08:49 31 октября

России мешает идти вперёд советское прошлое: мнения журналиста и психиатра

«Страдая» от исторических «травм», российское общество отказывается исцеляться, считает журналист Иво Мийнсен. В итоге русские сами себе ставят палки в колёса и не могут создать образ будущего страны.


Жертва советских репрессий 1930-х гг. Ростовская область. Фото: http://www.globallookpress.com


Российское общество страдает от исторических травм, отказываясь при этом излечиться, цитирует сайт «ИноТВ» газету «Neue Zürcher Zeitung». Подавляя дурные воспоминания о чёрных страницах своей истории и веря в навязанный властью «героический эпос», русские сами себе мешают сформировать образ будущего.


Травмы советского прошлого мешают нынешней России двигаться вперёд, считает журналист Иво Мийнсен. В обращении с собственным прошлым российское общество ведёт себя подобно «травмированной жертве», полагает автор статьи в «Neue Zürcher Zeitung».

«С 1929 по 1953 гг., — отмечает он, — советская власть отправила в лагеря или изгнание порядка 24 млн. своих граждан, многие из них этого не пережили». Позднее жертв этого террора реабилитировали. Но, однако, воспоминания о событиях той эпохи продолжают подавляться в стране. Впрочем, в Москве открывают монумент памяти жертв политических репрессий. И большую часть расходов на создание памятника взяло на себя государство. Автор цитирует историка, члена «Яблока» Владимира Лукина: «Хорошо, что государство наконец-то этим занялось».

Между тем, не сомневается Иво Мийнсен, Россия всё-таки с трудом справляется с «жестоким прошлым». Он перечисляет трагические события в истории России: Первая мировая война, потом революция, за ней гражданская война, потом коллективизация, голод, «большой террор» и Вторая мировая война. Погибли миллионы. Наконец, крах СССР в 1991 году привёл к ещё одному кризису. И до сих пор русские не справились с этими травмами, убеждён Мийнсен. В качестве аргумента он приводит слова психиатра Юдит Херман: она уверена, что от травм может страдать не обязательно отдельный человек, но и всё общество. Люди переживают минувшее так, будто его события постоянно повторяются в настоящем. И у такой модели поведения могут быть политические последствия: скажем, правительство такой страны абсолютно иррационально реагирует на внешние угрозы (мнимые).

Другим «примером» в статье является одно из событий последних лет: «аннексия» Крыма. Вот она-то и выявила весь масштаб проблемы: Кремль объяснил присоединение полуострова «исторической принадлежностью». Мийнсен комментирует это так: «смелая выходка» сделала Путина популярным в России, но привела к международной изоляции страны, и сила превратилась в слабость!

Резюмируя, автор замечает: монумент памяти жертв политических репрессий — вселяющий надежду шаг на пути к примирению с прошлым. Правда, этого недостаточно: сталинизм и ностальгия по СССР до сих пор существуют.

Просвещённая Европа, добавим, уже готова ставить России клинический диагноз. Дистанционно. Уже и психиатра СМИ наняли. Впрочем, ранее европейские психиатры ставили диагнозы Дональду Трампу, а американские — Джорджу Бушу младшему. Любят на Западе психиатрию. Хобби такое.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 32

