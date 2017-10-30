14:24 30 октября

Фрегат «Адмирал Макаров» войдет в состав флота до конца года

До конца текущего года Черноморский флот России получит третий фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров», передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.

Фрегат «Адмирал Макаров» войдет в состав флота до конца года


До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" и очередной малый ракетный корабль "Вышний Волочек". В 2018 году Черноморский флот пополнится головным патрульным кораблем нового поколения "Василий Быков",
сказал Королев.


Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» в феврале 2012 года и спущен на воду в сентябре 2015-го. Первые два корабля серии – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были сданы ВМФ в марте и июне 2016 года.

По данным производителя, корабли предназначены для «противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений». Фрегаты оснащены универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

Корабли проекта 1135.6 имеют водоизмещение 4 тыс. тонн, скорость хода – 30 узлов, автономность – 30 суток, экипаж – 200 человек. Вооружены крылатыми ракетами повышенной дальности «Калибр» или «Оникс», ракетным комплексом «Штиль», артиллерийской установкой калибра 100 мм, зенитным комплексом «Кортик», торпедами.

Использованы фотографии: http://www.oaoosk.ru
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Комментарии 24

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  1. Джедай Сегодня, 11:13
    До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат

    Бог любит троицу. wink
    Джедай
    1. НасРать Сегодня, 11:17
      4 тыс. тонн с 2012г...!!!.. 2012 -2017 = 5 лет.... sad
      НасРать
      1. Zibelew Сегодня, 11:22
        Макарова еще в сентябре обещали сдать!
        Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", предназначенный для Черноморского флота, завершил государственные испытания и до конца месяца будет передан ВМФ РФ. Об этом сообщил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

        https://topwar.ru/125302-fregat-admiral-makarov-p
        eredadut-flotu-do-konca-sentyabrya.html
        Zibelew
        1. НасРать Сегодня, 11:24
          Китаёзы построили второго Кузю быстрее... на 1,5- 2 года..(.с ноября 2013 по апрель 2017г.) feel
          НасРать
          1. Донской Сегодня, 11:44
            Таково реальное состояние нашего ВПК, что строительство фрегата намного сложнее строительства авианосца Китайцами. Кто в этом виноват и что делать - это отдельный вопрос. Проблема комплексная, начиная от нехватки рабочих и оборудования, заканчивая отсутствием настоящих управленцев и неправильной структурой самого судостроительного комплекса. Проблему пока не удается решить даже большим финансовым вливанием со стороны государства в течении 5 - 7 лет.
            Донской
            1. Usher Сегодня, 13:23
              Согласен, а вина на безнаказанных чиновниках.
              Usher
          2. Muvka Сегодня, 12:21
            Цитата: НасРать
            Китаёзы построили второго Кузю быстрее... на 1,5- 2 года..(.с ноября 2013 по апрель 2017г.) feel

            А сколько Китаёзы построили за последнее время ПЛ? Особенно РПКСН? Давайте сравнивать. Может просто у нас разные приоритеты?
            Muvka
            1. НасРать Сегодня, 12:31
              приоритеты конечно же разные! А по тоннажу китайцев не догнать... !!! tongue
              НасРать
            2. rudolff Сегодня, 12:43
              Китайцы не любят хвастаться своими ПЛАРБ. С 99-го года пошел в серию новый проект 094 «Цзинь». По разным данным в строю уже от 4 до 6 корпусов. Во всяком случае сами китайцы заявляли о спуске на воду шестого корпуса еще в 2010 году. У нас за этот же период три Борея.
              rudolff
              1. Muvka Сегодня, 13:30
                А может 0. Раз сведений нет. И как у них с МБР для них?
                Muvka
      2. cniza Сегодня, 11:23
        Хорошо хоть так ...вспомните 90 - е и нулевые.
        cniza
        1. НасРать Сегодня, 11:31
          Цитата: cniza
          Хорошо хоть так ...вспомните 90 - е и нулевые.

