05:30 31 октября

На огневом рубеже

Танкисты 11-го танкового батальона 25-й механизированной бригады венгерской армии на стрельбах из штатного вооружения танков Т-72; октябрь 2017-го года

На огневом рубеже




















Первоисточник: https://477768.livejournal.com/5116078.html


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