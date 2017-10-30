Американский военный спутник начал работу на орбите
Спутниковая разведка станет доступной даже для рядовых солдат армии США. Как сообщает портал janes.com, американский военный спутник Kestrel Eye был развёрнут на орбите Земли и начал свою работу.
Спутники, разработанные в рамках программы Kestrel Eye, — сравнительно небольшие космические объекты, способные передавать на Землю изображения её поверхности. Их главными достоинствами называют малый вес (50 кг), компактные размеры и дешевизну (порядка $2 млн за серийный образец), а также возможность в режиме реального времени передавать высококачественное изображение на мобильные устройства бойцов.
Изначально запуск первых прототипов Kestrel Eye был запланирован на 2011 год, но только в августе текущего года ракета SpaceX Dragon отправила опытный образец микроспутника на Международную космическую станцию. По словам Чипа Харди, руководителя программы Kestrel Eye, к работе с новыми спутниками уже готовы две наземные станции. С помощью нового оборудования бойцы смогут вести спутниковую разведку непосредственно на поле боя, не обращаясь за разведданными в штаб.
В настоящий момент американские военные проверяют технические возможности спутника и проводят его отладку. В дальнейшем доступ к нему получат подразделения Тихоокеанского командования, а после полноценного запуска программы Kestrel Eye боевые подразделения армии США смогут в режиме реального времени получать изображения со спутника без необходимости запроса данных у штабов.
Если тестирование спутника пройдёт успешно, американская армия будет держать на орбите порядка тридцати Kestrel Eye. Срок службы аппаратов составляет около года, после чего их планируется заменить спутниками следующих модификаций, передает "Warspot".
Спутники, разработанные в рамках программы Kestrel Eye, — сравнительно небольшие космические объекты, способные передавать на Землю изображения её поверхности. Их главными достоинствами называют малый вес (50 кг), компактные размеры и дешевизну (порядка $2 млн за серийный образец), а также возможность в режиме реального времени передавать высококачественное изображение на мобильные устройства бойцов.
Компьютерная модель спутника Kestrel Eye.
Изначально запуск первых прототипов Kestrel Eye был запланирован на 2011 год, но только в августе текущего года ракета SpaceX Dragon отправила опытный образец микроспутника на Международную космическую станцию. По словам Чипа Харди, руководителя программы Kestrel Eye, к работе с новыми спутниками уже готовы две наземные станции. С помощью нового оборудования бойцы смогут вести спутниковую разведку непосредственно на поле боя, не обращаясь за разведданными в штаб.
В настоящий момент американские военные проверяют технические возможности спутника и проводят его отладку. В дальнейшем доступ к нему получат подразделения Тихоокеанского командования, а после полноценного запуска программы Kestrel Eye боевые подразделения армии США смогут в режиме реального времени получать изображения со спутника без необходимости запроса данных у штабов.
Если тестирование спутника пройдёт успешно, американская армия будет держать на орбите порядка тридцати Kestrel Eye. Срок службы аппаратов составляет около года, после чего их планируется заменить спутниками следующих модификаций, передает "Warspot".
Использованы фотографии: janes.com
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