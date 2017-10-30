Сенату США понравился «первый шаг» Белого дома в разработке антироссийских санкций

Это был очень хороший первый шаг. Должен поставить им это в заслугу,

Должен сказать, что на это требуется какое-то время. Отдел по контролю над иностранными активами министерства финансов (США), занимающийся этими делами, завален работой, относящейся ко всем стоящим сейчас на повестке дня санкционным вопросам,