В Калининграде пресечена попытка передачи закрытой информации иностранным спецслужбам

Продажа иностранной спецслужбе этих сведений создала бы угрозу безопасности Российской Федерации в Балтийском регионе. Своевременная локализация действий лица на начальной стадии реализации преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности государства.

Пресс-служба УФСБ по Калининградской области распространяет сообщение о предотвращении передачи информации закрытого характера представителям иностранных спецслужб. Заявлено, что местный житель пытался использовать контакты в среде военнослужащих, чтобы осуществлять сбор секретной информации с целью последующей продажи информации зарубежным спецслужбам.Из текста заявления, которое приводит РИА Новости Заявлено о том, что гражданин был официально предупреждён о том, что действия подобного характера противоречат законодательству РФ, и что за их осуществление предусмотрена уголовная ответственность. Спецслужба назвала такое предупреждение эффективным инструментом реагирования на угрозы государственной безопасности.Имя "предупреждённого" в материале не называется, как не называется и того, по каким каналам тот собирался выйти на представителей иностранных спецслужб.