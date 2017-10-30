Минобороны Южной Кореи презентовало танк K1A2
«Южнокорейский Абрамс» получил новую модификацию. Как сообщае тпортал armyrecognition.com, Минобороны Республики Корея официально презентовало K1A2 – новую версию основного боевого танка K1.
Танк K1 был разработан в 80-е годы на базе американского M1 Abrams. Позднее, в 90-е годы, компания Hyundai Rotem разработала его модернизированную версию K1A1. Впервые о разработке танка K1A2 в Hyundai Rotem объявили в 2014 году, а на минувшей выставке ADEX 2017 Минобороны Южной Кореи провело публичную демонстрацию обновлённого танка.
Модификация K1A2 отличается от K1A1, прежде всего, новой электроникой. Танк оснащается обновлённым системами ТИУС (танковой информационно-управляющей системой), которая объединяет все электронные системы танка в единую сеть, и БИУС (боевой информационно-управляющей системой), которая обеспечивает автоматизированное управление тактическим звеном и позволяет вести обмен информацией между танками, другой боевой техникой и пунктами управления.
В Hyundai Rotem указывают, что в модификации K1A2 используется электроника от K2 Black Panther (англ. – чёрная пантера) – нового основного боевого танка южнокорейской армии, принятого на вооружение в 2014 году. Разработчики новой версии K1 заявили о том, что к 2026 году они планируют обновить все K1A1, имеющиеся в составе южнокорейской армии, до модификации K1A2.
Модификация K1A2 позволит временно подменить танки K2 Black Panther второй партии, производство которых должно было стартовать ещё в прошлом году. Из-за проблем с южнокорейскими двигателями, которые не показали должного уровня надёжности, производство обновлённых K2 Black Panther перенесли на несколько лет, пока военное ведомство не найдёт поставщика новых двигателей и трансмиссий, передает "Warspot"
Танк K1 был разработан в 80-е годы на базе американского M1 Abrams. Позднее, в 90-е годы, компания Hyundai Rotem разработала его модернизированную версию K1A1. Впервые о разработке танка K1A2 в Hyundai Rotem объявили в 2014 году, а на минувшей выставке ADEX 2017 Минобороны Южной Кореи провело публичную демонстрацию обновлённого танка.
Модификация K1A2 отличается от K1A1, прежде всего, новой электроникой. Танк оснащается обновлённым системами ТИУС (танковой информационно-управляющей системой), которая объединяет все электронные системы танка в единую сеть, и БИУС (боевой информационно-управляющей системой), которая обеспечивает автоматизированное управление тактическим звеном и позволяет вести обмен информацией между танками, другой боевой техникой и пунктами управления.
В Hyundai Rotem указывают, что в модификации K1A2 используется электроника от K2 Black Panther (англ. – чёрная пантера) – нового основного боевого танка южнокорейской армии, принятого на вооружение в 2014 году. Разработчики новой версии K1 заявили о том, что к 2026 году они планируют обновить все K1A1, имеющиеся в составе южнокорейской армии, до модификации K1A2.
Модификация K1A2 позволит временно подменить танки K2 Black Panther второй партии, производство которых должно было стартовать ещё в прошлом году. Из-за проблем с южнокорейскими двигателями, которые не показали должного уровня надёжности, производство обновлённых K2 Black Panther перенесли на несколько лет, пока военное ведомство не найдёт поставщика новых двигателей и трансмиссий, передает "Warspot"
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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