14:25 30 октября

В Крыму намерены разобраться в ситуации с украинским радиовещанием

Как оказалось, в некоторых районах на севере российского Крыма до сих пор практически отсутствует радиовещание на русском языке. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в ходе внеочередной сессии парламента в понедельник.

В Крыму намерены разобраться в ситуации с украинским радиовещанием


Северный Крым, Белогорский район – это те коллеги, с которыми мы переговорили. У нас практически отсутствует российское и крымское радиовещание, зато украинское радиовещание работает исправно. Я не призываю к тому, чтобы их глушить, но наши радиостанции должны работать
— сказал депутат от фракции "Единая Россия" Алексей Андреев


Константинов признал вопрос "более чем актуальным".

Будет протокольное решение соответствующему министру, чтобы он разобрался и доложил нам, какие планируются мероприятия по этому вопросу
— сказал спикер крымского Госсовета.

В марте в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. salat Сегодня, 12:47
    Не прошло и пол года!
    salat
    1. Шура пермский Сегодня, 12:53
      В эру интернета и спутикогот тв не так актуально… других проблем что ли нет…
      Шура пермский
  2. zivXP Сегодня, 12:51
    Это они про аналог или цифру говорят? Сейчас же все просто - через спутник транслируется и на каждый ретранслятор сигнал попадает. Нудно переходить на dtv t2.
    zivXP
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:51
    Ну, так и что? Сидеть будем. И ждать у моря погоды? Где наше радио? Или оно там есть, а это вброс, для получения печенюшек, типа затрат на расширение вещания?
    Горный стрелок
    1. Burbon Сегодня, 12:53
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, так и что? Сидеть будем. И ждать у моря погоды? Где наше радио?

      ??...по чему на диване??...по чему не летишь в крым вышки строить?...по чему орем а не работаем на полуострове??
      Burbon
  4. avt Сегодня, 12:54
    Константинов признал вопрос "более чем актуальным".
    Преступная халатность ! Российское теле и радиовещание уже МИНИМУМ года как два ДОЛЖНО БЫЛО покрывать юг Руины !
    avt
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:56
    Странно, а мне казалось, что с этим вопрос решен? Зарапортовались о других достижениях начисто забыв про идеологическую войну? Нехорошо.
    rotmistr60
  6. Злой 55 Сегодня, 13:02
    У нас и по всей России радио нет.. В Сибири и на Дальнем Востоке в 20 км.от ближайшего большого города только Китай и можно слушать, зато сразу на двадцати каналах и все разные программы, включая некоторые специально на русском языке..
    Злой 55
  7. Горменгаст Сегодня, 13:15
    Для всех россиян Крым - российский (ну кроме либерастов, включая Грефа), а вот эфир почему-то украинский. Непорядок. sad
    Горменгаст
  8. А Вам Зачем Сегодня, 13:59
    Цитата: Горменгаст
    Для всех россиян Крым - российский (ну кроме либерастов, включая Грефа), а вот эфир почему-то украинский. Непорядок. sad

    А также тройки лидеров сотовой связи России и крупнейших банков
    А Вам Зачем
  9. Влад5307 Сегодня, 14:06
    Главное надо разобраться с остатками проукровской администрации в санаториях и местных структур, а то по отзывам отдыхавших в Крыму есть еще оазисы протоукраинцев открыто заявляющих что все равно вернут Крым Окраине и своей работой практически наносят ущерб Крыму. А все остальное это результат их "работы".
    Влад5307
Картина дня