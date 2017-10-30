17:49 30 октября

Владимир Путин: Надеюсь, юбилей революции подведёт черту под расколом в обществе

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящий юбилей Октябрьской революции. По словам главы государства, он надеется, что 100-летие революции будет воспринято россиянами как символ преодоления раскола в обществе. Из заявления президента:
Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть: с её великими победами и трагическими страницами.


С тезисом о том, что народ России расколот по отношению к событиям 100-летней давности, трудно не согласиться. Трения подобного рода между разными представителями общественности наблюдаются не один десяток лет. При этом одни называют революцию октября 1917 года «символом перемен и свободы», другие считают, что революция является «одним из главных преступлений против России и её народа в XX веке». С такими тезисами, один из которых является практически полной противоположностью другому, в обществе трудно прийти к консенсусу.

В ходе заседания Совета лицами, называющими себя правозащитниками, было предложено на государственном уровне подумать о комплексе мер по увековечению памяти жертв политических репрессий.


Из других событий на Совете:

В самом начале совещания Владимир Путин предложил собравшимся почтить память Елизаветы Глинки (Доктора Лизы) и Даниила Дондурея.
Владимир Путин:
Со времени нашей прошлой встречи у нас не было возможности вместе отдать дань памяти этим ярким, прекрасным людям, много сделавшим для страны и для общества и, разумеется, для нашего Совета – это, безусловно, очень большая утрата.


Владимир Путин: Надеюсь, юбилей революции подведёт черту под расколом в обществе


В этот момент президент держал в руках фотографии Доктора Лизы.

В ходе заседания Совета президент отметил, что число НКО-«иностранных агентов» в стране за последнее время сократилось со 165 до 89, что составляет менее 0,4% об общего числа неправительственных (некоммерческих) организации, зарегистрированных в России.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 27

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  1. Шура пермский Сегодня, 16:49
    если порядка на местах не будет,то возможно всё... а то барины средней руки уж очень зажрались... а то очень радостно,когда у полковников миллионы зелени и миллиарды рублей находят,они сами себе могилу копают,русский мужик долго терпит,да очень больно бьёт...
    Шура пермский
    1. Zibelew Сегодня, 16:50
      Фактом вернулись к тому, с чего начинали. Теперь сравниваем, что такое капитализм и что такое социализм. А Октябрьская революция закономерный результат морального разложения тех, кто правил Российской империей.
      Zibelew
      1. Logall Сегодня, 16:51
        Раскол только набирает обороты! Один Бог знает, как следующий юбилей праздновать будем... И не изменится ли дата?
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 16:56
          Вот недавний пример-Собчак и лдпровцы опять подняли вопрос о Мавзолее.В стране насущные проблемы что ли закончились?
          Цитата: Logall
          Раскол только набирает обороты! Один Бог знает, как следующий юбилей праздновать будем... И не изменится ли дата?
          210окв
          1. Logall Сегодня, 17:00
            Цитата: 210окв
            пример-Собчак

            слов нет, одни буквы...
            Logall
            1. cniza Сегодня, 17:03
              Народ прикалывается , а она бизнес делает и ей до лампочки эти выборы.
              cniza
            2. Комментарий был удален.
        2. Мар.Тира Сегодня, 17:29
          С Собчак,и Поклонской подведёшь,как же!одна в монастырь тянет,другая в дерьмократию.И у обеих кремлёвские кураторы.
          Мар.Тира
    2. Primoos Сегодня, 17:30
      Раскол на красной площади в мавзолее лежит. Похороните уже Ульянова, пусть упокоится в бозе.
      Primoos
      1. Stas157 Сегодня, 17:44
        Цитата: Primoos
        Раскол на красной площади в мавзолее лежит. Похороните уже Ульянова, пусть упокоится в бозе.

        Тебе он что мешает? Жить спокойно не даёт? Что-то слишком часто, в последнее время, либералы и единороссы педалировать этот вопрос стали!
        Stas157
      2. Громобой Сегодня, 17:44
        Цитата: Primoos
        Раскол на красной площади в мавзолее лежит. Похороните уже Ульянова, пусть упокоится в бозе.

