17:52 30 октября

Боевики "Азова" тоже засобирались в Каталонию

Вслед за "ветеранами" АТО, заявивших о формировании батальона для защиты единства Испании и готовых выступить по первому требованию в поддержку испанского короля Филиппа VI, в Каталонию засобирался и "Национальный корпус"

В своем видеообращении, размещенном на YouTube, боевики украинской партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов») заявили о поддержке испанских националистов и готовности бороться против независимости Каталонии.

Боевики "Азова" тоже засобирались в Каталонию



Сейчас, когда наши собратья из Испании столкнулись с проблемой Каталонии, мы говорим о своей солидарности с испанскими националистами. Крым и Донбасс — это Украина. Каталония — это Испания. Испания, как и Украина, единая и соборная
— подчеркнули боевики.

В ролике также несколько десятков человек зажигают файеры на фоне надписи на заборе о единстве Испании. Созданный в 2014-м батальон «Азов» позднее переформировали в полк. Его бойцы участвовали в боевых действиях против ополчения Донбасса.


Использованы фотографии: https://dnipress.com/ru
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Комментарии 25

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  1. MoJloT Сегодня, 15:42
    Боевики "Азова" тоже засобирались в Каталонию - в Донбассе уже все что могли разграбили?
    Даешь Испания цэ Украина.
    MoJloT
    1. 210окв Сегодня, 15:45
      Несчастные испанцы..Они и не подозревают,какое "счастье"им подвалить может.. crying
      Цитата: MoJloT
      Боевики "Азова" тоже засобирались в Каталонию - в Донбассе уже все что могли разграбили?
      Даешь Испания цэ Украина.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 15:50
        Все поездка отменяется , парламент Каталонии само - распустился.
        cniza
        1. Logall Сегодня, 15:59
          Злых укров испугались! wassat
          Одно разочарование от этих каталонцев! Даже бандерлогов расстроить умудрились...
          Или всё равно поедут?
          Logall
          1. cniza Сегодня, 16:07
            Всех они расстроили , все ждали разворота событий , а получили тихий пшик.
            cniza
            1. Logall Сегодня, 16:10
              Раньше кто-то писал, что буря в стакане, но я надеялся, что хоть ''пшик в муку'' произойдет negative
              Logall
              1. 79807420129 Сегодня, 16:36
                мы говорим о своей солидарности с испанскими националистами.

                Ну кто бы спорил,Донбасс пограбили,очередь за Каталонией. yes
                79807420129
            2. 210окв Сегодня, 16:42
              Европа ,сэр!
              Цитата: cniza
              Всех они расстроили , все ждали разворота событий , а получили тихий пшик.
              210окв
              1. cniza Сегодня, 16:59
                Кончилась та веселая и сытная Европа , теперь приходит опа.
                cniza
        2. Шура пермский Сегодня, 16:54
          отправьте их сразу на южный полюс,пусть за единение антарктиды агитируют)))
          Шура пермский
      2. LSA57 Сегодня, 16:30
        Цитата: 210окв
        Несчастные испанцы..Они и не подозревают,какое "счастье"им подвалить может..

        обыкновенное. как только пересекут границу тут же забудут про оружие и стройными рядами пойдут чистить туалеты
        LSA57
      3. alexmach Сегодня, 16:56
        Я вот что-то сомневаюсь что Испанцы настолько глупы что бы пустить к себе этих.
        А вот сами эти меня удивили. В Украине что ли уже проблемм нету никаких? Чего это их в Испанию то понесло?
        alexmach
    2. Zibelew Сегодня, 15:45
      Фсё. Каталонцы теперь умрут в конвульсиях. Фсе.
      Zibelew
      1. NIKNN Сегодня, 16:00
        Цитата: Zibelew
        Фсё. Каталонцы теперь умрут в конвульсиях. Фсе.

        laughing Ага Фсе их там( в Испании) прямо и заждались, уже и сон не идет, ну когда же, когдаже добрый доктор "Азов" прилетеит... crying laughing laughing laughing , Совсем мозги пропили, добровольцы...
        NIKNN
        1. 210окв Сегодня, 16:45
          А что!Пусть попробуют сделать доброе дело.Разобраться с англичанами в Гибралтаре..
          Цитата: NIKNN
          Цитата: Zibelew
          Фсё. Каталонцы теперь умрут в конвульсиях. Фсе.

          laughing Ага Фсе их там( в Испании) прямо и заждались, уже и сон не идет, ну когда же, когдаже добрый доктор "Азов" прилетеит... crying laughing laughing laughing , Совсем мозги пропили, добровольцы...
          210окв
    3. oleg-gr Сегодня, 15:46
      Там тепло и мухи белые не летают. Можно куролесить круглый год. А если еще и гражданство, случайно дадут, то совсем "лепота".
      oleg-gr
    4. Primoos Сегодня, 16:21
      Это хорошая идея, устроить укропитекский срачь по всей эуропе. Я за!
      Primoos
  2. Не служил Сегодня, 15:46
    Да это такой хитрый способ миграции. Халявой запахло, вот они и засуетились. А возможно и команду дали, они ж первые полизать ботинок хозяину.
    Не служил
  3. san4es Сегодня, 15:48
    ...Если Европа не идёт к ним, то они сами идут в Европу am
    (народная майданская мудрость)
    san4es
  4. Евродав Сегодня, 15:50
    Думают Испания за них потом словечко в Евросоюзе замолвит? Да пусть съездят, может там их обнулят...
    Евродав
  5. рюрикович Сегодня, 15:55
    laughing Главное - повод, что бы выбраться с "нэньки" и попасть в мечту fellow А там рассосутся и потеряются на просторах Эуропы yes
    рюрикович
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:05
    Здесь, на Донбассе, отгребали по полной мере, недобитки, думаю что и в Испании найдутся "вежливые испанские человечки " , которые будут всех укронацистов изводить под ноль.
    Геркулесыч
  7. Sergey53 Сегодня, 16:16
    Мо пасаранцы современного облика.В тридцатых годах туда шли помогать бить нацистов а сейчас нацисты помогать бить кого?
    Sergey53
  8. Mavrikiy Сегодня, 16:29
    Вслед за "ветеранами" АТО, заявивших о формировании батальона для защиты единства Испании и готовых выступить по первому требованию в поддержку испанского короля Филиппа VI, в Каталонию засобирался и "Национальный корпус"
    Не удивлюсь, что "Азов" случайно будет воевать за Каталонию. На дворе осень, "дикие гуси" потянулись на юг.
    Средиземное это не Азовское, а деньги не пахнут. Какая разница кого резать, главное правильно вычислить, чей будет верх..... И похоже не Испании. Что бы Пякин-Бякин не говорил. США будут ослаблять ЕС и по гаечке растаскивать его.
    Mavrikiy
  9. Scoun Сегодня, 16:48
    Цитата: Геркулесыч
    думаю что и в Испании найдутся "вежливые испанские человечки " ,

    Каталонцы либо "вежливые зелёные/каталонские чулавечки" сэр!)))
    Scoun
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