Ситуация в Сирии
Около 20 мирных жителей, находившихся в плену у террористов в Хаме, были освобождены в воскресенье. Боевики задержали продвижение гуманитарного конвоя ООН к югу от Дамаска, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В первой половине дня стало известно, что исламисты «Джебхат Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), отряды которых дислоцируются к югу от Дамаска, запретили проезд гумконвою ООН, потребовав пять тысяч продовольственных наборов. При этом грузовики организации Красного Полумесяца смогли достичь места назначения. Это может свидетельствовать о том, что груз ООН изначально был предназначен для боевиков, убеждены многие местные источники. После полудня в столице был задержан водитель автомобиля, перевозивший оружие и боеприпасы для незаконно действующих в столице радикалов. Груз был изъят сотрудниками полиции САР.
Зафиксированы ожесточенные столкновения между проасадовскими бойцами и боевиками формирования «Файлак Аш-Шам» в западном пригороде Алеппо – Ар-Рашидин. В результате неожиданного нападения исламистов союзники сирийской армии потеряли нескольких солдат убитыми и ранеными, а также лишились танка и части оружия.
В течение дня продолжились столкновения между правительственными подразделениями и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) в Дейр эз-Зоре. Бои разворачивались в кварталах Аль-Хамидия, Ар-Расафа и Шейх Ясин. После контратаки игиловцев в районе Аль-Уммаль войска САР начали укреплять свои позиции на острове Сакр, освобожденном тремя днями ранее. Хувейджат Сакр станет новой военной базой, откуда будет координироваться обеспечение действующих на востоке САР подразделений САА. На юго-западе Дейр эз-Зора близ границы с провинцией Хомс террористы предприняли попытку контрнаступления, воспользовавшись песчаной бурей. Благодаря поддержке российских военных самолетов атака была отбита, однако не обошлось без потерь со стороны проасадовских бойцов – «Хезболла» и «Лива Фатимиюн» потеряли около десяти солдат убитыми и ранеными.
В Хаме 19 мирных жителей, включая четверых детей, были вызволены из плена террористов ИГ отрядами Национальных сил обороны (NDF) и САА на востоке провинции. Тем временем российская авиация совместно с артиллерийскими дивизионами САР продолжила наносить удары по укрепрайонам боевиков к северо-востоку от административного центра провинции.
В первой половине дня стало известно, что исламисты «Джебхат Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), отряды которых дислоцируются к югу от Дамаска, запретили проезд гумконвою ООН, потребовав пять тысяч продовольственных наборов. При этом грузовики организации Красного Полумесяца смогли достичь места назначения. Это может свидетельствовать о том, что груз ООН изначально был предназначен для боевиков, убеждены многие местные источники. После полудня в столице был задержан водитель автомобиля, перевозивший оружие и боеприпасы для незаконно действующих в столице радикалов. Груз был изъят сотрудниками полиции САР.
Зафиксированы ожесточенные столкновения между проасадовскими бойцами и боевиками формирования «Файлак Аш-Шам» в западном пригороде Алеппо – Ар-Рашидин. В результате неожиданного нападения исламистов союзники сирийской армии потеряли нескольких солдат убитыми и ранеными, а также лишились танка и части оружия.
В течение дня продолжились столкновения между правительственными подразделениями и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) в Дейр эз-Зоре. Бои разворачивались в кварталах Аль-Хамидия, Ар-Расафа и Шейх Ясин. После контратаки игиловцев в районе Аль-Уммаль войска САР начали укреплять свои позиции на острове Сакр, освобожденном тремя днями ранее. Хувейджат Сакр станет новой военной базой, откуда будет координироваться обеспечение действующих на востоке САР подразделений САА. На юго-западе Дейр эз-Зора близ границы с провинцией Хомс террористы предприняли попытку контрнаступления, воспользовавшись песчаной бурей. Благодаря поддержке российских военных самолетов атака была отбита, однако не обошлось без потерь со стороны проасадовских бойцов – «Хезболла» и «Лива Фатимиюн» потеряли около десяти солдат убитыми и ранеными.
В Хаме 19 мирных жителей, включая четверых детей, были вызволены из плена террористов ИГ отрядами Национальных сил обороны (NDF) и САА на востоке провинции. Тем временем российская авиация совместно с артиллерийскими дивизионами САР продолжила наносить удары по укрепрайонам боевиков к северо-востоку от административного центра провинции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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