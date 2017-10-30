Сенату США понравился «первый шаг» Белого дома в разработке антироссийских санкций
Новые решения администрации США в сфере реализации всеобъемлющего закона о санкциях в отношении России стали хорошим первым шагом, передает ТАСС заявление главы комитета по иностранным делам американского Сената Боба Коркера.
Он отметил желание Конгресса США оставаться «вовлеченным» в определение санкционного курса. В Конгрессе ждут дальнейших действий Белого дома в этом направлении.
По словам Коркера, на выработку новых решений, по всей видимости, потребуется некоторое время.
В четверг Госдеп представил Конгрессу список разведывательных ведомств России и предприятий ее военно-промышленного комплекса, пригрозив санкциями тем компаниям и организациям в третьих странах, которые сотрудничают с включенными в данный перечень. В пятницу этот список был опубликован, он состоит из 39-ти позиций.
Это был очень хороший первый шаг. Должен поставить им это в заслугу,сказал законодатель.
Он отметил желание Конгресса США оставаться «вовлеченным» в определение санкционного курса. В Конгрессе ждут дальнейших действий Белого дома в этом направлении.
По словам Коркера, на выработку новых решений, по всей видимости, потребуется некоторое время.
Должен сказать, что на это требуется какое-то время. Отдел по контролю над иностранными активами министерства финансов (США), занимающийся этими делами, завален работой, относящейся ко всем стоящим сейчас на повестке дня санкционным вопросам,пояснил он.
В четверг Госдеп представил Конгрессу список разведывательных ведомств России и предприятий ее военно-промышленного комплекса, пригрозив санкциями тем компаниям и организациям в третьих странах, которые сотрудничают с включенными в данный перечень. В пятницу этот список был опубликован, он состоит из 39-ти позиций.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти