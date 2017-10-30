В Крыму намерены разобраться в ситуации с украинским радиовещанием

Северный Крым, Белогорский район – это те коллеги, с которыми мы переговорили. У нас практически отсутствует российское и крымское радиовещание, зато украинское радиовещание работает исправно. Я не призываю к тому, чтобы их глушить, но наши радиостанции должны работать

Будет протокольное решение соответствующему министру, чтобы он разобрался и доложил нам, какие планируются мероприятия по этому вопросу