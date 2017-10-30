Бывший шеф ЦРУ: первая угроза для существования США – Россия

Вторая угроза – это выброс природных или искусственных биологических агентов, жертвами которого могут стать от 60 до 70 процентов населения. Мы уделяем этому недостаточно времени,

И третья угроза – некоторые могут посмеяться над этим, но это абсолютная правда – это изменение климата. Она представляет угрозу для существования США, и если вы не верите, то посмотрите на Пуэрто-Рико. Это угроза для нашего существования – и, разумеется, мы не уделяем ей достаточного внимания,