АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в ноябре

Буквально в ближайшее время на предприятии "Севмаш" в Северодвинске будет выведен из эллинга очередной ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Это событие состоится в ноябре,

Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» будет спущен на воду в Северодвинске в ноябре текущего года, передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.Ранее главком сообщал, что «Князь Владимир» будет спущен на воду в августе месяце.сказал Королев в интервью «Красной звезде».Ранее российское военное ведомство сообщало, что до 2020 года ВМФ должен получить восемь атомных подводных лодок проекта «Борей». Строительство подводных крейсеров пятого поколения должно начаться после 2025 года.АПЛ проекта 955 «Борей»/«Борей-А» разработаны санкт-петербургским Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» и относятся к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев. Каждая подлодка несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».