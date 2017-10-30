14:25 30 октября

«Сверхзащищенный» Т-72Б в Луганской республике

Народная милиция ЛНР обнародовала на Youtube репортаж «Любые задачи, в любую погоду», в котором рассказала о плановых занятиях по боевой подготовке, сообщает Вестник Мордовии.

«Сверхзащищенный» Т-72Б в Луганской республике


В частности были продемонстрированы кадры стрельб танкового взвода. Особое внимание обращает на себя Т-72Б, прошедший доработку в плане повышения характеристик защищенности.




«У данной машины значительно увеличены возможности противостоять кумулятивным боеприпасам в боковой проекции. Танкисты использовали то, что было на серийных машинах, просто более рационально разместили экраны с динамической защитой (ДЗ) "Контакт"», – пишет автор материала Лев Романов.



Это касается и башни, и передней части корпуса. Контейнерами защиты по максимуму прикрыты все участки «голой» брони.



Военные эксперты уже не раз отмечали, что «на таких примерах полевых модернизаций основных боевых танков, которые проводятся в ЛНР и ДНР, можно поучиться даже профессиональным разработчикам боевой техники», заключает автор.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 24

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  1. himRa Сегодня, 11:47
    Надеюсь в республике есть заводские условия для модернизации а опытом и запчастями поможем!
    himRa
    1. Zibelew Сегодня, 11:52
      Запчасти найдут в лесу. Россия здесь не причем, это советские танки из шахт.
      Zibelew
      1. NIKNN Сегодня, 12:18
        Цитата: Zibelew
        Запчасти найдут в лесу. Россия здесь не причем, это советские танки из шахт.

        Да нет, купят у ВСУ по дешевке. И с логистикой проще...
        NIKNN
      2. 210окв Сегодня, 12:28
        Я бы добавил..И в лес этот ветром занесло..
        Цитата: Zibelew
        Запчасти найдут в лесу. Россия здесь не причем, это советские танки из шахт.
        210окв
    2. Burbon Сегодня, 12:21
      Цитата: himRa
      а опытом и запчастями поможем!

      и когда?...поедешь опытом делиться и з/п привезешь?
      Burbon
      1. himRa Сегодня, 12:25
        Так......тебя берём для выкупа....много не дадут...но с паршивой овцы хоть шерсти клок!
        himRa
        1. Burbon Сегодня, 12:51
          Цитата: himRa
          Так......тебя берём для выкупа..

          ну так бы сразу и сказал...что с дивана орать - это твое эго....а то я поделюсь....я привезу....я в окопе жить буду...тьфу тьфу тьфу....что бы не заразиться диванофобией
          Burbon
  2. ватник Сегодня, 11:53
    Молодцы им бы ещё кроме модернизации танков наладить совместно с ДНР производство каких нибуть БТР.
    И для "кучи" сверзащищённый Т-64 как пишут из ДНР.
    ватник
    1. svp67 Сегодня, 12:10
      Цитата: ватник
      И для "кучи" сверзащищённый Т-64

      Это они явно "погорячились"
      svp67
      1. ватник Сегодня, 12:13
        Цитата: svp67
        Это они явно "погорячились"

        Я уже давал картинку там они таким образом и БМП-2 модернизировали причём минимум ТРИ штуки.
        Пишут Горловка.
        ватник
        1. ланс Сегодня, 12:22
          молодцы сукины дети, так и надо продолжать. бмд пошли по тому же пути
          ланс
        2. Стабилиози Сегодня, 12:24
          Для бмп это бесполезно к сожалению...
          Стабилиози
    2. Монархист Сегодня, 12:43
      Все эти"сверхжащищенные Т64, Т72и прочее это все вторично. Когда они действительно объеденятся вот главный вопрос? Помните как мы все радовались,что 20 или сколько там регионов объеденились,а буквально через час или два"ушат холодной воды": Плотницкий против. Когда они соединяться тогда все этим ВСУшникам звиздец!
      Монархист
  3. СкептикЦиник Сегодня, 12:07
    Что то мне подсказывает что терпение жителей так называемых ЛНР и ДНР лопнет и тут уже будет без разницы насколько защищены эти танки. При том что и любовь к Украине не появилась но тем не менее такое состояние уже достало. В теперешней ситуации люди видят вину не только Украины но и России с местной вертикалью власти дни/лнр.
    СкептикЦиник
    1. himRa Сегодня, 12:10
      Цитата: СкептикЦиник
      Что то мне подсказывает

      Голоса?
      himRa
    2. Не либероид Русский Сегодня, 12:22
      картофельный самогон ? он не такое подскажет
      Не либероид Русский
  4. Berkut24 Сегодня, 12:08
    Ну, увешать танк как новогоднюю ёлку брикетами - это еще не сделать его сверхзащищенным. От танкового снаряда не спасёт, да и постановка помех в ИК диапозоне не помешает. С другой стороны понятно, что ребята делают что могут, пока новый замес не начался. И с брикетами лучше, чем без них.
    Berkut24
  5. svp67 Сегодня, 12:09
    Господи, пехоту, пехоту пожалейте....решетки хотя бы сзади установите...
    svp67
    1. ланс Сегодня, 12:25
      бмд -3 показала что брикеты прекрасно работтают и сзади в тч от танковых снарядов
      ланс
      1. svp67 Сегодня, 12:55
        Цитата: ланс
        бмд -3 показала что брикеты прекрасно работтают и сзади в тч от танковых снарядов

        А как своя пехота это переживает?
        svp67
        1. ланс Сегодня, 13:01
          так же как экипаж танка, гидродомкраты от ак откидывают изуродованные но не пробитые створки двери.
          ланс
          1. svp67 Сегодня, 13:08
            Цитата: ланс
            так же как экипаж танка, гидродомкраты от ак откидывают изуродованные но не пробитые створки двери.

            Ага... один двигатель на дороге остается при подрыве...
            svp67
            1. ланс Сегодня, 14:13
              не надо равнять мины со снарядом, можно такое же фото посмотреть с леопардом 2
              ланс
  6. BRONEVIK Сегодня, 12:10
    «Сверхзащищенный»

    О как
    BRONEVIK
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