
      Опять "Коммерсант"подсуетился..Рановато пока выводить наших бойцов.Даже часть..

      на земле,пусть сами порядок наводят,хватит парней наших хоронить.
      Дедкастарый
      1. 210окв Сегодня, 06:59
        Они наведут..Сдадут все,что было оплачено нашей кровью..Ту же самую Пальмиру..
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: 210окв
        СМИ: Москва готовит решение по сокращению российского военного присутствия в Сирии
        Опять "Коммерсант"подсуетился..Рановато пока выводить наших бойцов.Даже часть..

        на земле,пусть сами порядок наводят,хватит парней наших хоронить.
        210окв
        1. Дедкастарый Сегодня, 07:04
          Они наведут..Сдадут все,что было оплачено нашей кровью..Ту же самую Пальмиру..
          по Пальмире-наш косяк, в курсе какое "прикрытие" было? а по части-сдадут...ну не вам судить,не Вы
          воюете за свою страну, есть "примкнувшие" а есть убеждённые,восток- дело тонкое...
          Дедкастарый
      2. Александр 3 Сегодня, 07:00
        С какой надеждой эту новость восприняли те чьи родные воюют в Сирии.
        Александр 3
        1. cariperpaint Сегодня, 09:03
          что за глупости? туда по приказу не едут а решение принимают. какая еще надежда?
          cariperpaint
    2. venik Сегодня, 08:10
      Цитата: 210окв
      Опять "Коммерсант"подсуетился..Рановато пока выводить наших бойцов.Даже часть..

      ==========
      Нашли, кому верить!!! "Ъ" - тот, еще "калинарный техникум", славящийся умением "готовить" и "подавать" такое блюдо, как "жаренная утка"!!
      P.S. Обратите внимание на фразу "из собственных источников"!
      venik
    3. svp67 Сегодня, 09:18
      Цитата: 210окв
      Опять "Коммерсант"подсуетился..Рановато пока выводить наших бойцов.Даже часть..

      Ну обычно все наши "выводы" плавно превращались в "ротации", "рокировку" или "гамбит"... Выводились и вновь появлялись штурмовики, добавлялись и выводились бомбардировщики, саперы то появлялись, то выводились, то вновь появлялись... Вот зачем там нужны сейчас наши понтонеры?
      svp67
  2. Nix1986 Сегодня, 06:57
    Есть риск того, что оставшейся части игил + приход американцев снова закрутит колесо конфликта и тогда наше участие в этом конфликте окажется бессмысленным (ну кроме политических очков). Надо уходить, когда будет достигнуто соглашение о мире с опозицией и сша уйдут из страны.
    Nix1986
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:07
      Цитата: Nix1986
      Есть риск

      риск есть всегда. теперь уже откровенно делят нефтяную жилу. а там интересно всем,и нашим,и курдам,и туркам.и Ирану да и чорту лысому-ВСЕМ!
      Дедкастарый
    2. rotmistr60 Сегодня, 07:09
      Надо уходить, когда будет достигнуто соглашение о мире с опозицией и сша уйдут из страны.

      Следуя вашей логике (когда возможен уход) это затянется на долгие годы и не стоит тогда об этом говорить сегодня. Тем более полностью уходить из Сирии Россия не собирается - зря что ли базы создавали и заключали коммерческие контракты с сирийским правительством?
      rotmistr60
      1. Nix1986 Сегодня, 09:01
        Очень просто, когда затеваешь большое дело надо доводить его до конца. Оставить этот вопрос не решенным опасно в том плане, что ещё очень большая нестабильность в САР и эту лодку раскачать США труда большого не составит. А наши оставшиеся формирования в Тартусе и Аэродром большим наземным контингентом не обладают и направь туда США игил нам туго придется.
        Nix1986
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Это уже мусолят долгие месяцы, время покажет, будут выводить или нет. Просто рано или поздно, но действительно часть войск оттуда выведут. Я бы подождал официальный информации по этому поводу.
    Геркулесыч
  4. Stas157 Сегодня, 07:19
    . под контролем сирийских правительственных войск находится уже около 95% территории САР

    Территория под курдами и зелёными, очевидно уже не считается сирийской, раз ее уже не идентифицируют, как свою! А ведь подними находится почти половина бывших сирийских земель и 70% нефти.
    Очередной раз объявляют о сокращении российской группировки. А как же с основной военной задачей - навести коммуникации с Ираком, взять транспортную развязку Абу Камаль? Идлиб наконец, где располагаются десятки тысяч боевиков... Или считают, что дело уже в шляпе и группировка там избыточна?
    Stas157
    1. askort154 Сегодня, 07:40
      [Stas157..... Или считают, что дело уже в шляпе и группировка там избыточна?


