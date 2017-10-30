17:45 30 октября

В Эстонии ввели в эксплуатацию новые казармы

В эстонском военном городке Тапа сегодня прошла торжественная церемония открытия одного из самых крупных комплексов военного ведомства, построенных за последнее десятилетие, передает Интерфакс.

Глава британского МИД Борис Джонсон во время посещения городка Тапа.

Комплекс открыли военное руководство Эстонии и представители союзников.


«В комплекс входят 20 зданий и построек, в том числе три казармы, столовая, учебные помещения и вспомогательные здания. Площадь комплекса составила 38 000 квадратных метров. Новые казармы построены исходя из современных требований и с учетом потребностей современных солдат. В каждой казарме 300 спальных мест и 30 рабочих мест. В одной из казарм находятся бытовые и учебные помещения, а также комнаты для хранения снаряжения и его обслуживания», – пишет агентство со ссылкой на газету Postimees.ee.

По данным газеты, «столовая располагается на площади 5500 квадратных метров и является одной из самых больших в странах Балтии». Ее пропускная способность – 2400 человек в день плюс еще 800 человек, находящихся на учениях вне военного городка.

Строительство комплекса обошлось республике в 43 миллиона евро.

Кроме военнослужащих Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии в Тапа базируется также многонациональная батальонная группа НАТО, насчитывающая 1200 человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Тралл Сегодня, 14:47
    Джонсону эстонские скауты слюнявчик надевают на фото? smile
    Тралл
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:51
      А на барана чего не одень - так бараном и останется..... laughing
      Соломон Кейн
      1. 210окв Сегодня, 14:53
        Нет!Он останется заднеприводным чепушилом..quote=Соломон Кейн]А на барана чего не одень - так бараном и останется..... laughing[/quote]
        210окв
    2. Проксима Сегодня, 14:54
      Сталин в гробу переворачивается! Был у друга на даче (Кингисеппский р-он, Ленинградской обл.). Поверить не могу, что в считанных километрах НАТОвские базы. Дожили.
      Проксима
      1. Тралл Сегодня, 14:59
        Цитата: Проксима
        Поверить не могу, что в считанных километрах НАТОвские базы. Дожили.

        Да не переживайте Вы так. Лучше вспомните, чем в 1941 для Советской армии обернулось сосредоточение стратегических складов и вооружений близко к границе.
        Прямой наводкой будем бить в случае чего по этим казармам.
        Тралл
        1. Михаил Зубков Сегодня, 15:11
          Да они сбегут оттуда, как зайцы! Пусть строят пока, нам это все пригодится - при следующем возврате исконно российских земель с глубокой денацификацией остаточного полунаселения.
          Михаил Зубков
        2. Проксима Сегодня, 15:21
          Цитата: Тралл
          Цитата: Проксима
          Поверить не могу, что в считанных километрах НАТОвские базы. Дожили.

          Лучше вспомните, чем в 1941 для Советской армии обернулось сосредоточение стратегических складов и вооружений близко к границе.

          Вот этим обернулось...
          Проксима
  2. Корсар0304 Сегодня, 14:49
    Заякорились НАТОвцы... Это как на Окинаве - джапы может бы и рады прогнать амеров со своих островов, да не могут - баз слишком много.
    Корсар0304
    1. NIKNN Сегодня, 15:03
      Цитата: Корсар0304
      Заякорились НАТОвцы... Это как на Окинаве - джапы может бы и рады прогнать амеров со своих островов, да не могут - баз слишком много.

      Для эстонцев НАТОвские вояки, это спасение от демографического кризиса..., Ну правда эстонцы как нация по любому на грани исчезновения, но их дело будет передаваться по наследству.

      Так, что потомство будет все равно с эстонскими корнями...

      laughing
      NIKNN
  3. Соломон Кейн Сегодня, 14:49
    В Эстонии ввели в эксплуатацию новые казармы
    .....в рамках гейропейской политики на дверях сортиров будут отсутствовать привычные М и Ж
    Соломон Кейн
    1. Джедай Сегодня, 14:53
      hi
      Цитата: Соломон Кейн
      на дверях сортиров будут отсутствовать привычные М и Ж

      Вместо них будут "Для чётных" и "Для нечётных". lol
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 15:02
        А мне показалось для честных и не честных laughing , но эта стройка века войдет в анналы истории.
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 15:03
          Цитата: cniza
          А мне показалось для честных и не честных

          Интересный вариант... lol
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 15:07
            Там таких вариантов ещё много можно накрутить , особенно если подключить английских ученых ...
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 15:11
              Цитата: cniza
              если подключить английских ученых ...

              Эти точно такого нароют, что мама не горюй. laughing
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 15:16
                Ещё и премий всяких разных получат и тема ещё не исследована.
                cniza
            2. Partyzan Сегодня, 15:14
              Цитата: cniza
              Там таких вариантов ещё много можно накрутить , особенно если подключить английских ученых ...

              так они же самые умные laughing
              Британские ученые являются самыми продуктивными в мире. Согласно проведенному исследованию, Великобритания занимает второе место после США по количеству научных открытий и разработок, сделанных за год. Сопоставив это с объемами финансирования научной отрасли и количеством человек, работающих в ней, можно сделать вывод, что британские ученые работают гораздо эффективнее своих заокеанских коллег.
              Partyzan
    2. Серый брат Сегодня, 14:54
      Цитата: Соломон Кейн
      .....в рамках гейропейской политики на дверях сортиров будут отсутствовать привычные М и Ж

      Сортиров понадобится много.
      Серый брат
  4. Бомба Сегодня, 14:50
    Эх Борька Борька.....почему прическа не по уставу???
    Бомба
  5. Черный_Ватник Сегодня, 14:53
    Смотрю на этих Макроно-Трампа-Джонсонов... как же нищает политическая элита в странах "золотого"... к власти такие фрики приходят, что даже президент Собчак на их фоне сильно бы не выделялась.
    Черный_Ватник
  6. Серый брат Сегодня, 15:02
    Да они совсем с ума сошли в своём НАТО. А если Россия нападёт? Она же их всех сразу, в этом комплексе, прибьёт как тараканов тапком...
    Схроны надо копать и сидеть в них тихо - как завещали героические прибалдонские лесные братья.
    Серый брат
  7. zivXP Сегодня, 15:08
    Э-э, откуда деньжищи?
    zivXP
  8. afrikanez Сегодня, 15:11
    На фото не хватает чёрной полосы, в углу по диагонали. lol
    afrikanez
  9. Sergei75 Сегодня, 15:19
    Во как "мирные" прибалты не собираются ни на кого нападать.
    Sergei75
  10. штольц Сегодня, 15:50
    В Тапе когда-то, ещё в конце 80-х, стояла наша бригада ВДВ и казарм там было понастроено в изобилии. Что уже там построили эти "горячие эстонские" парни?
    штольц
  11. Не либероид Русский Сегодня, 16:03
    ну наконец то ))) а то как же так жить в советском наследии, солдат воспитывать на фонах фресок и лозунгов времен СССР
    Не либероид Русский
  12. Евродав Сегодня, 16:32
    Вот люди, которые не уважают военную форму. Как ума хватило на Бориску одеть? Это ж позор! Это как на свинью латы!
    Евродав
    1. oldzek Сегодня, 17:21
      ну дык смеха ради и надели,а он и не понял.а вокруг ржут...
      oldzek
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