10:36 30 октября

В ЮВО танкисты отстрелялись с использованием тактики «танковая карусель»

Экипажи Т-72Б3 общевойсковой армии Южного округа, дислоцированной в Чечне, провели ночные контрольные стрельбы за 2017 учебный год с использованием тактики «танковая карусель», передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.



В ходе выполнения упражнений на полигоне "Гвардеец" огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, велся экипажами танков беспрерывно с места, при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту,
говорится в сообщении.


«Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места. При этом сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи.

В новом методе реализованы сложные задачи для экипажа: «в частности, на 200 метров увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-миллиметрового орудия танка – до 2,2 тысячи метров, за счет сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания, возросли темпы стрельбы», пояснили в округе.

Т-72Б3 оснащен улучшенной системой управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем «Сосна-У», цифровыми средствами связи последнего поколения, а также цифровым баллистическим вычислителем, оптические каналы которого позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 километров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. просто экспл Сегодня, 10:08
    карусел карусел , кто успел , то присел .
    правда дальности в 2.2 км не шибко радуют , могли бы и на большее замахнуться.
    просто экспл
  2. рюрикович Сегодня, 10:11
    Ух.... Хорошо, что Джен в декрете fellow Так бы она такое загнула про эту карусель laughing , что ростовские горы показались бы детским садом wassat
    рюрикович
  3. BerBer Сегодня, 10:13
    Не дают жирком обрасти служивым. Зато граждане спокойны.
    BerBer
  4. Корсар0304 Сегодня, 10:22
    Все неплохо, но к таким новостям нужно прикладывать видео, чтобы так сказать, продемонстрировать наглядно ))
    Корсар0304
  5. Бывший комбат Сегодня, 10:26
    Посмотрел видео описываемой "карусели" и просто пришел в отчаяние от бессмысленности подобных тренировок. Проведение подобных занятий показывает полное непонимание офицерами предназначения танка в бою. Из опыта ВОВ известно, что танк это осноной инструмент прорыва обороны протвника и стремительного продвижения в глубь его обороны. Все остальные применеия танка имеют мало практического значения. Даже в обороне танк нецелесообразно использовать. Эта наука далась советским танкистам большой кровью. А что мы видим ныне? Новые "умники" от безделия придумывают бессмысленные и очень затратные по ресурсам приемы типа этой "карусели". В каких случаях можно использовать этот прием? Непонятно! То ли это оборона, то ли это наступление, непонятно. Прием подходит только для окопной войны. А там использование танков ВООБЩЕ БЕССМЫСЛЕННО. Профессиональные танкисты могли бы пояснить глупость подобного приема. Устав использования танков писан кровью и переписывание этого устава дилетантами чревата повторением кровавых и бессмысленных потерь...
    Бывший комбат
    1. роман66 Сегодня, 10:29
      разве вкопанный танк так уж бесполезен в обороне:
      роман66
  6. роман66 Сегодня, 10:30
    в подобных сообщениях возмущает отсутствие информации о проценте попадания request постреляли, блин!
    роман66
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