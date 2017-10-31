Мэттис рассказал о потерях при взятии Ракки

Я полагаю, что мы (ВС США) потеряли одного солдата убитым при взятии Ракки, а курды потеряли более 600 убитыми,

В боях за освобождение от террористов сирийского города Ракка погиб один американский солдат и более 600 бойцов курдского ополчения, передает РИА Новости сообщение министра обороны США Джеймса Мэттиса.сказал министр на слушаниях в сенате, которые прошли в понедельник.По его словам, такая статистика доказывает, что Соединенные Штаты «не ведут против ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ) активных наземных операций в Сирии и Ираке, а в основном помогают местным силам вести боевые действия».Напомним, на прошлой неделе руководство «Сирийских демократических сил» объявило о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ при поддержке международной коалиции во главе с США. Операция по освобождению города проходила с июня. Ранее Ракка была объявлена террористами своей столицей.