14:27 30 октября

В боевые части ЗВО поступило более 30 беспилотников

Более 30 беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3" в этом году поступили в соединения и воинские части ЗВО, сообщает пресс-служба округа.

Новейшие БЛА были переданы военным в рамках выполнения гособоронзаказа. В свою очередь, в воинских соединениях значительно увеличилась интенсивность освоения высокотехнологичной техники.

В боевые части ЗВО поступило более 30 беспилотников



В нынешнем году учебно-тренировочные полеты беспилотников составили 500 часов. Это, прежде всего, связано с тем, что боевые разведывательные беспилотники применяются на всех этапах оперативной и боевой подготовки войск ЗВО, проводимой в этом году. В частности, они являются обязательным элементом во время тактических учений различного уровня, боевых стрельб, а также на занятиях по вождению боевых машин. Также БЛА использовались в ходе полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки.

Стоит добавить, что беспилотник "Орлан-10" относится к классу малогабаритных аппаратов. Он летает на бензиновом двигателе, снабжен фото- и видеокамерами и предназначен для сбора информации и ведения воздушной разведки в различных погодных условиях. Разработан компанией "Специальный технологический центр". Взлетная масса составляет 14 килограммов и он может нести 5 килограммов аппаратуры. Максимальная длительность полета составляет 16 часов при скорости до 150 километров в час.

Беспилотник "Элерон-3" позволяет круглосуточно вести воздушную оптико-электронную разведку и передавать информацию в реальном режиме времени через закрытые цифровые каналы связи. Кроме того, этот дрон способен действовать в широком диапазоне высот и температур на удалении более 50 км от наземной станции управления, передает РГ-Сила


Использованы фотографии: РГ
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Комментарии 2

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  1. himRa Сегодня, 14:19
    Если бы ещё по их координаты огонь артиллерии могли открывать...цены бы не было winked
    himRa
  2. Sergey53 Сегодня, 14:26
    Мой товарищ ещё, примерно, в 1987 г. защитил диссертацию по применению беспилотников на поле боя.Наконец дошло и до реального применения.Вообще корректировщик БЛА должен автоматически передавать координаты разведанных целей.
    Sergey53
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