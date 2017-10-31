11:36 31 октября

DW: Куба играет свою роль в восстановлении имперского величия России

«Тень России нависла над Кубой», – пишет журналист Андреас Кноблох, статья которого опубликована на сайте телеканала Deutsche Welle.



«Москва активно расширяет сотрудничество с "экс-партнёром", пользуясь тем, что в последнее время отношения между Гаваной и Вашингтоном резко ухудшились из-за предполагаемых "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе», – приводит статью ИноТВ.


Так, в середине октября «Кремль и кубинское правительство договорились об увеличении объёма российских поставок нефти, а также о продолжении совместной работы по нефтедобыче на острове», говорится в публикации.

Кроме того, в сентябре страны подписали «целый пакет соглашений, в частности в энергетическом и железнодорожном секторах, другие договорённости касаются производства продуктов питания и текстильной промышленности», напоминает автор. Нельзя забывать и о том, что Россия поставляет на Кубу лифты, автомобили, автобусы и локомотивы.

«Только за первые шесть месяцев 2017 года объём торговли между двумя странами вырос на 73% и составил $176,2 млн. Активно развивается и сотрудничество в сфере туризма: по оценкам, в этом году Кубу должны посетить 100 тыс. туристов из России, что станет абсолютным рекордом», подчеркивает журналист.

А в 2016-ом Москва и Гавана подписали соглашение о модернизации Вооружённых сил Кубы. «К тому же продолжают появляться сообщения о том, что Россия вновь может открыть военную базу на Кубе», пишет Кноблох.

Он не сомневается, что на Острове свободы Россия преследует «конкретные геостратегические интересы».

Понять послание Путина не составляет большого труда. Путин стремится вернуть России имперское величие, и отношения с Кубой – часть этого плана,
приводит журналист слова эксперта по Южной Америке из Brookings Institution Ричарда Файнберга.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Primoos Сегодня, 10:02
    Даешь базу на Кубе! Пусть матрасники обчешутся!
    Primoos
    1. Владимир16 Сегодня, 10:04
      Путин стремится вернуть России имперское величие

      Молодец! good
      Владимир16
      1. Logall Сегодня, 10:08
        Цитата: Primoos
        Даешь базу на Кубе! Пусть матрасники обчешутся!

        Даёшь акустические атаки fellow
        Logall
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:16
          Logall
          Даёшь акустические атаки
          Да! Сверчков и цикад побольше выпустить. laughing
          Наблюдатель2014
        2. LSA57 Сегодня, 10:23
          Цитата: Logall
          Даёшь акустические атаки

          и идеологические.
          когда служил в СА один офицер ночью на дежурстве рассказывал. когда на Кубу прибыли первые наши офицеры их поселили в казарму на 2 этаж. на первом этаже размещался женский батальон. наше командование мягко так намекнуло, мол офицеры женаты, туда сюда... ну они понимающе улыбнулись, сказали, что всё исправят. исправили. этих убрали, поселили других. наши опять им, мол облико морале, неможно нам... потом рассказывал дипломат который случайно услышал разговор двоих командиров отвечающих за быт, ну или как там. "На этих Русских не угодишь. И так со всего острова лучших бл...дей собрали и всё равно не довольны" Занавес
          LSA57
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:56
            LSA57
            "На этих Русских не угодишь. И так со всего острова лучших бл...дей собрали и всё равно не довольны"
            Это потому что в СССР секса не было feel
            Наблюдатель2014
            1. LSA57 Сегодня, 11:17
              Цитата: Наблюдатель2014
              Это потому что в СССР секса не было

              вот так и жили, спали врозь, а дети были
              LSA57
          2. Karayakupovo Сегодня, 11:16
            А в Камрани во Вьетнаме стоял женский батальон охраны при СССР.
            Karayakupovo
        3. sgazeev Сегодня, 10:58
          Цитата: Logall
          Цитата: Primoos
          Даешь базу на Кубе! Пусть матрасники обчешутся!

          Даёшь акустические атаки fellow

          Оказывается кубинские цикады тролят по ночам афроамерикансканцев. good
          sgazeev
      2. LSA57 Сегодня, 10:14
        Цитата: Владимир16
        Молодец!

        всенародная поддержка, либерасты и нытики за скобками, обеспечена
        LSA57
    2. Зяблицев Сегодня, 10:07
      Андреас Кноблох - опять немецкое "оно" высказало свое никому не нужное мнение? Базу на Кубе нужно восстанавливать однозначно и в Никарагуа бы поставить, неплохо бы во Вьетнаме...,но там уже сложнее...
      Зяблицев
    3. Тралл Сегодня, 10:07
      Я в глубоком детстве провел более 4 лет на острове Свободы. Батя-РЭБовец слушал гуантаномовцев.
      Думаю, что многие российские военнослужащие с удовольствием периодически посещали бы сейчас Кубу smile
      Тралл
    4. Венд Сегодня, 10:14
      Тень друга над другом не может нависнуть. Разве лишь чтобы спасти его от солнечного ожога демократии.
      Венд
    5. Stas157 Сегодня, 10:28
      Цитата: Primoos
      Даешь базу на Кубе! Пусть матрасники обчешутся!

