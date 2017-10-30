14:22 30 октября

Бывший шеф ЦРУ: первая угроза для существования США – Россия

Существованию США угрожают три основных фактора: ядерная война с Россией, война с применением биологоческого оружия и изменение климата, приводит ИноТВ заявление бывшего директора ЦРУ Майкла Морелла.



Морелл отметил, что в Соединенных Штатах не обращают внимания на более долгосрочные проблемы.


По его словам, обмен ядерными ударами с Россией по-прежнему является угрозой, которая способна «уничтожить» страну.

Вторая угроза – это выброс природных или искусственных биологических агентов, жертвами которого могут стать от 60 до 70 процентов населения. Мы уделяем этому недостаточно времени,
сказал Морелл.

И третья угроза – некоторые могут посмеяться над этим, но это абсолютная правда – это изменение климата. Она представляет угрозу для существования США, и если вы не верите, то посмотрите на Пуэрто-Рико. Это угроза для нашего существования – и, разумеется, мы не уделяем ей достаточного внимания,
добавил он.

Экс-директор еще раз подчеркнул, что Вашингтон больше «сосредоточен на непосредственных угрозах, а не долгосрочных».

Морелл также признался, что на самом деле больше всего его беспокоит «политика в собственной стране» и неспособность её руководства «пойти на компромиссы, которые будут двигать вперед экономику США и американское общество».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Тралл Сегодня, 13:53
    Недооцениваю американцы Эболу smile
    Тралл
    1. NIKNN Сегодня, 13:54
      Цитата: Тралл
      первая угроза для существования США – Россия

      первая угроза для существования США – Россия
      первая угроза для существования США – США
      NIKNN
    2. dorz Сегодня, 13:58
      И четвертая угроза - это Йеллоустонский вулкан. Когда начнется извержение, все они вымрут.
      dorz
    3. svp67 Сегодня, 14:02
      Цитата: Тралл
      Недооцениваю американцы Эболу

      Ха, ха...это уже пройденный этап, как и ИГИЛ... но что радует, Россия из списков не исчезает...
      Существованию США угрожают три основных фактора: ядерная война с Россией, война с применением биологоческого оружия и изменение климата
      svp67
      1. 210окв Сегодня, 14:05
        А что там кстати в Пуэрто Рико?Заштатники совсем загадили "свою" территорию?
        210окв
  2. HAM Сегодня, 13:56
    Самая главная угроза штатам-размягчение мозгов в госдепе и президента.
    HAM
    1. volodya Сегодня, 14:11
      Цитата: HAM
      Самая главная угроза штатам-размягчение мозгов в госдепе и президента.

      volodya
  3. morpogr Сегодня, 13:58
    США угроза для существования мира . Везде свой звёздно полосатый нос суют , а Россию выставляют врагом с помощью простиСМИ.
    morpogr
  4. JIaIIoTb Сегодня, 13:58
    Мир погубит примитивное мышление руководства США.
    Экс-директор еще раз подчеркнул, что Вашингтон больше «сосредоточен на непосредственных угрозах, а не долгосрочных».
    Им страшно думать о будущем, они его не видят. А то что видят, стремятся исправить сугубо силовыми методами.
    JIaIIoTb
  5. Джедай Сегодня, 14:00
    Морелл также признался, что на самом деле больше всего его беспокоит «политика в собственной стране» и неспособность её руководства «пойти на компромиссы, которые будут двигать вперед экономику США и американское общество».

    Ну вот и ищите врага у себя! fool "The worst foe lays within the self" (с)
    Джедай
  6. Skay Сегодня, 14:04
    Где-то заплакал Ын...
    Skay
  7. LUCKY777 Сегодня, 14:09
    Главная угроза США - имбецилы у руля и прогнившая элита.
    LUCKY777
  8. nemec55 Сегодня, 14:09
    Бывший шеф ЦРУ: первая угроза для существования США – Россия

    Естественно - кто еще может им помешать беспредельничать в мире
    nemec55
  9. Серый брат Сегодня, 14:13
    Главная угроза Штатам - это сами Штаты. Довыёживаются рано или поздно.
    Серый брат
  10. afrikanez Сегодня, 14:19
    Пожалуй самая главная угроза для США, это его собственная политика и сенат! request
    afrikanez
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