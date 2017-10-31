11:39 31 октября

Грузинский наемник обвинил Чехию в помощи Донбассу

Чешские «парамилитарные организации» готовят ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил командир добровольческого формирования «Грузинский легион» (воюет на стороне украинской армии), Мамука Мамулашвили. Об этом сообщает Gordon.ua.

Грузинский наемник обвинил Чехию в помощи Донбассу


Из Чехии приезжают военные инструкторы, которые обучают ДНР и ЛНР. У нас были имена и фамилии приезжающих людей, мы передали эти имена и фамилии в соответствующие структуры в Украине. Я не знаю, почему Чехия так настроена помогать сепаратистам
— сказал Мамулашвили.


В апреле заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщал, что американские инструкторы прибыли в зону вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, их разместили в расположении 92-й бригады ВСУ для проверки готовности соединения к ведению боевых действий. До этого не раз сообщалось об инструкторах из стран НАТО, обучающих ВСУ.

Как говорил в марте глава украинского МИД Павел Климкин, подразделения ВСУ, военнослужащие которых прошли подготовку у американских военных, продемонстрировали высокую эффективность в Донбассе, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://gordonua.com/
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Комментарии 26

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  1. Зяблицев Сегодня, 11:11
    Генацвале, а не чего что весь ваш сброд готовят американские и другие НАТОВские инструктора и даже поддерживают в различных видах боевого и других видах обеспечения? Мамука, хренов...Где этот правдоборец в глубоком маразме с "российской" агрессией - "мои года, мое богатство" - посмотрел бы на заплывшую от мародерства рожу своего землячка-карателя!
    Зяблицев
    1. Джедай Сегодня, 11:13
      Чешские «парамилитарные организации» готовят ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил командир добровольческого формирования «Грузинский легион» (воюет на стороне украинской армии), Мамука Мамулашвили

      Что, Мамука? "Завыдно и абыдно, да?" wink
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 11:16
        Слабо мне вериться , что чешские военные готовят ополчение , добровольцы можно допустить , а военные нет.
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 11:20
          Может и так, но кто же нам правду скажет? Война...
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 11:23
            Да война , не только огневыми средствами , но и информационная.
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 11:25
              На войне все средства хороши - Запад это усвоил.
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 11:30
                Так он как раз никогда ничем не гнушался и не соблюдал никаких принципов.
                cniza
                1. Джедай Сегодня, 11:36
                  Я это и имел ввиду. Достаточно вспомнить колонизацию коренных жителей на разных континентах "цивилизованной" Европой. Про современное насаждение "дерьмократии" США промолчу - это прямое развитие вышеупомянутой колониальной политики Европы.
                  Джедай
            2. Partyzan Сегодня, 11:36
              Цитата: cniza
              Да война , не только огневыми средствами , но и информационная.

              привет Виктор hi у них одна дорога
              Partyzan
        2. LSA57 Сегодня, 11:25
          Цитата: cniza
          добровольцы можно допустить , а военные нет.

          ну ведь могли добровольцам кислород перекрыть, а тут судя по всему сквозь пальцы смотрят
          Привет smile hi
          LSA57
          1. cniza Сегодня, 11:29
            Привет Сергей! hi , США это бы не понравилось.
            cniza
      2. LSA57 Сегодня, 11:23
        Цитата: Джедай
        Что, Мамука? "Завыдно и абыдно, да?"

        канэшн абидна. гаварили што ани терарсты и их не лубят, а тут вон што, памагают. и хто, член наты
        LSA57
        1. Джедай Сегодня, 11:27
          Так пусть этот грызунский полководец от обиды забирает всех своих кунаков и валит к себе в Грузию! am
          Джедай
      3. Громобой Сегодня, 11:28
        Цитата: Зяблицев
        а не чего что весь ваш сброд готовят американские и другие НАТОВские инструктора и даже поддерживают в различных видах боевого и других видах обеспечения?

        Так вот он и решил настучать на чехов,что ,мол,как же так---страна НАТО помогает Донбассу.
        С Венгрией Киев рассорился из-за нацотношений,осталось с Чехией разругаться из-за какого-то мамуки wassat
        Громобой
      4. Partyzan Сегодня, 11:28
        Цитата: Джедай
        Что, Мамука? "Завыдно и абыдно, да?"

        галстуки закончились, а новых не прислали, вот и обращается laughing
        Partyzan
    2. LSA57 Сегодня, 11:21
      Цитата: Зяблицев
      Генацвале, а не чего что весь ваш сброд готовят американские и другие НАТОВские инструктора и даже поддерживают в различных видах боевого и других видах обеспечения?

      а в чужом глазу соринка всегда виднее
      LSA57
  2. ИмПерц Сегодня, 11:12
    что американские инструкторы прибыли в зону вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, их разместили в расположении 92-й бригады ВСУ для проверки готовности соединения к ведению боевых действий. До этого не раз сообщалось об инструкторах из стран НАТО, обучающих ВСУ.

    А чехи приехали проконтролировать мероприятия, прописанные в Минских соглашениях. Что тут непонятного? hi
    ИмПерц
    1. LSA57 Сегодня, 11:26
      Цитата: ИмПерц
      А чехи приехали проконтролировать мероприятия,

      обсе само не справляется, значит надо помочь на общественных началах. в частном порядке так сказать
      LSA57
  3. Piramidon Сегодня, 11:14
    Ага, теперь ко всем бурятам еще и чехов подключили. Правильно. Ну не могут же шахтеры и таксисты лучшую европейскую армию три года мордой по столу возить.
    Piramidon
  4. Denis Batura Сегодня, 11:19
    Вот это поворот: впервые за историю человечества хоть чью-то руку на Донбассе увидели кроме руки Кремля.
    Denis Batura
  5. dsk Сегодня, 11:20
    Зачем кому-то мог понадобиться биоматериал населения России — в материале RT. Неизвестные лица собирают биологический материал россиян по всей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека.Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса." 30 октября 2017года.

    Странное совпадение, было сообщение месяц назад, - в Штатах, в гос закупках, был объявлен тендер на приобретение биологического материала россиян.
    dsk
  6. Сергей-svs Сегодня, 11:21
    Мамука Мамулашвили -кто это вообще? request Жаль времени, потраченного прочтение чуши этого укро-грузинского хероя! negative
    Сергей-svs
  7. samarin1969 Сегодня, 11:22
    Напрашивается вопрос, почему грузины с 1989 заняли враждебную позицию по отношению к России, а теперь и воюют?..Если бы не Россия шевроны у Мамуки были бы не с крестом, а с полумесяцем.
    samarin1969
  8. Ferdinant Сегодня, 11:22
    Йозеф Швейк и лейтенант Лукаш
    Ferdinant
    1. pafegosoff Сегодня, 11:39
      А на Украину отпраится полковник Фридрих Краус фон Циллергут и подпоручик Дуб...
      pafegosoff
  9. pafegosoff Сегодня, 11:26
    Грузинский пеликан прокрякал...
    pafegosoff
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