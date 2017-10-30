Владимир Путин: Надеюсь, юбилей революции подведёт черту под расколом в обществе.

Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть: с её великими победами и трагическими страницами.

Со времени нашей прошлой встречи у нас не было возможности вместе отдать дань памяти этим ярким, прекрасным людям, много сделавшим для страны и для общества и, разумеется, для нашего Совета – это, безусловно, очень большая утрата.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящий юбилей Октябрьской революции. По словам главы государства, он надеется, что 100-летие революции будет воспринято россиянами как символ преодоления раскола в обществе. Из заявления президента:С тезисом о том, что народ России расколот по отношению к событиям 100-летней давности, трудно не согласиться. Трения подобного рода между разными представителями общественности наблюдаются не один десяток лет. При этом одни называют революцию октября 1917 года «символом перемен и свободы», другие считают, что революция является «одним из главных преступлений против России и её народа в XX веке». С такими тезисами, один из которых является практически полной противоположностью другому, в обществе трудно прийти к консенсусу.В ходе заседания Совета лицами, называющими себя правозащитниками, было предложено на государственном уровне подумать о комплексе мер по увековечению памяти жертв политических репрессий.Из других событий на Совете:В самом начале совещания Владимир Путин предложил собравшимся почтить память Елизаветы Глинки (Доктора Лизы) и Даниила Дондурея.Владимир Путин:В этот момент президент держал в руках фотографии Доктора Лизы.В ходе заседания Совета президент отметил, что число НКО-«иностранных агентов» в стране за последнее время сократилось со 165 до 89, что составляет менее 0,4% об общего числа неправительственных (некоммерческих) организации, зарегистрированных в России.