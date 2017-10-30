В боевые части ЗВО поступило более 30 беспилотников
Более 30 беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3" в этом году поступили в соединения и воинские части ЗВО, сообщает пресс-служба округа.
Новейшие БЛА были переданы военным в рамках выполнения гособоронзаказа. В свою очередь, в воинских соединениях значительно увеличилась интенсивность освоения высокотехнологичной техники.
В нынешнем году учебно-тренировочные полеты беспилотников составили 500 часов. Это, прежде всего, связано с тем, что боевые разведывательные беспилотники применяются на всех этапах оперативной и боевой подготовки войск ЗВО, проводимой в этом году. В частности, они являются обязательным элементом во время тактических учений различного уровня, боевых стрельб, а также на занятиях по вождению боевых машин. Также БЛА использовались в ходе полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки.
Стоит добавить, что беспилотник "Орлан-10" относится к классу малогабаритных аппаратов. Он летает на бензиновом двигателе, снабжен фото- и видеокамерами и предназначен для сбора информации и ведения воздушной разведки в различных погодных условиях. Разработан компанией "Специальный технологический центр". Взлетная масса составляет 14 килограммов и он может нести 5 килограммов аппаратуры. Максимальная длительность полета составляет 16 часов при скорости до 150 километров в час.
Беспилотник "Элерон-3" позволяет круглосуточно вести воздушную оптико-электронную разведку и передавать информацию в реальном режиме времени через закрытые цифровые каналы связи. Кроме того, этот дрон способен действовать в широком диапазоне высот и температур на удалении более 50 км от наземной станции управления, передает РГ-Сила
Новейшие БЛА были переданы военным в рамках выполнения гособоронзаказа. В свою очередь, в воинских соединениях значительно увеличилась интенсивность освоения высокотехнологичной техники.
В нынешнем году учебно-тренировочные полеты беспилотников составили 500 часов. Это, прежде всего, связано с тем, что боевые разведывательные беспилотники применяются на всех этапах оперативной и боевой подготовки войск ЗВО, проводимой в этом году. В частности, они являются обязательным элементом во время тактических учений различного уровня, боевых стрельб, а также на занятиях по вождению боевых машин. Также БЛА использовались в ходе полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки.
Стоит добавить, что беспилотник "Орлан-10" относится к классу малогабаритных аппаратов. Он летает на бензиновом двигателе, снабжен фото- и видеокамерами и предназначен для сбора информации и ведения воздушной разведки в различных погодных условиях. Разработан компанией "Специальный технологический центр". Взлетная масса составляет 14 килограммов и он может нести 5 килограммов аппаратуры. Максимальная длительность полета составляет 16 часов при скорости до 150 километров в час.
Беспилотник "Элерон-3" позволяет круглосуточно вести воздушную оптико-электронную разведку и передавать информацию в реальном режиме времени через закрытые цифровые каналы связи. Кроме того, этот дрон способен действовать в широком диапазоне высот и температур на удалении более 50 км от наземной станции управления, передает РГ-Сила
Использованы фотографии: РГ
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