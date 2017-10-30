«Сверхзащищенный» Т-72Б в Луганской республике
Народная милиция ЛНР обнародовала на Youtube репортаж «Любые задачи, в любую погоду», в котором рассказала о плановых занятиях по боевой подготовке, сообщает Вестник Мордовии.
В частности были продемонстрированы кадры стрельб танкового взвода. Особое внимание обращает на себя Т-72Б, прошедший доработку в плане повышения характеристик защищенности.
«У данной машины значительно увеличены возможности противостоять кумулятивным боеприпасам в боковой проекции. Танкисты использовали то, что было на серийных машинах, просто более рационально разместили экраны с динамической защитой (ДЗ) "Контакт"», – пишет автор материала Лев Романов.
Это касается и башни, и передней части корпуса. Контейнерами защиты по максимуму прикрыты все участки «голой» брони.
Военные эксперты уже не раз отмечали, что «на таких примерах полевых модернизаций основных боевых танков, которые проводятся в ЛНР и ДНР, можно поучиться даже профессиональным разработчикам боевой техники», заключает автор.
В частности были продемонстрированы кадры стрельб танкового взвода. Особое внимание обращает на себя Т-72Б, прошедший доработку в плане повышения характеристик защищенности.
«У данной машины значительно увеличены возможности противостоять кумулятивным боеприпасам в боковой проекции. Танкисты использовали то, что было на серийных машинах, просто более рационально разместили экраны с динамической защитой (ДЗ) "Контакт"», – пишет автор материала Лев Романов.
Это касается и башни, и передней части корпуса. Контейнерами защиты по максимуму прикрыты все участки «голой» брони.
Военные эксперты уже не раз отмечали, что «на таких примерах полевых модернизаций основных боевых танков, которые проводятся в ЛНР и ДНР, можно поучиться даже профессиональным разработчикам боевой техники», заключает автор.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти