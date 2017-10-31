Глава Пентагона рассказал о тренировках по отражению северокорейских ракет

В любом случае президента поднимут. Могу сказать, что мы тренируем это (действия в случае ракетного нападения) постоянно,

Вооруженные силы Соединенных Штатов регулярно проводят тренировки по отражению возможных ракетных атак со стороны КНДР, передает РИА Новости заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.В понедельник в ходе слушаний сенаторы поинтересовались у министра обороны, есть ли в Пентагоне план на случай ракетной атаки со стороны Северной Кореи, подчеркнув при этом, что речь тогда «будет не о днях, а о минутах».сказал Мэттис.По словам министра, в первую очередь «будут задействованы станции слежения и противоракеты, расположенные на Аляске и Калифорнии». Затем президенту страны «будет представлен широкий набор вариантов» ответных действий, в том числе совместно с союзниками США в регионе, под которыми Вашингтон традиционно подразумевает Южную Корею и Японию.Напомним, обстановка на Корейском полуострове серьезно обострилась в 2017 году в связи с серией ракетных и ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном. Это спровоцировало обмен воинственной риторикой между США и КНДР.