      Конечно, нам с дивана виднее, как поступать МО РФ В Сирии. tongue
      askort154
      1. Stas157 Сегодня, 08:27
        Цитата: askort154
        Конечно, нам с дивана виднее, как поступать МО РФ В Сирии.

        Так скажите не с дивана свое ценное мнение. Раскройте нам глаза. Может быть, действительно, мы с дивана многого не разглядели, и все обстоит по другому?
        Stas157
        1. askort154 Сегодня, 08:34
          [Stas157....Так скажите не с дивана свое ценное мнение. Раскройте нам глаза. Может быть, действительно, мы с дивана многого не разглядели, и все обстоит по другому!


          Читайте внимательнее. Написано " нам с дивана".Так что, я такой же "эксперт". Поэтому, в вопросах стратегии МО РФ ,я предпочитаю больше доверять им, нежели "нам с дивана"
          Вполне нормальный сарказм . hi
          askort154
          1. Stas157 Сегодня, 09:23
            Цитата: askort154
            Поэтому, в вопросах стратегии МО РФ ,я предпочитаю больше доверять им, нежели "нам с дивана"

            Вы знаете, что мы живем в мире ЛЖИ. Ложь потоками льется со всех сторон, перемежаясь с правдой. Так вот в сегодняшнем мире и в современном информационном пространстве нужно самостоятельно мыслить, чтобы отличить зерна от плевел. Прежде всего именно этому и нужно учить в школах, чтобы дети не были ведомыми, и не являлись объектами различных манипуляций политтехнологов, НЛПистов, гуру, да кого угодно. Надо учиться думать и трезво оценивать ситуацию в любом месте, даже с дивана!
            Stas157
            1. askort154 Сегодня, 09:35
              [Stas157.....Вы знаете, что мы живем в мире ЛЖИ.

              Не-а. belay
              Надо учиться думать и трезво оценивать ситуацию в любом месте, даже с дивана!
              Есть ! Товарищ полковник . soldier
              askort154
  5. analgin Сегодня, 07:23
    Што, опять?

    analgin
  6. anjey Сегодня, 07:40
    скорее всего очередная ротация,люди то не железные,у большинства семьи ,дети...,психика требует расслабления.
    anjey
  7. Шурале Сегодня, 07:54
    Кедми четко обрисовал какие цели необходимо достигнуть России в Сирии , а пока не закончили выходить рано думаю...
    Шурале
  8. Egorovich Сегодня, 08:11
    Очередное втирание мозгов. Сенсацию сделать не получится.
    Egorovich
  9. штольц Сегодня, 08:34
    [quote=Дедкастарый][quote]Они наведут..Сдадут все,что было оплачено нашей кровью..[/quote]
    Ну и пусть сдают, нам-то, какое дело до них?
    штольц
    1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:31
      Цитата: штольц
      Ну и пусть сдают, нам-то, какое дело до них?

      Голландцам? Да никакого. От слова вообще.
      CT-55_11-9009
  10. weksha50 Сегодня, 08:54
    "Газета «Коммерсантъ» сообщает о возможном сокращении российского военного присутствия на территории Сирийской Арабской Республики"...

    "Коммерсант", как всегда, "впереди планеты всей"... Всё всегда знает наперед...

    P.S. Министерство Обороны Российской Федерации уже опровергло ЭТО сообщение... hi
    weksha50
  11. rudolff Сегодня, 09:09
    Это уже прям традицией стало, раз в полгода/год объявлять о выполнении всех задач в Сирии и о сокращении военной группировки. Это уже третье по счету будет.
    По поводу 95%, так это территория страны освобожденная от ИГИЛ, а не территория под контролем правительственных сил. Там где оппозиция была, там она почти везде и осталась. За исключением Алеппо. Из Алеппо плавно в Идлиб перекочевали. Плюс добавились турецкий контингент и американская база.
    rudolff
  12. kartalovkolya Сегодня, 09:58
    У нас что "Коммерсантъ" стал официальным СМИ Минобороны или вообще возглавил МИД РФ? Говорить о выводе войск РФ из Сирии не только рано ,но и преступно или уже позабыли судьбы Ливии и Ирака? Да т.н. "коалиция" во главе с США спит и видит ,как выдавить нас из Сирии,а потом поступить с Асадом ,как с Каддафи! Вопрос нужно ставить о незаконности нахождения американцев и их т.н. "коалиции" в Сирии ,в отличии от Росси ,находящейся по официальному приглашению Сирийского правительства!А то ведь янки "распоясались" до того,что намереваются "закрыть" воздушное пространство для ВКС РФ,а не произойдет ли наоборот,что Сирия закроет для незаконно находящихся на там ВВС "коалиции"!?
    kartalovkolya
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