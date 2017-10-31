DW: Куба играет свою роль в восстановлении имперского величия России
«Тень России нависла над Кубой», – пишет журналист Андреас Кноблох, статья которого опубликована на сайте телеканала Deutsche Welle.
«Москва активно расширяет сотрудничество с "экс-партнёром", пользуясь тем, что в последнее время отношения между Гаваной и Вашингтоном резко ухудшились из-за предполагаемых "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе», – приводит статью ИноТВ.
Так, в середине октября «Кремль и кубинское правительство договорились об увеличении объёма российских поставок нефти, а также о продолжении совместной работы по нефтедобыче на острове», говорится в публикации.
Кроме того, в сентябре страны подписали «целый пакет соглашений, в частности в энергетическом и железнодорожном секторах, другие договорённости касаются производства продуктов питания и текстильной промышленности», напоминает автор. Нельзя забывать и о том, что Россия поставляет на Кубу лифты, автомобили, автобусы и локомотивы.
«Только за первые шесть месяцев 2017 года объём торговли между двумя странами вырос на 73% и составил $176,2 млн. Активно развивается и сотрудничество в сфере туризма: по оценкам, в этом году Кубу должны посетить 100 тыс. туристов из России, что станет абсолютным рекордом», подчеркивает журналист.
А в 2016-ом Москва и Гавана подписали соглашение о модернизации Вооружённых сил Кубы. «К тому же продолжают появляться сообщения о том, что Россия вновь может открыть военную базу на Кубе», пишет Кноблох.
Он не сомневается, что на Острове свободы Россия преследует «конкретные геостратегические интересы».
«Москва активно расширяет сотрудничество с "экс-партнёром", пользуясь тем, что в последнее время отношения между Гаваной и Вашингтоном резко ухудшились из-за предполагаемых "акустических атак" на американских дипломатов на Кубе», – приводит статью ИноТВ.
Так, в середине октября «Кремль и кубинское правительство договорились об увеличении объёма российских поставок нефти, а также о продолжении совместной работы по нефтедобыче на острове», говорится в публикации.
Кроме того, в сентябре страны подписали «целый пакет соглашений, в частности в энергетическом и железнодорожном секторах, другие договорённости касаются производства продуктов питания и текстильной промышленности», напоминает автор. Нельзя забывать и о том, что Россия поставляет на Кубу лифты, автомобили, автобусы и локомотивы.
«Только за первые шесть месяцев 2017 года объём торговли между двумя странами вырос на 73% и составил $176,2 млн. Активно развивается и сотрудничество в сфере туризма: по оценкам, в этом году Кубу должны посетить 100 тыс. туристов из России, что станет абсолютным рекордом», подчеркивает журналист.
А в 2016-ом Москва и Гавана подписали соглашение о модернизации Вооружённых сил Кубы. «К тому же продолжают появляться сообщения о том, что Россия вновь может открыть военную базу на Кубе», пишет Кноблох.
Он не сомневается, что на Острове свободы Россия преследует «конкретные геостратегические интересы».
Понять послание Путина не составляет большого труда. Путин стремится вернуть России имперское величие, и отношения с Кубой – часть этого плана,приводит журналист слова эксперта по Южной Америке из Brookings Institution Ричарда Файнберга.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти