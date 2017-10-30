Бывший шеф ЦРУ: первая угроза для существования США – Россия
Существованию США угрожают три основных фактора: ядерная война с Россией, война с применением биологоческого оружия и изменение климата, приводит ИноТВ заявление бывшего директора ЦРУ Майкла Морелла.
Морелл отметил, что в Соединенных Штатах не обращают внимания на более долгосрочные проблемы.
По его словам, обмен ядерными ударами с Россией по-прежнему является угрозой, которая способна «уничтожить» страну.
Экс-директор еще раз подчеркнул, что Вашингтон больше «сосредоточен на непосредственных угрозах, а не долгосрочных».
Морелл также признался, что на самом деле больше всего его беспокоит «политика в собственной стране» и неспособность её руководства «пойти на компромиссы, которые будут двигать вперед экономику США и американское общество».
Морелл отметил, что в Соединенных Штатах не обращают внимания на более долгосрочные проблемы.
По его словам, обмен ядерными ударами с Россией по-прежнему является угрозой, которая способна «уничтожить» страну.
Вторая угроза – это выброс природных или искусственных биологических агентов, жертвами которого могут стать от 60 до 70 процентов населения. Мы уделяем этому недостаточно времени,сказал Морелл.
И третья угроза – некоторые могут посмеяться над этим, но это абсолютная правда – это изменение климата. Она представляет угрозу для существования США, и если вы не верите, то посмотрите на Пуэрто-Рико. Это угроза для нашего существования – и, разумеется, мы не уделяем ей достаточного внимания,добавил он.
Экс-директор еще раз подчеркнул, что Вашингтон больше «сосредоточен на непосредственных угрозах, а не долгосрочных».
Морелл также признался, что на самом деле больше всего его беспокоит «политика в собственной стране» и неспособность её руководства «пойти на компромиссы, которые будут двигать вперед экономику США и американское общество».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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