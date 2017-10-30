14:23 30 октября

Сенату США понравился «первый шаг» Белого дома в разработке антироссийских санкций

Новые решения администрации США в сфере реализации всеобъемлющего закона о санкциях в отношении России стали хорошим первым шагом, передает ТАСС заявление главы комитета по иностранным делам американского Сената Боба Коркера.



Это был очень хороший первый шаг. Должен поставить им это в заслугу,
сказал законодатель.


Он отметил желание Конгресса США оставаться «вовлеченным» в определение санкционного курса. В Конгрессе ждут дальнейших действий Белого дома в этом направлении.

По словам Коркера, на выработку новых решений, по всей видимости, потребуется некоторое время.

Должен сказать, что на это требуется какое-то время. Отдел по контролю над иностранными активами министерства финансов (США), занимающийся этими делами, завален работой, относящейся ко всем стоящим сейчас на повестке дня санкционным вопросам,
пояснил он.

В четверг Госдеп представил Конгрессу список разведывательных ведомств России и предприятий ее военно-промышленного комплекса, пригрозив санкциями тем компаниям и организациям в третьих странах, которые сотрудничают с включенными в данный перечень. В пятницу этот список был опубликован, он состоит из 39-ти позиций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Арон Заави Сегодня, 13:12
    Я прям вижу,как Китай и Индия испугались.
    Арон Заави
    1. 210окв Сегодня, 13:19
      Да и фиг с ними.Зато у нас какая "паника"!
      Цитата: Арон Заави
      Я прям вижу,как Китай и Индия испугались.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 13:33
        Угу , в Китай убегаем laughing , а список тот же.
        cniza
    2. 79807420129 Сегодня, 13:30
      Это был очень хороший первый шаг. Должен поставить им это в заслугу,

      Трамп заслужил поощрение от Сената- конфету,Рэкс-косточку. laughing
      79807420129
  2. RUSOIVAN Сегодня, 13:14
    Огласите, пжалста, весь список!
    RUSOIVAN
  3. Горменгаст Сегодня, 13:18
    Каждый конгрессмен считает себя кем-то, типа: laughing

    Горменгаст
  4. japs Сегодня, 13:19
    Что же, оказывается, что не только британские подводники коксом балуются....
    japs
    1. Джедай Сегодня, 13:24
      Да там не кокс, там что-то по-ядрёней... wassat
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 13:34
        Что не только курят и нюхают belay , тогда это ещё опасней. lol
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 13:37
          Ну недаром же США не хотят из Афганистана уходить. yes
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 13:39
            Так у них и без Афганистана хватает.
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 13:41
              Виктор, намекаешь что американцы на "синтетике" сидят? lol
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 13:42
                А ещё на Колумбию ... lol
                cniza
                1. Джедай Сегодня, 13:43
                  Колумбия это "огород на подоконнике" США. laughing
                  Джедай
                  1. cniza Сегодня, 13:49
                    Да там таких "огородов" в избытке , плюс фабрики синтетиков.
                    cniza
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:30
    Да интересная ситуация...
    теперь РОССИЯ находится в таком же положении что и КУБА...санкции всерьез и надолго...возможно на десятилетия.
    Чтобы заставить американцев их снять необходимо добиться серьезных успехов в экономике РОССИИ вопреки всем усилиям США нас раздавить как конкурентов...для этого надо модернизировать экономику...стимулировать наших граждан и многое многое другое сделать...задача максимум так сказать на это столетие теперь у РОССИИ есть.
    Тот же ЛЕХА
    1. cniza Сегодня, 13:40
      Да , Вы правы и это хороший стимул ибо другого пути нет.
      cniza
    2. svp67 Сегодня, 13:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Да интересная ситуация...
      теперь РОССИЯ находится в таком же положении что и КУБА...санкции всерьез и надолго...возможно на десятилетия.

      Ага... а так же в положении Ирана, КНДР..., а мы против них санкции поддерживаем... И как это назвать?
      svp67
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:15
        Ага... а так же в положении Ирана, КНДР..., а мы против них санкции поддерживаем... И как это назвать?


        smile Сидение на двух стульях...

        эта противоречивая политика КРЕМЛЯ мне тоже всю плешь проела своей непредсказуемостью.
        Тот же ЛЕХА
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