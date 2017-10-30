17:50 30 октября

Виктор Бондарев: Мы можем противостоять ядерной угрозе

Испытания американских стратегических ядерных сил "Глобальный гром" не стоит воспринимать как потенциальную угрозу. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Я бы вообще не стал воспринимать американские учения как потенциальную угрозу, как агрессию или намек на нее
- сказал сенатор журналистам, добавив, что "российский ядерный потенциал существенно превосходит американский".

Виктор Бондарев: Мы можем противостоять ядерной угрозе



Он отметил, что каждая страна проводит испытания своих вооруженных сил, в том числе стратегических ядерно-ракетных комплексов, это вполне нормально.

Бондарев напомнил, что 26 октября под руководством президента РФ, верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина Россия тоже провела тренировку по управлению стратегическими ядерными силами, было проверено состояние отечественных ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС.

Действия обеих стран согласуются с требованиями договора СНВ-3, который мы заключили в Вашингтоне. Предлагаю рассматривать испытания США не как угрозу международной безопасности и не как браваду для устрашения России или КНДР, а как обычный рабочий момент в системе совершенствования обороноспособности страны
- заключил сенатор.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 17:01
    Мы не можем,а ДОЛЖНЫ противостоять ядерной угрозе..Кстати,что там про "Нудоль"слышно.
    210окв
    1. Primoos Сегодня, 17:28
      Любят пин.досы красивые названия. Обернут дерьмо в блестяшку и лохам подсовывают. Так и сами они- внутри дерьмо по сути.
      Primoos
      1. Мар.Тира Сегодня, 17:42
        Это точно,Глобальный гром.Только они забыли,что сегодня как раз годовщина ,именно глобального грома водородной царь-бомбы на Новой Земле.Ударная волна обошла тогда Землю два раза.Не стоило бы им этого забывать.30.10.1961 года. https://www.youtube.com/watch?time_continue=582&a
        mp;v=KMcjYelCMUg
        Мар.Тира
    2. san4es Сегодня, 17:41
      Кстати,что там про "Нудоль"слышно.


      Первый эшелон — дальний. Он основан на реализации проекта модернизации системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района А-135 «Амур» до уровня А-235 «Нудоль». Эти работы должны завершиться к 2020 году. И тогда же будут приняты на вооружение две новые противоракеты — ближнего действия и дальнего. Сейчас проходят их испытания на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

      При постановке А-135 на боевое дежурство система имела две ракеты: 53Т6 ближнего перехвата и 51Т6 дальнего перехвата. В 2006 году начался демонтаж дальних ракет. Остались одни ближние. Однако название не в полной мере отражает технические характеристики ракеты 53Т6. Ее дальность перехвата — 100 км, высота — 30 км.


      Средний эшелон защиты обеспечивает ЗРС С-500 «Прометей». По сути, это две системы — ПВО и ПРО, каждая из них достаточно автономна. Это определяется тем, что система имеет две самостоятельных аппаратных части, включая разные РЛС с АФАР, и два набора ракет — для аэродинамических целей, к которым относятся не только самолеты, но и крылатые ракеты, и для баллистических.
      hi
      san4es
  2. svp67 Сегодня, 17:05
    Правильно. Надо не бояться, а работать дальше. Что бы сделать нашу страну краше и сильнее. А бояться - последнее дело...
    svp67
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 17:26
      Правильно, пусть боятся те, кто напасть хочет! Остальным бояться нечего, Мы не агрессивны!
      Рагнар лодброк
  3. SCHWERIN Сегодня, 17:08
    Корейцы не сбивали ракеты Северной Корее. Объяснения Южной Кореи мол ракета летела в космосе. А мы не можем запустить БР с западной части РФ, что бы она пролетела через США в космосе и доставила болванку на полигон на Камчатке? Думаю партнеры осознали ли бы наши возможности...
    SCHWERIN
    1. Pirogov Сегодня, 17:34
      Цитата: SCHWERIN
      Корейцы не сбивали ракеты Северной Корее. Объяснения Южной Кореи мол ракета летела в космосе. А мы не можем запустить БР с западной части РФ, что бы она пролетела через США в космосе и доставила болванку на полигон на Камчатке? Думаю партнеры осознали ли бы наши возможности...

      Боюсь на это не кто не пойдёт ,такие запуски запрещены , а то Вы представляете себе ситуацию сегодня мы через Сша ,завтра они через Россию ,а ракеты люди делают и всё может случится...........
      Pirogov
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:34
    Тем не менее, нужно действовать, исходя из мысли, что война против нас хотим мы этого, или нет, неизбежна.Поясняю -я имею в виду не инфовойну, а реальные боевые действия с использованием боевой техники, и оружия.
    Геркулесыч
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