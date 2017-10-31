На огневом рубеже Сегодня, 04:43 Танкисты 11-го танкового батальона 25-й механизированной бригады венгерской армии на стрельбах из штатного вооружения танков Т-72; октябрь 2017-го года Первоисточник: https://477768.livejournal.com/5116078.html 0 Процесс производства истребителя Су-34 Германское отступление из Польши. 1914. Часть 1 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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