          Пора завязывать ссылаться на 90 -е.... напомню сейчас 2017г заканчивается!!!
          Если вспомнить нашу историю, то после ВОВ страна через 16 лет отправила человека в космос...

          Строй в стране не тот, что бы совершать великие дела...
          НасРать
          1. cniza Сегодня, 11:33
            Да понятно , сейчас только базу восстановили , а про кадры пока лучше промолчать.
            cniza
            1. НасРать Сегодня, 11:36
              Цитата: cniza
              Да понятно , сейчас только базу восстановили , а про кадры пока лучше промолчать.

              Сколько еще будем базу восстанавливать???... а кадры, кадры готовили даже в голодные двадцатые(прошлого века), что мешает сейчас?
              НасРать
              1. cniza Сегодня, 11:38
                Вас не хватает у руля , а если серьезно , именно последствия бардака и не дают нормально работать , народ халявы хочет.
                cniza
                1. НасРать Сегодня, 11:42
                  Я вас умоляю.... что такое бардак? искусственно созданное детище чинуш ! Ждите дальше порядка! А от халявы есть одно хорошее средство - работа! Нужно дать людям работы и платить соответственно по труду....и результат будет.
                  НасРать
                2. лаврентий павлович Сегодня, 11:52
                  Цитата: cniza
                  Вас не хватает у руля , а если серьезно , именно последствия бардака и не дают нормально работать , народ халявы хочет.

                  Это уже не последствия бардака 90х, а нынешнее воровство, коррупция и разгильдяйство. А так же большая "пятая колонна" из либералов-вредителей, которых до сих пор никто не расстреливает и не сажает. Придет к власти такой как наваливший или женщина с лошадиной мордой вообще ничего производиться не будет.
                  лаврентий павлович
                  1. cniza Сегодня, 11:56
                    Цитата: НасРать
                    Ждите дальше порядка!


                    Я не жду , а работаю , живу здесь и сейчас и мне не нужны советы в виде лозунгов , все это мы уже проходили.
                    cniza
  2. Romario_Argo Сегодня, 11:16
    В Керчи на заводе "Залив", развернули бы производство СКР пр. 11356,
    желательно обновленных с увеличенным корпусом под ЗРК Полимент-Редут
    (как планируют на Фрегатах пр. 22350М)
    Romario_Argo
    1. Burbon Сегодня, 11:22
      Цитата: Romario_Argo
      В Керчи на заводе "Залив", развернули бы производство СКР пр. 11356,

      зачем?
      Цитата: Romario_Argo
      (как планируют на Фрегатах пр. 22350М

      вот их производство и надо разворачивать, полимент-редут - главная проблема(кроме ГТУ), но в сентябре он полетел и хорошо, потом опять проблема.....думаю еще год пилить его будут...если конечно допилят....
      Burbon
    2. Aleksandr_2 Сегодня, 11:53
      дай бог чтобы он справился с тем что есть........янтарь прекрасно справится с корпусом....а вот полименты с редутами, штили ,движки - это отдельная песня
      Aleksandr_2
    3. donavi49 Сегодня, 13:37
      Зачем? Энергетики нет. Если же переделывать на дизель-газотурбинную (М90Ф) - то смысл тогда держаться за старый корпус? Тем более вы собрались менять работающий (спасибо Китаю - который оплатил испытания и создание модификации с ВПУ и новой ракетой для своих фрегатов 054А) Штиль на неработающий Полимент-Редут.
      donavi49
      1. Romario_Argo Сегодня, 13:44
        неработающий Полимент-Редут

        всё работает!
        вот статья на сайте от 30 января 2017 года
        ознакомьтесь, и не пишите этот бред
        https://topwar.ru/108099-zrk-redut-i-poliment-red
        ut-problemnoe-buduschee-flota.html
        Romario_Argo
  3. Egorovich Сегодня, 12:44
    Очень хорошее пополнение для Черноморского флота. Может быть даже успеют пройти практику на бармалеях из Средиземного моря.
    Egorovich
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