        Монархистам это понравится,но как быть с со сторонниками компартии ?Может останки Романова туда перенести?
        Громобой
    3. alekc73 Сегодня, 17:35
      Какое примирение.Существует две России.Одна часть "сходит с ума что нечего больше хотеть",абсолютное большинство второй России сводят концы с концами.Выживают.При таком расслоении мира не жди.
      alekc73
  2. svp67 Сегодня, 16:53
    Владимир Путин: Надеюсь, юбилей революции подведёт черту под расколом в обществе
    Ага, ща... Уж больно раскол широк и глубок, так мало того, нынешняя власть делает все, что бы и расширить его и углубить...
    svp67
  3. Doliva63 Сегодня, 16:56
    Владимир Путин: Надеюсь, юбилей революции подведёт черту под расколом в обществе.
    Моё мнение: национализация и привлечение к ответу всех причастных за развал - подведёт черту, всё прочее - безответственная (кто его спросит-то?) демагогия.
    Doliva63
    1. ротмистр Сегодня, 17:13
      Извините сударь, а Вы с автоматом видимо защищали Советскую власть? Или сочувствовали ? Если нет, то Вас надо первым к стенке, за демагогию.
      ротмистр
  4. Старый Хрен Сегодня, 17:00
    Единение с олигархатом - штука архиважная, товарищи! У них страна, ресурсы, бабло, которое они со страшной силой перекачивают в США и на Запад, зато у нас единение. Идиллия. Хотя что-то мне подсказывает, что скоро всех этих "друзей гаранта" большой брат прищемит и нехило прищемит.
    Старый Хрен
    1. Оверлок Сегодня, 17:38
      честно говоря- скорей бы!!!!!
      Оверлок
  5. Сергей-8848 Сегодня, 17:20
    Через 100 лет лозунги: "Мир - хижинам, война -дворцам", "Землю -крестьянам", "Фабрики - рабочим" - снова актуальны.
    Сергей-8848
    1. raid14 Сегодня, 17:29
      За такие лозунги сейчас можно по ст.282 ч. 1 "загреметь"
      Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, конкретно "буржуазия",совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет.
      raid14
      1. Сергей-8848 Сегодня, 17:35
        В данных лозунгах нет ... возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения достоинства человека либо группы лиц к какой-либо социальной группе, конкретно "буржуазия"... Токмо стремление к справедливости.
        Для пользователей с полосатым флагом уважительная просьба - почитайте сначала свою собственную Конституцию, а также документы Французской революции. Только после этого цитируйте наш Основной Закон, и вытекающие из него законодательные акты, в т.ч. КоАП и УК.
        Сергей-8848
  6. parusnik Сегодня, 17:21
    При этом одни называют революцию октября 1917 года «символом перемен и свободы», другие считают, что революция является «одним из главных преступлений против России и её народа в XX веке»
    ...Запуск первого спутника и полет в космос Юрия Гагарина это как , как результат перемен и свободы или как результат преступлений против России и её народа в ХХ веке..?
    parusnik
    1. svp67 Сегодня, 17:24
      Цитата: parusnik
      ...Запуск первого спутника и полет в космос Юрия Гагарина это как , как результат перемен и свободы или как результат преступлений против России и её народа в ХХ веке..?

      Это как результат веры в свои силы и умения концентрироваться для достижения Победы, не взирая на бытовые неудобства ... На это могли пойти они - поколение Победителей....
      svp67
  7. Bosch Сегодня, 17:26
    Раскол в обществе не зависит от юбилеев и памятных дат. Раскол происходит на политической или экономической почве.
    Bosch
    1. БМП-2 Сегодня, 17:45
      Ну так надежда - это всего лишь универсальный заменитель того, чего хочешь, на то, что имеешь... request
      БМП-2
  8. Геркулесыч Сегодня, 17:31
    Нет, пока не будет устранена возможность спекулировать на этой теме, пока не будет национальной идеи, с которой будет согласно подовляющее большенство населения, пока либеральная часть населения страны не будет идти против основой части страны -другими словами, пока общество не станет полностью единым, заинтересованным в будущем своей страны, ездил спекуляции ее прошлым.
    Геркулесыч
  9. Оверлок Сегодня, 17:37
    Да уж, сказочник. Раскол в обществе вследствии революции минимален, но зато созрел новый раскол по самым разным направлениям: имущественному. идеологическому, национальному и т.д.
    Оверлок
  10. Оверлок Сегодня, 17:43
    еще немного, еще чуть-чуть и ВВП станет напоминать дорогого Леонида Ильича. Чуть-чуть дикцию подправить, брови нарастить и орденов- побольше.....
    Оверлок
  11. СомневаюсьЯ Сегодня, 17:46
    "Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия... "

    Да ради тебя, дорогой, мы все простим, и забудем!
    И тарифы ЖКХ, постоянно растущие, и бензин, и з/п работяг в 15..18 тыр. и отпуска по 2 недели в год, и транспортный налог, который ты обещал отменить, между прочим. И "Платон" с твоим Ротенбергом... И очереди в садики по 3...5 лет. И медицину бесплатную, которую вы всю уже перевели на платную. И школы сельские, кои вы позакрывали. Ой нет, не позакрывали, а "оптимизировали", вот как это теперь называется! А еще заводы переделанные в торговые центры, телевидение ваше для . Постыдное и всеми вами избегаемое слово "русский" и все, что с ним связано. Новороссию терзаемую. Сердюкова и ему подобных, неподсудных, неприкасаемых...воров...
    Да всего и не перечислить. Рули дорогой, рули, не отвлекайся.
    СомневаюсьЯ
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