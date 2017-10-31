08:50 31 октября

Мэттис рассказал о потерях при взятии Ракки

В боях за освобождение от террористов сирийского города Ракка погиб один американский солдат и более 600 бойцов курдского ополчения, передает РИА Новости сообщение министра обороны США Джеймса Мэттиса.



Я полагаю, что мы (ВС США) потеряли одного солдата убитым при взятии Ракки, а курды потеряли более 600 убитыми,
сказал министр на слушаниях в сенате, которые прошли в понедельник.


По его словам, такая статистика доказывает, что Соединенные Штаты «не ведут против ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ) активных наземных операций в Сирии и Ираке, а в основном помогают местным силам вести боевые действия».

Напомним, на прошлой неделе руководство «Сирийских демократических сил» объявило о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ при поддержке международной коалиции во главе с США. Операция по освобождению города проходила с июня. Ранее Ракка была объявлена террористами своей столицей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Зяблицев Сегодня, 08:16
    Что значит "Я полагаю..."? Cверка личного состава, запись в журнале ведения боевых действий...или в американской армии про это ничего не известно, laughing
    Зяблицев
    1. Logall Сегодня, 08:31
      Боец погип, а от пули или от дизентерии, доподлинно неизвестно!
      Если бы Шойгу или Коношенков такое заявил, что бы было?
      Logall
      1. cniza Сегодня, 08:40
        Привет Александр! hi , они же исключительные , они особые ...
        cniza
  2. Михаил177 Сегодня, 08:20
    Цитата: Зяблицев
    Что значит "Я полагаю..."? laughing
    Видать за наркотой ушёл, да "заблудился и пропал" wink вот и не знают, найдётся или нет feel
    Михаил177
  3. Громобой Сегодня, 08:21
    Что ни говори,а работать с туземными войсками они умеют,тем самым минимализируя собственные потери в людях.
    Громобой
  4. Ольгович Сегодня, 08:22
    Я полагаю, что мы (ВС США) потеряли одного солдата убитым при взятии Ракки, а курды потеряли более 600 убитыми,

    Я полагаю, что ВРЕТ.
    Ольгович
  5. Strashila Сегодня, 08:23
    Было сказано доходчиво... курды... просто мясо, что их жалеть.
    Strashila
  6. OlfRed Сегодня, 08:31
    Я полагаю, что мы (ВС США) потеряли одного солдата убитым
    подавился кока-колой ? wassat hi
    OlfRed
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:32
    В заградотрядах стояли? А курдов гнали на убой. А теперь будут их кровью козырять? До чего же мерзкое поведение... И оно у них - в крови...
    Горный стрелок
  8. askort154 Сегодня, 08:38

    Министр обороны полагает что одного солдата потеряли, но не полагает где. what Ведь мы не принимали участия в городских боях, только с воздуха.
    askort154
  9. Livonetc Сегодня, 08:40
    Народ.
    Как бы то ни было они пали в бою.
    И бились с нелюдями.
    Побольше уважения к павшим воинам.
    Многозвездные генералы они к сожалению очень часто на потери смотрят только как на позиции отчета.
    Не будем им уподобляться.
    Livonetc
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