В ЮВО танкисты отстрелялись с использованием тактики «танковая карусель»

В ходе выполнения упражнений на полигоне "Гвардеец" огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, велся экипажами танков беспрерывно с места, при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту,

Экипажи Т-72Б3 общевойсковой армии Южного округа, дислоцированной в Чечне, провели ночные контрольные стрельбы за 2017 учебный год с использованием тактики «танковая карусель», передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в сообщении.«Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места. При этом сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны», – рассказали в пресс-службе.Отмечается, что динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи.В новом методе реализованы сложные задачи для экипажа: «в частности, на 200 метров увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-миллиметрового орудия танка – до 2,2 тысячи метров, за счет сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания, возросли темпы стрельбы», пояснили в округе.Т-72Б3 оснащен улучшенной системой управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем «Сосна-У», цифровыми средствами связи последнего поколения, а также цифровым баллистическим вычислителем, оптические каналы которого позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 километров.