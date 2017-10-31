08:45 31 октября

В Калининграде пресечена попытка передачи закрытой информации иностранным спецслужбам

Пресс-служба УФСБ по Калининградской области распространяет сообщение о предотвращении передачи информации закрытого характера представителям иностранных спецслужб. Заявлено, что местный житель пытался использовать контакты в среде военнослужащих, чтобы осуществлять сбор секретной информации с целью последующей продажи информации зарубежным спецслужбам.

Из текста заявления, которое приводит РИА Новости:
Продажа иностранной спецслужбе этих сведений создала бы угрозу безопасности Российской Федерации в Балтийском регионе. Своевременная локализация действий лица на начальной стадии реализации преступного умысла позволила не допустить нанесение ущерба безопасности государства.


В Калининграде пресечена попытка передачи закрытой информации иностранным спецслужбам



Заявлено о том, что гражданин был официально предупреждён о том, что действия подобного характера противоречат законодательству РФ, и что за их осуществление предусмотрена уголовная ответственность. Спецслужба назвала такое предупреждение эффективным инструментом реагирования на угрозы государственной безопасности.

Имя "предупреждённого" в материале не называется, как не называется и того, по каким каналам тот собирался выйти на представителей иностранных спецслужб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. himRa Сегодня, 06:27
    Имя "предупреждённого" в материале не называется,

    Имя предупрежденого -дэньги...
    himRa
    1. Татьяна Сегодня, 06:51
      Единыжды продавший продаст ещё тысячу раз!
      Татьяна
      1. Logall Сегодня, 06:58
        Он столько информации не наберёт! Да и спецы не позволят, надеюсь.
        Доброго утра love
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 07:01
          Александр hi Тут не предупреждать надо,а КАРАТЬ!Дабы неповадно было..А то недоумки найдутся..
          Цитата: Logall
          Он столько информации не наберёт! Да и спецы не позволят, надеюсь.
          Доброго утра love
          210окв
          1. Татьяна Сегодня, 07:08
            Привет, Сашенька! hi
            Logall
            Он столько информации не наберёт! Да и спецы не позволят, надеюсь.
            Смотря у кого и что собирать! Одна надежда на спецов!
            Татьяна
          2. Монархист Сегодня, 07:53
            Смотря как "предупреждать",если сказать:" ты же хороший мальчик и больше шалить не будешь" он головой покивает и побежит дальше шалить,а если сказать типа"в турме у нас места много,а там есть"фулюганы" подумает
            Монархист
        2. Комментарий был удален.
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    ... не особо насолил государству, раз объявили предупреждение... обычно по этим статьям УК имеют очень немалые сроки... sad
    a.s.zzz888
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:40
    А ведь это уже не первый случай в этом регионе. Интерес иностранных спецслужб настолько велик, что вербуют кого непопадя. Не качеством, так количеством. Влепить по полной катушке.
    rotmistr60
  4. Александр 3 Сегодня, 06:47
    Измена Родине.Что за такое полагается? В военное время расстрел.А сейчас-предупреждение?
    Александр 3
  5. Олег Андреев Сегодня, 07:11
    Как всё ласково,"был предупрежден","действия не соответствуют законодательству РФ".Дух и буква закона,соблюдение международных обязательств,гарантии безопасности,уставы ООН,дипломатический этикет,сколько можно летать в облаках,Россия!Шакалы кругом,а вы ласкатели да необидчики,старые мостодонты дипломатии под коньячек?
    Олег Андреев
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Все чаще в сми об таких случаях появляется информация! Это значит, что таких фактов стало больше! А это навевает определенные нехорошие мысли. ...
    Геркулесыч
    1. Голован Джек Сегодня, 07:33
      Цитата: Геркулесыч
      Все чаще в сми об таких случаях появляется информация! Это значит, что таких фактов стало больше!

      Ничего это не значит. Это точно значит лишь, что СМЯ болтать об этом стали больше.
      Цитата: Геркулесыч
      А это навевает определенные нехорошие мысли...

      Да бросьте Вы... мысли, да еще и нехорошие...
      Об чем мысли-та, болезнай? laughing
      Голован Джек
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:45
        Отвечаю, болезному wassat -мысли о том, что контроль к допуску работы с секретной информацией низок, раз возможно такие документы копировать или безконтрольно выносить! !! am Вам, болезный lol понятно? ??
        Геркулесыч
  7. Ныробский Сегодня, 07:41
    Предупредили - это хорошо, но путёвку в Магаданскую область надо было выписать.
    Ныробский
  8. Старый26 Сегодня, 07:54
    Цитата: 210окв
    Александр hi Тут не предупреждать надо,а КАРАТЬ!Дабы неповадно было..А то недоумки найдутся..

    О том карать или нет, все же стоит решать спецслужбам. Пока что неизвестно, какой характер носило это действие и на каком этапе было пресечено. Порой профилактические мероприятия могут оказать большее воздействие на человека. К тому же, посколько имя данного фигуранта дела не названо его можно использовать для проталкивания на запад дезинформации. А вы сразу - КАРАТЬ

    Цитата: Александр 3
    Измена Родине.Что за такое полагается? В военное время расстрел.А сейчас-предупреждение?

    А вы уверены, что сам факт измены был? Знаете содержание этого дела?
    Старый26
  9. Монархист Сегодня, 07:57
    Цитата: Ныробский
    Предупредили - это хорошо, но путёвку в Магаданскую область надо было выписать.

    Они ему показали " курсовку",но еще не подписанную
    Монархист
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