11:38 31 октября

Глава Пентагона рассказал о тренировках по отражению северокорейских ракет

Вооруженные силы Соединенных Штатов регулярно проводят тренировки по отражению возможных ракетных атак со стороны КНДР, передает РИА Новости заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.



В понедельник в ходе слушаний сенаторы поинтересовались у министра обороны, есть ли в Пентагоне план на случай ракетной атаки со стороны Северной Кореи, подчеркнув при этом, что речь тогда «будет не о днях, а о минутах».


В любом случае президента поднимут. Могу сказать, что мы тренируем это (действия в случае ракетного нападения) постоянно,
сказал Мэттис.

По словам министра, в первую очередь «будут задействованы станции слежения и противоракеты, расположенные на Аляске и Калифорнии». Затем президенту страны «будет представлен широкий набор вариантов» ответных действий, в том числе совместно с союзниками США в регионе, под которыми Вашингтон традиционно подразумевает Южную Корею и Японию.

Напомним, обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась в 2017 году в связи с серией ракетных и ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном. Это спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Primoos Сегодня, 10:51
    Президента разбудят? Это хороший план! Всем планам план!
    Primoos
    1. Шура пермский Сегодня, 10:53
      Наивные… пусть себя обнадеживают
      Шура пермский
    2. Зяблицев Сегодня, 10:54
      "Штаны снять - делай,раз!Памперс отдеть - два! Заправится!"
      "Сержант!Может все таки противогазы?"
      "Отставить!"
      "Ейссс, сэ-эр!"       laughing

      Песенка Ына:

      "Медленно ракеты уплывают вдаль,
      Встречи с ними ты уже не жди.
      И хотя Америки немного жаль,
      У Европы это впереди...."       laughing

      А вообще то не очень смешно, на самом то деле....
      Зяблицев
  2. Джедай Сегодня, 10:52
    Затем президенту страны «будет представлен широкий набор вариантов» ответных действий

    А варианты будут заключаться в определении самого ближнего бункера и немедленной эвакуации?
    Джедай
  3. san4es Сегодня, 10:59
    Привет Макс wink
    Вооруженные силы Соединенных Штатов регулярно проводят тренировки по отражению возможных ракетных атак со стороны КНДР

    ...А в КНДР... soldier
    san4es
  4. akribos Сегодня, 11:01
    Во время Второй Мировой у Японии действовал маленький отряд, который с помощью высотных аэрошаров потихоньку бомбил США. До войны было определено постоянное высотное воздушное течение. В него запускали шар. Ущерб был минимальный. Несколько пострадавших за всё время.
    Сейчас в эпоху ядерных боеприпасов, ущерб будет явно выше. КНДР вполне может воспользоваться данным примером. Дёшево , сердито, при совместном применении с ракетным ударом , эти шары вполне могут спокойно долететь до нужного места.
    akribos
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:05
    Это называется самоуспокоением. Если бы американцы не побаивались, то давно бы нанесли удар крылатыми ракетами и авиацией, т.к. корейцами была ущемлена "гордость гегемона".
    rotmistr60
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