В Крыму намерены разобраться в ситуации с украинским радиовещанием
Как оказалось, в некоторых районах на севере российского Крыма до сих пор практически отсутствует радиовещание на русском языке. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в ходе внеочередной сессии парламента в понедельник.
Константинов признал вопрос "более чем актуальным".
В марте в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров, передает РИА Новости.
Северный Крым, Белогорский район – это те коллеги, с которыми мы переговорили. У нас практически отсутствует российское и крымское радиовещание, зато украинское радиовещание работает исправно. Я не призываю к тому, чтобы их глушить, но наши радиостанции должны работать— сказал депутат от фракции "Единая Россия" Алексей Андреев
Константинов признал вопрос "более чем актуальным".
Будет протокольное решение соответствующему министру, чтобы он разобрался и доложил нам, какие планируются мероприятия по этому вопросу— сказал спикер крымского Госсовета.
В марте в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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