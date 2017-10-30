СМИ: Москва готовит решение по сокращению российского военного присутствия в Сирии

Правительственные войска контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.

Газета «Коммерсантъ» сообщает о возможном сокращении российского военного присутствия на территории Сирийской Арабской Республики. Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что в САР останутся представители военной полиции, советники и инструкторы, а также силы ПВО для охраны объектов на базе МТО ВМФ РФ в Тартусе и базе ВКС РФ в Хмеймиме. «Коммерсантъ» сообщает, что такое решение главное оборонное ведомство страны готовится принять на том основании, что под контролем сирийских правительственных войск находится уже около 95% территории САР и что необходим переход к широкомасштабному политическому процессу.Из материала:На самом деле, заявления о том, что под контролем САА находится около 95% территории республики выглядят достаточно странно. Ведь провинция Идлиб находится фактически под полным контролем боевиков (а их в Идлибе не менее 12 тыс., по свидетельствам корреспондентов ВГТРК). Кроме того, власти Сирии называют оккупированной американской коалицией Ракку. Не очищены от террористов пригороды Дамаска. К сожалению, по прежнему сильны провинции боевиков на юге страны.Или речь идёт сугубо о тех территориях, которые ранее контролировались террористами ИГИЛ (*запрещено в РФ)?В материале «Ъ» заявлено о том, что планируется уменьшить число представителей инженерно-технического персонала на военных базах России в Сирии и частично сократить число единиц техники из состава смешанной авиагруппы (самолётов и вертолётов).