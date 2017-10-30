14:25 30 октября

В Москве задержаны мигранты, разгромившие стенды на Аллее Героев

Московская полиция сообщает о задержании двух вандалов, которые громили стенды, посвящённые ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идёт о стендах, установленных на Аллее Героев на Измайловском бульваре. Временно исполняющий обязанности Главного управления МВД по городу Москве Юрий Титов сообщает, что задержанные оказались мигрантами из ближнего зарубежья. Отмечено, что одному из вандалов 22 года, другому – 28.

При этом на данный момент пока нет официальных данных о том, из какой конкретно страны прибыли эти молодые люди, которые решили продемонстрировать свою силу в отношении стендов, установленных в честь воинов-победителей. Зато в пабликах социальных сетей имена вандалов уже названы. По последним данным, это некие Умед и Достон (фамилии пока неизвестны) – граждане Республики Таджикистан. Блог MASH публикует их фото:

В Москве задержаны мигранты, разгромившие стенды на Аллее Героев



Известно о том, что преступники – «гости столицы» разгромили несколько памятных стендов, разбили стёкла и разорвали холсты, на которых были напечатаны портреты героев и описание их подвигов.

По статье 214 УК РФ «Вандализм» задержанным грозят реальные сроки – по три года колонии.

Использованы фотографии: Mash
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Комментарии 38

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:55
    Отправьте их пешком на родину,а до этого пусть годик два бесплатно эту аллею подметают…
    Шура пермский
    1. НасРать Сегодня, 12:58
      Если честно, первым дело подумал, что хулиганы - бывшие братья...
      НасРать
      1. LSA57 Сегодня, 14:01
        Цитата: НасРать
        Если честно, первым дело подумал, что хулиганы - бывшие братья..

        а больше некому. из той же германии не поедут вандализмом заниматься
        LSA57
    2. Венд Сегодня, 12:58
      Цитата: Шура пермский
      Отправьте их пешком на родину,а до этого пусть годик два бесплатно эту аллею подметают…

      Еще чего, пусть сначала отсидят в российской тюрьме, за осквернение памяти. А потом депортация без права въезда на территорию России.
      Венд
      1. LSA57 Сегодня, 14:02
        Цитата: Венд
        Еще чего, пусть сначала отсидят в российской тюрьме, за осквернение памяти.

        а пешком как продолжение
        LSA57
        1. Венд Сегодня, 14:15
          Цитата: LSA57
          Цитата: Венд
          Еще чего, пусть сначала отсидят в российской тюрьме, за осквернение памяти.

          а пешком как продолжение

          Это красиво, но ну их на фиг, лучше под конвоем депортировать. Пешком еще затеряются на просторах нашей необъятной Родины.
          Венд
    3. 79807420129 Сегодня, 13:00
      Цитата: Шура
      По статье 214 УК РФ «Вандализм» задержанным грозят реальные сроки – по три года колонии.

      За это при попытке к бегству удодов надо,а то три года отсидят и по новой,а еще лучше выдворить тысяч 5 нелегалов из Таджикистана,тогда утырки точно самоубьются. negative
      79807420129
      1. Sasha_Sar Сегодня, 13:28
        Полностью согласен, особенно про 5тыс. нелегалов вслед за ними.
        Sasha_Sar
      2. exwarrent Сегодня, 13:29
        [/quote]За это при попытке к бегству удодов надо,а то три года отсидят и по новой,а еще лучше выдворить тысяч 5 нелегалов из Таджикистана,тогда утырки точно самоубьются. negative[/quote]
        Предварительно объяснив, что выдворяют их именно из-за этих двоих... Так сказать, воспитание через коллектив
        exwarrent
  2. NIKNN Сегодня, 12:57
    Блин приковать на всегда с табличкой в руках (привареной к рукам) "Я , не делайте как я" angry
    NIKNN
    1. Джедай Сегодня, 12:59
      Лучше эти самые руки отрубить по локоть - в назидание другим вандалам! am
      Джедай
      1. LSA57 Сегодня, 14:03
        Цитата: Джедай
        Лучше эти самые руки отрубить по локоть -

        а потом после одсидки по самую шею. и депортировать
        Привет Павел hi
        LSA57
        1. Джедай Сегодня, 14:05
          Цитата: LSA57
          Привет Павел

          belay Сергей, ничего не перепутал?
          Джедай
    2. uav80 Сегодня, 13:06
      Отправить домой в аул с пожизненным запретом на въезд в РФ...
      uav80
  3. rotmistr60 Сегодня, 13:01
    по три года колонии.

    И в догонку кусок камня в зад "гостя" из ближнего зарубежья. Охамели и оборзели без твердой советско руки..
    rotmistr60
    1. Арон Заави Сегодня, 13:15
      Цитата: rotmistr60
      по три года колонии.

      И в догонку кусок камня в зад "гостя" из ближнего зарубежья. Охамели и оборзели без твердой советско руки..

      Ну это же однозначные наркоманы. Вменяемый человек на такое способен.
      Арон Заави
      1. KondratKo Сегодня, 13:42
        Доводилось работать в столице с таджиками на одном объекте, если честно, то не встречал среди них наркоманов, по крайней мере героиновых, среди нашего (российского) брата их куда больше. Тут достаточно на их возраст посмотреть 22 и 28 лет - молодость дурнотой через руки прёт.
        KondratKo
      2. LSA57 Сегодня, 14:05
        Цитата: Арон Заави
        Ну это же однозначные наркоманы.

