14:23 30 октября

Минобороны Южной Кореи презентовало танк K1A2

«Южнокорейский Абрамс» получил новую модификацию. Как сообщае тпортал armyrecognition.com, Минобороны Республики Корея официально презентовало K1A2 – новую версию основного боевого танка K1.

Танк K1 был разработан в 80-е годы на базе американского M1 Abrams. Позднее, в 90-е годы, компания Hyundai Rotem разработала его модернизированную версию K1A1. Впервые о разработке танка K1A2 в Hyundai Rotem объявили в 2014 году, а на минувшей выставке ADEX 2017 Минобороны Южной Кореи провело публичную демонстрацию обновлённого танка.

Минобороны Южной Кореи презентовало танк K1A2



Модификация K1A2 отличается от K1A1, прежде всего, новой электроникой. Танк оснащается обновлённым системами ТИУС (танковой информационно-управляющей системой), которая объединяет все электронные системы танка в единую сеть, и БИУС (боевой информационно-управляющей системой), которая обеспечивает автоматизированное управление тактическим звеном и позволяет вести обмен информацией между танками, другой боевой техникой и пунктами управления.



В Hyundai Rotem указывают, что в модификации K1A2 используется электроника от K2 Black Panther (англ. – чёрная пантера) – нового основного боевого танка южнокорейской армии, принятого на вооружение в 2014 году. Разработчики новой версии K1 заявили о том, что к 2026 году они планируют обновить все K1A1, имеющиеся в составе южнокорейской армии, до модификации K1A2.

Модификация K1A2 позволит временно подменить танки K2 Black Panther второй партии, производство которых должно было стартовать ещё в прошлом году. Из-за проблем с южнокорейскими двигателями, которые не показали должного уровня надёжности, производство обновлённых K2 Black Panther перенесли на несколько лет, пока военное ведомство не найдёт поставщика новых двигателей и трансмиссий, передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 7

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  1. NIKNN Сегодня, 11:57
    производство обновлённых K2 Black Panther перенесли на несколько лет, пока военное ведомство не найдёт поставщика новых двигателей и трансмиссий
    Черная пантера какое то недоразумение..., зависимость от поставщиков таких комплектующих как двигатель и трансмиссия.... what Мне казалось, что южнокорейцы в состоянии, свое делать..., ошибался... request
    NIKNN
    1. Partyzan Сегодня, 12:00
      Цитата: NIKNN
      Мне казалось, что южнокорейцы в состоянии, свое делать...

      оказалось - не все request
      Partyzan
      1. NIKNN Сегодня, 12:10
        Цитата: Partyzan
        оказалось - не все

        И из этого не всего, уж очень важные вещи оказались. Это кода хочешь больше, чем можешь.... feel
        NIKNN
        1. Partyzan Сегодня, 12:13
          Единственное, что интересно, как на неё прореагирует Турция. Так как для проектируемого ею танка Алтай предусматривался, именно, корейский мотор? Но, об этом мы узнаем в будущем.
          request
          Partyzan
  2. Ил-18 Сегодня, 11:59
    А Т-80 дать выкупить России не хотят. Не ужели три десятка танков им решат многое? Либо в миниАбрамс с Пантерой не верят, либо что-то серьёзное против КНДР замышляют (скорее всего, пока американцы на серьезном уровне против соседей с севера выступают).
    Ил-18
    1. svp67 Сегодня, 12:17
      Цитата: Ил-18
      Не ужели три десятка танков им решат многое?

      Да. В данной ситуации- ДА. Их К-2 дал сбой, чего наш Т-80у сделать не может.... Наш танк приводил в восторг корейцев, уж кто то кто, а они то знают толк в этом деле. Уж поверьте....на слово. wink
      svp67
  3. svp67 Сегодня, 12:13
    Танк K1 был разработан в 80-е годы на базе американского M1 Abrams
    Какой это написал, К-2 был создан немцами, а они за основу взяли "Леопард-2"
    svp67
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