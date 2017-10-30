В Эстонии ввели в эксплуатацию новые казармы
В эстонском военном городке Тапа сегодня прошла торжественная церемония открытия одного из самых крупных комплексов военного ведомства, построенных за последнее десятилетие, передает Интерфакс.
Комплекс открыли военное руководство Эстонии и представители союзников.
«В комплекс входят 20 зданий и построек, в том числе три казармы, столовая, учебные помещения и вспомогательные здания. Площадь комплекса составила 38 000 квадратных метров. Новые казармы построены исходя из современных требований и с учетом потребностей современных солдат. В каждой казарме 300 спальных мест и 30 рабочих мест. В одной из казарм находятся бытовые и учебные помещения, а также комнаты для хранения снаряжения и его обслуживания», – пишет агентство со ссылкой на газету Postimees.ee.
По данным газеты, «столовая располагается на площади 5500 квадратных метров и является одной из самых больших в странах Балтии». Ее пропускная способность – 2400 человек в день плюс еще 800 человек, находящихся на учениях вне военного городка.
Строительство комплекса обошлось республике в 43 миллиона евро.
Кроме военнослужащих Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии в Тапа базируется также многонациональная батальонная группа НАТО, насчитывающая 1200 человек.
Комплекс открыли военное руководство Эстонии и представители союзников.
«В комплекс входят 20 зданий и построек, в том числе три казармы, столовая, учебные помещения и вспомогательные здания. Площадь комплекса составила 38 000 квадратных метров. Новые казармы построены исходя из современных требований и с учетом потребностей современных солдат. В каждой казарме 300 спальных мест и 30 рабочих мест. В одной из казарм находятся бытовые и учебные помещения, а также комнаты для хранения снаряжения и его обслуживания», – пишет агентство со ссылкой на газету Postimees.ee.
По данным газеты, «столовая располагается на площади 5500 квадратных метров и является одной из самых больших в странах Балтии». Ее пропускная способность – 2400 человек в день плюс еще 800 человек, находящихся на учениях вне военного городка.
Строительство комплекса обошлось республике в 43 миллиона евро.
Кроме военнослужащих Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии в Тапа базируется также многонациональная батальонная группа НАТО, насчитывающая 1200 человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти