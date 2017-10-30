10:38 30 октября

АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в ноябре

Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» будет спущен на воду в Северодвинске в ноябре текущего года, передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.

АПЛ «Князь Владимир» спустят на воду в ноябре


Ранее главком сообщал, что «Князь Владимир» будет спущен на воду в августе месяце.


Буквально в ближайшее время на предприятии "Севмаш" в Северодвинске будет выведен из эллинга очередной ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Это событие состоится в ноябре,
сказал Королев в интервью «Красной звезде».

Ранее российское военное ведомство сообщало, что до 2020 года ВМФ должен получить восемь атомных подводных лодок проекта «Борей». Строительство подводных крейсеров пятого поколения должно начаться после 2025 года.

АПЛ проекта 955 «Борей»/«Борей-А» разработаны санкт-петербургским Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» и относятся к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев. Каждая подлодка несет на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:29
    ... потом испытания, потом в строй... дело очень хорошее. good
    a.s.zzz888
  2. Romario_Argo Сегодня, 10:33
    а на 2018 год, спуск ещё 2-х АПЛ: Князь Олег и Генералиссимус Суворов
    и к 2019 будет по 3 АПЛ пр. 955 на СФ и ТОФе т.е 6
    Romario_Argo
    1. Zibelew Сегодня, 10:35
      На ТОФе кальмары уже все сроки отработали. К 2020 пора списывать.
      Zibelew
  3. Mavrikiy Сегодня, 10:36
    Это событие состоится в ноябре,
    И ладушки. И машинку туда-сюда, и испытания, и ракеты на борт. А потом на вахту. А мы спокойно спать. А США пусть ворочуются и фантазируют.
    Mavrikiy
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