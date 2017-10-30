Фрегат «Адмирал Макаров» войдет в состав флота до конца года

До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" и очередной малый ракетный корабль "Вышний Волочек". В 2018 году Черноморский флот пополнится головным патрульным кораблем нового поколения "Василий Быков",

До конца текущего года Черноморский флот России получит третий фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров», передает РИА Новости сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.сказал Королев.Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» в феврале 2012 года и спущен на воду в сентябре 2015-го. Первые два корабля серии – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были сданы ВМФ в марте и июне 2016 года.По данным производителя, корабли предназначены для «противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений». Фрегаты оснащены универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.Корабли проекта 1135.6 имеют водоизмещение 4 тыс. тонн, скорость хода – 30 узлов, автономность – 30 суток, экипаж – 200 человек. Вооружены крылатыми ракетами повышенной дальности «Калибр» или «Оникс», ракетным комплексом «Штиль», артиллерийской установкой калибра 100 мм, зенитным комплексом «Кортик», торпедами.