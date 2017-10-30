Боевики "Азова" тоже засобирались в Каталонию

Сейчас, когда наши собратья из Испании столкнулись с проблемой Каталонии, мы говорим о своей солидарности с испанскими националистами. Крым и Донбасс — это Украина. Каталония — это Испания. Испания, как и Украина, единая и соборная

Вслед за "ветеранами" АТО, заявивших о формировании батальона для защиты единства Испании и готовых выступить по первому требованию в поддержку испанского короля Филиппа VI, в Каталонию засобирался и "Национальный корпус"В своем видеообращении, размещенном на YouTube, боевики украинской партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов») заявили о поддержке испанских националистов и готовности бороться против независимости Каталонии.— подчеркнули боевики.В ролике также несколько десятков человек зажигают файеры на фоне надписи на заборе о единстве Испании. Созданный в 2014-м батальон «Азов» позднее переформировали в полк. Его бойцы участвовали в боевых действиях против ополчения Донбасса.