      Если бы не списали Кубе 31,7 миллиардов долларов базу можно было бы открыть на много легче. Хоть две! Да за эти деньги все отели на побережье можно было бы скупить! Для чего их списали? ... Списали, так хоть бы снизошли до народа отчитаться, по каким соображениям так распорядились народными деньгами?
      Stas157
    6. Тульский пряник Сегодня, 10:36
      А почему нет? Конечно не помешает. Только зря Кубе вексь долг простили, часть нужно было оставить, в счет оплаты за базу.
      Тульский пряник
    7. ID90 Сегодня, 11:32
      Цитата: Primoos
      Даешь базу на Кубе! Пусть матрасники обчешутся!

      скоро выборы.
      каких только обещаний не услышим.
      ID90
  2. Джедай Сегодня, 10:02
    Он не сомневается, что на Острове свободы Россия преследует «конкретные геостратегические интересы».

    И что? США вокруг России тоже преследует "конкретные геостратегические интересы", но об этом говорить низзя, а то Хозяин больно пнёт?
    Джедай
  3. Комментарий был удален.
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:11
    Deutsche Welle.
    Рупор опущенных.Фрицы в 90е над Россией посмеивались.Но боялись. Атеперь бонально завидуют.Вот и весь ответ этому унтажурналисту hi
    Наблюдатель2014
  5. ИмПерц Сегодня, 10:17
    предполагаемых "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе

    Кто-то может разъяснить в разжёванном виде, что там было?
    Американских дипломатов заставляли слушать нелюбимую музыку целые сутки? А-ля Гуантанамо и ЦРУ?
    А в 2016-ом Москва и Гавана подписали соглашение о модернизации Вооружённых сил Кубы. «К тому же продолжают появляться сообщения о том, что Россия вновь может открыть военную базу на Кубе», пишет Кноблох.

    О, а тут только "За"!
    ИмПерц
  6. штольц Сегодня, 10:24
    Цитата: Тралл
    Я в глубоком детстве провел более 4 лет на острове Свободы. Батя-РЭБовец слушал гуантаномовцев.

    Явные несоответсвия с реальностью: командировка на Кубе не более 2-х лет, подразделения РЭБ не слушают, а борются и подавляют, слушал радиоцентр ОСНАЗ в Ларгосе, но никак не тюрьму в Гуантонамо.
    штольц
    1. Тралл Сегодня, 10:25
      Цитата: штольц
      Цитата: Тралл
      Я в глубоком детстве провел более 4 лет на острове Свободы. Батя-РЭБовец слушал гуантаномовцев.

      Явные несоответсвия с реальностью: командировка на Кубе не более 2-х лет, подразделения РЭБ не слушают, а борются и подавляют, слушал радиоцентр ОСНАЗ в Ларгосе.

      Продолжайте вести наблюдение.
      Тралл
    2. 7gor Сегодня, 11:19
      А это он так, типа с'умничал
      7gor
  7. Mavrikiy Сегодня, 10:33
    «Тень России нависла над Кубой», – пишет журналист Андреас Кноблох, статья которого опубликована на сайте телеканала Deutsche Welle.
    Никуда не годится! То ли дело тень США. Демократии торжество.
    Только природа не терпит пустоты. США решили наказать Кубу, а мы решили пожалеть. Так пусть Великие теперь меряют свой ум в дюймах.
    Mavrikiy
  8. Essex62 Сегодня, 10:39
    А разве там нашей базы для РПКСН нет?
    Essex62
    1. Мур Сегодня, 11:26
      Она на Тортуге - в Порт-Ройале. Под "Веселым Роджером".
      wassat
      Мур
  9. штольц Сегодня, 10:40
    Цитата: Тралл

    Продолжайте вести наблюдение.

    Сомнения возникают у меня в ваших сообщениях, уж очень много в них несоответствий с реальностью, понимаю, что это не ваша вина, а скорей беда, видимо сказывается прошлая работа политработником, но всё же надо быть внимательней, не допускать таких явных проколов, как в посте о Кубе.
    штольц
  10. Старый военрук Сегодня, 10:41
    Давно пора вернуться! Не надо было уходить, но дерьмокрасты с либерастами подсуетились. Наверное, кто-то жив из моих приятелей "артийерос", которые учились в Советском Союзе в 6- 63 гг.
    Старый военрук
  11. Горменгаст Сегодня, 11:05
    Какое отношение бюргерские кноблохи имеют к российской (!) базе на Кубе (!!), или вообще к двусторонним отношениям Россия - Куба?

    Лучше бы со своими содомо-анальными отношениями с США разобрались. am
    Горменгаст
  12. 16112014nk Сегодня, 11:30
    Цитата: Stas157
    списали Кубе 31,7 миллиардов долларов

    На процентов 10 от этой суммы в Панаме купили виолончели для детских музшкол в России.
    16112014nk
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