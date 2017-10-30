17:47 30 октября

Каталонский парламент принял решение о самороспуске по директиве Мадрида

Удивительным решением сегодня отметился парламент Каталонии. Буквально несколько дней назад каталонские парламентарии большинством голосов приняли резолюцию о независимости от Испании, а уже сегодня (тоже большинством голосов) приняли роспуск самих себя, инициированный официальным Мадридом. Для объяснения этой каталонской «логики» нужны каталонские эксперты, но каталонские эксперты сами пребывают в недоумении от взаимоисключающих действий парламентариев.

Пресс-служба каталонского законодательного органа публикует сообщение, в котором говорится, что завтрашнее заседание отменено, и что парламент распущен. Отмечено, что в Каталонии не будет своего законодательного органа вплоть до проведения новых выборов, которые Мадрид назначил на 21 декабря.

Каталонский парламент принял решение о самороспуске по директиве Мадрида



Ранее испанский сенат большинством голосов принял постановление о том, что в Каталонии вводится прямое управление со стороны властей Испании. Введение такого управления в отношении Каталонии проведено впервые в истории государства. Испанские сенаторы заявили, что в ходе голосования руководствовались 155-й статьёй Конституции, в которой прописаны механизмы введения прямого управления.

Что это было? - задаются в соцсетях вопросом рядовые каталонцы, заявляя, что выйдут на улицы, так как считают, что местные власти их предали.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 29

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  1. NIKNN Сегодня, 15:05
    каталонские эксперты сами пребывают в недоумении от взаимоисключающих действий парламентариев.
    Да и я если честно офигеваю... belay
    NIKNN
    1. 79807420129 Сегодня, 15:07
      Что это было? - задаются в соцсетях вопросом рядовые каталонцы

      Что было?Просто Пукдимон и компания срубили бабла. laughing
      79807420129
      1. Шура пермский Сегодня, 15:13
        короче устроили сиесту и успокоились...
        Шура пермский
        1. SOF Сегодня, 15:41
          ...они увидели обращение о возможном наступлении на них украинского батальона и сдулись.
          SOF
      2. cniza Сегодня, 15:14
        Не может быть belay , они же честные европейцы. lol
        cniza
      3. Orionvit Сегодня, 15:27
        Что было? Вы лучше спросите, что будет?
        задаются в соцсетях вопросом рядовые каталонцы, заявляя, что выйдут на улицы
        Ещё ничего не кончено, самое интересное ещё впереди. Посмотрим на майдан "а ля Европа".
        Orionvit
      4. INVESTOR Сегодня, 15:28
        К черту каталонию, своих проблем навалом. Лишь бы что написать...
        INVESTOR
      5. 210окв Сегодня, 17:12
        Ну,во всяком случае пукнули они громко.. wassat
        Цитата: 79807420129
        Что это было? - задаются в соцсетях вопросом рядовые каталонцы

        Что было?Просто Пукдимон и компания срубили бабла. laughing
        210окв
    2. cniza Сегодня, 15:09
      А чего они ждали от политиков , фанатиков не осталось , одни прагматики.
      cniza
      1. NIKNN Сегодня, 15:11
        Цитата: cniza
        А чего они ждали от политиков , фанатиков не осталось , одни прагматики.

        фанатиков не осталось , одни политики... smile
        NIKNN
      2. alexmach Сегодня, 16:45
        Ну.. возможно просто кто-то взял под контроль здание парламента и его прес-службу.
        alexmach
    3. g1v2 Сегодня, 17:00
      Просто если бы они не приняли этого решения и пошли до конца, то им бы светило лет по 15. Вот они и пытаются скинуть ответственность на кого- то другого. Одно дело флажками махать, а другое за то, во что веришь кровь лить - свою и чужую.
      g1v2
  2. Logall Сегодня, 15:05
    Ничего до ума довезти не могут! А я им даже симпатизировать начал.
    Очередной раз убеждаюсь, что там мужиков нет! Бабы одни... Некоторые просто с бородой.
    Logall
    1. cniza Сегодня, 15:09
      Им интересен был процесс , а результата они сами испугались.
      cniza
      1. Logall Сегодня, 15:11
        Эксперименты с граблями до хорошего не доводят!
        Logall
  3. Cartalon Сегодня, 15:13
    Там на улицу вышли сторонники единства и их оказалось здорово много.
    Cartalon
  4. CentDo Сегодня, 15:16
    Не удивительно. Никаких перспектив у них не было, сплошная болтология. Ни одно государство Каталонию бы не признало, с туристами уже напряг, крупные компании, которые были там зарегистрированы и платили налоги в местный бюджет, переносят свои представительства в Мадрид или другие города. Рассчитывали что-нибудь вкусное выторговать, но не вышло.
    CentDo
  5. Livonetc Сегодня, 15:26
    Они и так неплохо живут.
    А при отделении высока перспектива депрессии на длительный период времени.
    Да и гейропеизация сделала свое дело.
    Фраза "и как один умрем, в борьбе за это" не для них.
    Livonetc
  6. Sergey53 Сегодня, 15:27
    Это как на Украине. Боролись одни и за совсем другое а к власти пришли другие и с другими целями.И украинцы не могут до сих пор понять как так получилось и что делать.А может дирижёр там и тут один и тот же?
    Sergey53
  7. Горменгаст Сегодня, 15:32
    Демократический плюрализм laughing
    Горменгаст
  8. anjey Сегодня, 15:34
    такое вот хобби у властьпридержащих -дурить свои народы во всем мире и во все века...
    anjey
  9. Геркулесыч Сегодня, 15:37
    Ну вот, пучдемон показал себя как минимум безвольным, и естественно, что этим решением он предал всех тех, кто ему верил!
    Геркулесыч
    1. Серый брат Сегодня, 15:50
      Ему удалось переплюнуть Ципраса, ящетаю.
      Серый брат
  10. Berkut24 Сегодня, 15:41
    Не стальные у них яйки. Поэтому через какое-то время и "Европа фсё"... всё по Дарвину.
    Berkut24
  11. ПалБор Сегодня, 15:44
    Сдались,тьфу.
    ПалБор
  12. gorgo Сегодня, 15:50
    Цитата: Livonetc
    Они и так неплохо живут.
    .

    Вот это, боюсь, устаревшая информация...
    gorgo
  13. 16112014nk Сегодня, 15:58
    Пучдемон просто покемон! Обнадёжил народ - и сдулся. Ну, в принципе, почти все политики думают одно, говорят другое, а делают - третье. У нас таких - через одного. Два первых лица в это число входят.
    16112014nk
  14. свободный Сегодня, 16:19
    Фаберже каталонских парламентариев в надежных руках.
    свободный
  15. svp67 Сегодня, 16:29
    Что это было?
    А ничего...обычное дело для Европы. Шуму много, дела мало.
    svp67
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