        да там большинство таких. в отличии от старшего и среднего возраста поколения. те трудяги
        LSA57
  4. Старый военрук Сегодня, 13:02
    Как это гуманно! Всего лишь! Напугали ежа, чем, понятно. Строгий режим, оплата ущерба и навсегда чёрный список.
    Старый военрук
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:03
    Такие должны быть лишены права въезда в РОССИЮ пожизенно...три года в колонии усиленного режима им в самый для промывки мозгов с высылкой после отсидки на их родину.
    Тот же ЛЕХА
  6. максим1987 Сегодня, 13:05
    Свиньи. Что еще сказать
    максим1987
  7. Egorovich Сегодня, 13:05
    Показательный суд, козлам, и на нары по полной программе.
    Egorovich
  8. Евродав Сегодня, 13:06
    Цитата: Шура пермский
    Отправьте их пешком на родину,а до этого пусть годик два бесплатно эту аллею подметают…

    Пешком по маршруту чехословацкого корпуса, через Владик...
    Евродав
  9. Корсар0304 Сегодня, 13:11
    Такое не может не печалить. К сожалению мигранты (что официальные, что неофициальные) распоясались и чувствуют себя хозяевами жизни.
    Хорошо если этим двум отломят по-полной программе, а не обойдутся условняком и депортацией.
    Корсар0304
    1. ranger Сегодня, 13:45
      Цитата: Корсар0304
      . К сожалению мигранты (что официальные, что неофициальные) распоясались и чувствуют себя хозяевами жизни.

      Мигранты распоясываются ровно настолько, насколько им позволяют власти страны пребывания...За примерами далеко ходить не надо - та же "толерантная, политкорректная " Западная Европа - в которую так любят тыкать пальцем "истинные патриоты" России, умалчивая о том, что у нас в этом плане тоже далеко не все гладко... В сводках происшествий деяния мигрантов занимают весомое место - но традиция видеть соринку в чужом глазу, а не в своем - остается незыблемой...А прятать голову в песок - эта поза может и удобна для страуса - но не дает возможности оглядеться и адекватно оценить обстановку и серьезно задуматься о нашей миграционной политике... Проще хихикать над фрау Меркель....
      ranger
  10. Viktor.12.71 Сегодня, 13:18
    Животные, других слов нет.
    Viktor.12.71
  11. svp67 Сегодня, 13:18
    По статье 214 УК РФ «Вандализм» задержанным грозят реальные сроки – по три года колонии.
    И все? Слушайте, а давайте их наш Президент помилуют и мы их вышлем в Таджикистан....Пусчай там живут...
    svp67
    1. japs Сегодня, 13:30
      Насчет помиловать, об этом будет просить малочисленная (сколько там миллионов?) диаспора мирных и торговолюбивых братьев из Москвы и Подмосковья.
      Что-то надо менять в ФМС...
      Койки переставить или переименовать?
      japs
  12. garnik Сегодня, 13:27
    За такое надо жестко наказывать всех, и иммигрантов и своих. Желательно чтоб это хотя бы эпизодически транслировалось по телевидению. И все знали что за это будет.
    garnik
    1. штольц Сегодня, 13:37
      Может уже достаточно для Москвы всех этих Махмудов и Мухтаров? Они уже везде, а что в школах делается! Славянские дети в меньшинстве, преобладают черножопые.
      штольц
      1. kepmor Сегодня, 14:14
        а славяне рожать больше не пробовали??????...нет!!!...тогда чего плакаться то????..."пахать" надо на бабе...а не бухать....
        kepmor
      2. AID.S Сегодня, 14:21
        Цитата: штольц
        Славянские дети в меньшинстве, преобладают черножопые.
        Ответить

        Так рожай беложопых, славянских. Что мешает? Или иди вместо таджиков за копейки работай на стройке. Сделай, чтобы их рабсила стала не конкурентной.Еще есть способ-вступить в Союз Михаила Архангела и с дубиною устраивать погромы под лозунгами "Русские-понадусе", "Таджика-вжик". То-то счастья прибудет. И удивляться- за что нас х-лы так не любють, на гиляку отправляють.
        AID.S
  13. valerei Сегодня, 13:36
    Цитата: Венд
    Еще чего, пусть сначала отсидят в российской тюрьме, за осквернение памяти. А потом депортация без права въезда на территорию России.

    А для начала хорошенько выпороть, чтобы неделю сидеть не могли.
    valerei
  14. anjey Сегодня, 13:59
    всех наших высших чинуш ,занимающихся миграционной политикой ,выслать на поселения в аулы солнечного таджикистана,на стажировку по нацполитике...
    anjey
    1. anjey Сегодня, 14:11
      понятно что дло есть у каждого народа,но зачем его пускать в страну?Давно пора отучить доморощеных коммерсов от серых доходов от эксплуатации госарбайтеров...,своих безработных хватает,меняйте политику трудоустройства,,да и налоги в казну не идут...
      anjey
  15. Влад5307 Сегодня, 14:01
    Цитата: japs
    Насчет помиловать, об этом будет просить малочисленная (сколько там миллионов?) диаспора мирных и торговолюбивых братьев из Москвы и Подмосковья.
    Что-то надо менять в ФМС...
    Койки переставить или переименовать?

    Или других булядей на работу принять. am
    Влад5307
  16. Железностоп Сегодня, 14:20
    Тупорогая, обнаглевшая, подзабывшая кнут и вкус хозяйского сапога, азиатчина.
    Железностоп
  17. К-50 Сегодня, 14:20
    По статье 214 УК РФ «Вандализм» задержанным грозят реальные сроки – по три года колонии.

    На деньги на восстановление и на кол уродов этих!!! am
    И депортировать после этого с запретом вообще в Россию нос совать!!!! am
    К-50
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