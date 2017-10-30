В Москве задержаны мигранты, разгромившие стенды на Аллее Героев
Московская полиция сообщает о задержании двух вандалов, которые громили стенды, посвящённые ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идёт о стендах, установленных на Аллее Героев на Измайловском бульваре. Временно исполняющий обязанности Главного управления МВД по городу Москве Юрий Титов сообщает, что задержанные оказались мигрантами из ближнего зарубежья. Отмечено, что одному из вандалов 22 года, другому – 28.
При этом на данный момент пока нет официальных данных о том, из какой конкретно страны прибыли эти молодые люди, которые решили продемонстрировать свою силу в отношении стендов, установленных в честь воинов-победителей. Зато в пабликах социальных сетей имена вандалов уже названы. По последним данным, это некие Умед и Достон (фамилии пока неизвестны) – граждане Республики Таджикистан. Блог MASH публикует их фото:
Известно о том, что преступники – «гости столицы» разгромили несколько памятных стендов, разбили стёкла и разорвали холсты, на которых были напечатаны портреты героев и описание их подвигов.
По статье 214 УК РФ «Вандализм» задержанным грозят реальные сроки – по три года колонии.
При этом на данный момент пока нет официальных данных о том, из какой конкретно страны прибыли эти молодые люди, которые решили продемонстрировать свою силу в отношении стендов, установленных в честь воинов-победителей. Зато в пабликах социальных сетей имена вандалов уже названы. По последним данным, это некие Умед и Достон (фамилии пока неизвестны) – граждане Республики Таджикистан. Блог MASH публикует их фото:
Известно о том, что преступники – «гости столицы» разгромили несколько памятных стендов, разбили стёкла и разорвали холсты, на которых были напечатаны портреты героев и описание их подвигов.
По статье 214 УК РФ «Вандализм» задержанным грозят реальные сроки – по три года колонии.
Использованы фотографии: Mash
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