Каталонский парламент принял решение о самороспуске по директиве Мадрида

Удивительным решением сегодня отметился парламент Каталонии. Буквально несколько дней назад каталонские парламентарии большинством голосов приняли резолюцию о независимости от Испании, а уже сегодня (тоже большинством голосов) приняли роспуск самих себя, инициированный официальным Мадридом. Для объяснения этой каталонской «логики» нужны каталонские эксперты, но каталонские эксперты сами пребывают в недоумении от взаимоисключающих действий парламентариев.Пресс-служба каталонского законодательного органа публикует сообщение, в котором говорится, что завтрашнее заседание отменено, и что парламент распущен. Отмечено, что в Каталонии не будет своего законодательного органа вплоть до проведения новых выборов, которые Мадрид назначил на 21 декабря.Ранее испанский сенат большинством голосов принял постановление о том, что в Каталонии вводится прямое управление со стороны властей Испании. Введение такого управления в отношении Каталонии проведено впервые в истории государства. Испанские сенаторы заявили, что в ходе голосования руководствовались 155-й статьёй Конституции, в которой прописаны механизмы введения прямого управления.Что это было? - задаются в соцсетях вопросом рядовые каталонцы, заявляя, что выйдут на улицы, так как считают, что местные власти их предали.