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:02
    Любят на Западе психиатрию. Хобби такое.
    Что есть .То есть.А вообще .Да пошли они на три весёлыж буквы.
    Наблюдатель2014
    1. Logall Сегодня, 08:05
      России мешают идти вперёд подобные мнения! Особенно, если они исходят от сограждан... А Советское прошлое, Советский задел, не дал сгинуть России в девяностые!
      Logall
      1. Татьяна Сегодня, 08:16
        Сколько времени наши враги будут учить нас в ИХ собственных интересах?1 Наверное, всю жизнь!
        Мийнсен комментирует это так: «смелая выходка» сделала Путина популярным в России, но привела к международной изоляции страны, и сила превратилась в слабость!
        Да и без Крыма со стороны Запада к международной изоляции России всё к тому и шло! Ибо сильная Россия не нужна Западу!
        Россию Запад хочет нещадно эксплуатировать и раздирать в клочья. А сопротивление этому со стороны самой России Западу очень не нравится.
        Вот и критикуют разные журналисты на Западе Россию с целью манипуляции её общественным мнением внутри страны - РФ - в свою западную пользу и своих интересах!
        Как говорится - Пожалел волк кобылу - оставил хвост, да гриву!
        Татьяна
        1. Logall Сегодня, 08:39
          Это фигня пошла еще со времен Ивана 4 Грозного! И пока клейма на лобах Запада зудеть не будут, не закончится никогда...
          Logall
          1. cniza Сегодня, 08:46
            Мы для них враг номер один , мы должны это осознать и не надеяться , что они поменяются , исходя из этого мы и должны выстраивать свое будущее , а прошлое оно наше , какое бы оно не было , забывать мы его не будем никогда.
            cniza
    2. Зяблицев Сегодня, 08:20
      Мийнсен - чьих клоун будет? Херман- это его лечащий врач, видимо...laughing
      Зяблицев
      1. nikolaev Сегодня, 08:41
        да уж! залечил видно . А чего еще ждать от ХЕРчеловека? С такой фамилией еще не те комплексы приобретешь! А затем на пациентов окажешь нездоровое влияние.
        Россия - великая страна и ее история Великая ! И , пожалуй , самая значимая и Великая часть истории - Советский Союз.
        nikolaev
      2. НасРать Сегодня, 08:47
        «С 1929 по 1953 гг., — отмечает он, — советская власть отправила в лагеря или изгнание порядка 24 млн. своих граждан, многие из них этого не пережили».

        Откуда такие цифры? Хорошо хоть не 100500 млн. репрессированных...

        НасРать
  2. Пупс Сегодня, 08:02
    В чём-то можно с ним согласиться.
    Пупс
    1. Летучая Мышь Сегодня, 08:11
      В чём? В том,что спасали евреев,которые теперь гавкают на Россию из-за бугра.
      Летучая Мышь
    2. klaus16 Сегодня, 08:15
      "скажем, правительство такой страны абсолютно иррационально реагирует на внешние угрозы (мнимые)" - вот основная мысль! То есть: не беспокойтесь, никто вам не угрожает, не улучшайте армию, не проводите учения, да вообще не суетитесь, а просто примите соответсвующую позу и наслаждайтесь приходу демократии.
      klaus16
    3. К0щей Сегодня, 08:24
      В чем "в чем-то"? мне прям интересно стало.
      ЗЫ у меня есть мнение, что Европе мешает двигаться вперед без указания другим странам, что им делать - отсутствие колоний и рабов.
      К0щей
      1. PSih2097 Сегодня, 08:41
        Цитата: К0щей
        у меня есть мнение, что Европе мешает двигаться вперед без указания другим странам, что им делать - отсутствие колоний и рабов.

        ну теперь европа сама стала колонией и то, что с ней делают ее бывшие рабы мешают ей действовать без указки со стороны...
        PSih2097
    4. собаковод Сегодня, 08:35
      Соглашайтесь, только не нужно нам это навязывать! Двадцатый век для Российской империи наверное был самым тяжёлым за всё существование её. И в этом более повинны такие вот "советчики", пытающиеся оторвать кусок России в безвозмездное.
      собаковод
  3. Летучая Мышь Сегодня, 08:04
    Забудем прошлое,и будем как большинство стран Запада.Боготворить тех,кто нас пытался уничтожить,и ненавидеть тех,кто нам помогал. НЕ ДОЖДЁТЕСЬ.
    Летучая Мышь
    1. Сергей-svs Сегодня, 08:35
      Цитата: Летучая Мышь
      Забудем прошлое,и будем как большинство стран Запада.Боготворить тех,кто нас пытался уничтожить,и ненавидеть тех,кто нам помогал. НЕ ДОЖДЁТЕСЬ.

