Грузинский наемник обвинил Чехию в помощи Донбассу

Из Чехии приезжают военные инструкторы, которые обучают ДНР и ЛНР. У нас были имена и фамилии приезжающих людей, мы передали эти имена и фамилии в соответствующие структуры в Украине. Я не знаю, почему Чехия так настроена помогать сепаратистам

Чешские «парамилитарные организации» готовят ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил командир добровольческого формирования «Грузинский легион» (воюет на стороне украинской армии), Мамука Мамулашвили. Об этом сообщает Gordon.ua — сказал Мамулашвили.В апреле заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщал, что американские инструкторы прибыли в зону вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, их разместили в расположении 92-й бригады ВСУ для проверки готовности соединения к ведению боевых действий. До этого не раз сообщалось об инструкторах из стран НАТО, обучающих ВСУ.Как говорил в марте глава украинского МИД Павел Климкин, подразделения ВСУ, военнослужащие которых прошли подготовку у американских военных, продемонстрировали высокую эффективность в Донбассе, передает "Лента.ru"