      Одни полудурки, наслушавшись таких как г-н Мийнсен, уже отказались и забыли про своё советскоё прошлое! fool И теперь эта "цеЭвропа" в кружевных труселях - "ИДЁТ ВПЕРЁД" к просвещению и процветанию. Даже можно сказать, что уже - дошла! laughing
      Сергей-svs
  4. bagr69 Сегодня, 08:05
    На Советском прошлом, его достижениях и запасе прочности мы 90-е смогли прожить. Не было бы этого прошлого мы уже давно состояли бы из множества враждующих друг с другом удельных княжеств.
    Когда же успокоятся всезнающие западные эксперты и их прислуга и оставят нас в покое?
    Почему запад так усердно "обсасывают" наше прошлое и забывают свое прошлое и настоящее с миллионами жертв их репрессий, геноцида и даже уничтожением целых народов?
    bagr69
    1. nikolaev Сегодня, 08:43
      не успокоятся,пока Россия и русский народ будет существовать.
      nikolaev
  5. ded100 Сегодня, 08:05
    Как раз Россия и пошла вперед тото вы все взбеленились было бы обратное хвалили бы и улыбались!
    ded100
    1. Dorren Сегодня, 08:23
      Вот тоже такое ощущение, сквозит у них эдакая растерянность всё чаще. Пусть себя "психоанализируют - это у них "гештальт" незакрытый - мол, как же так, опять эта неудобная Россия.
      Dorren
  6. Uncle Lee Сегодня, 08:06
    Европа уже готова ставить России клинический диагноз.
    Они бы лучше себе диагноз поставили - толерастики с апломбом !
    Uncle Lee
  7. parusnik Сегодня, 08:09
    У народа, который забыл свое прошлое , нет будущего...
    parusnik
  8. ibnvladimir Сегодня, 08:12
    Антисоветчик = русофоб.
    ibnvladimir
  9. Комментарий был удален.
  10. Б.Т.В. Сегодня, 08:16
    " Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", говорят, что это сказал М.В.Ломоносов.
    Б.Т.В.
  11. midivan Сегодня, 08:16
    [/quote] Правда, этого недостаточно: сталинизм и ностальгия по СССР до сих пор существуют.[quote]
    Что правда , то правда! Глядя на педиков- ностальгия! Посмотришь новости- ностальгия! Видишь как пенсионеры в магазине отовариваются, опять грусть, вспомнишь чиновников.........., в общем куда ни глянь одна ностальгия по Сталину!
    midivan
  12. Dorren Сегодня, 08:25
    Да просто у нас с ними "вперёд" разное ))))) Нам-то советское прошлое идти вперёд как раз помогает.
    Dorren
  13. Гардамир Сегодня, 08:27
    Чем все недовольны. Сам Путин открыл вчера памятник "плевок в советское прошлое".
    Гардамир
  14. zoolu350 Сегодня, 08:34
    Советский Союз это не прошлое, Советский Союз это будущее!
    zoolu350
  15. штольц Сегодня, 08:34
    Цитата: Logall
    России мешают идти вперёд подобные мнения! Особенно, если они исходят от сограждан...

    Иво Мийсен, Юдит Херман - довольно странные имена для сограждан.
    штольц
  16. Million Сегодня, 08:34
    "России мешает идти вперёд советское прошлое"
    К сожалению.современная Россия просто не знает куда идти.Политики топчутся на месте.Ни к чему хорошему это не приведет
    Million
  17. Sverdlov Сегодня, 08:38
    Проходил "психа" на медкомиссии на права. Такое впечатление, что они все ку-ку. Задают идиотские вопросы и заглядывают в глазки, как ты реагируешь?
    Метода у них такая. А установка - считать всех вокруг идиотами.
    И этот такой-же.
    Великое прошлое великой страны помогает жить. И выживать в любых невероятных условиях. Человек должен верить в себя, в свою страну, в светлое будущее. А эти тянут нас назад, пытаются внушить комплекс неполноценности. Не врач он. Его самого лечить надо. Или закопать уже. Во тьме времён...
    Sverdlov
  18. Ольгович Сегодня, 08:38
    Не его это, Мийнсена, дело. Не понимает ни шиша, а берется судить.
    Сами разберемся.
    Ольгович
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