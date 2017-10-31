14:14 31 октября

Суд заблокировал запрет на службу трансгендеров в Вооруженных силах США

Суд в Вашингтоне заблокировал запрет администрации Дональда Трампа на службу в американских вооруженных силах трансгендеров, передает РИА Новости.



Ранее Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд против администрации Трампа за запрет трансгендерам служить в американской армии.


В предписании окружного судьи Коллин Коллар-Котелли говорится, что «у истцов есть право на судебное предписание касательно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено».

В августе Трамп обнародовал правила, согласно которым в вооруженных силах будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В документе отмечается, что решение будет оставаться в силе, «пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод о том, что его отмена не будет иметь негативного эффекта».

По словам президента, министр обороны или министр внутренней безопасности «могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики». Запрет должен вступить в силу в марте 2018 года.

Напомним, решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при Бараке Обаме, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. По разным оценкам, в ВС США служат от 1,3 тыс. до 6-ти тысяч трансгендеров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. Чёрный Сегодня, 12:01
    Трамп не прав. Вон, в сильнейшую армию континента только гномиков и алкашей нанимают. Так они уже тридцать миллионов бурятов положили. wassat
    Чёрный
    1. Зяблицев Сегодня, 12:03
      Видать судья- сам трансгендер, братасистров не сдал... Мочи натуралов! Чем больше "оно" в погонах у них, тем лучше для нас и, очень попрошу, богоизбранных камрадов не оправдывать подобное, тем что в славных и непобедимых некогда римских легионах были сплошь пида...геи! laughing
      Зяблицев
      1. Partyzan Сегодня, 12:10
        Цитата: Зяблицев
        Видать судья- сам трансгендер, братасистров не сдал...

        кто ж их там поймет-то,
        Partyzan
      2. cniza Сегодня, 12:10
        Чем все это закончится , весь мир сошел с ума...
        cniza
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:30
          армия мутантов,моральных и физических уродов,такую компанию лучше на мушке держать,кто знает что в их больных головах происходит.
          Ратник с пулеметом
          1. Джедай Сегодня, 12:34
            Цитата: Ратник с пулеметом
            такую компанию лучше на мушке держать

            Причём на приличном расстоянии. Как в том анекдоте про Вовочку: "Папа сказал что если вас не возбуждает вид голой женщины - значит вы дровосек и от вас надо держаться подальше."
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 12:49
              Похоже это становится заразным. lol
              cniza
              1. Джедай Сегодня, 12:56
                У кого нет иммунитета - все на вакцинацию! bully
                Джедай
                1. cniza Сегодня, 12:58
                  А кто сделал вакцину? , если США я им не верю. laughing
                  cniza
                  1. Джедай Сегодня, 13:06
                    А разве США делают вакцину от толерастии? belay Они же наоборот - по всему миру её насаждают! am
                    Джедай
                    1. cniza Сегодня, 13:09
                      И я том же , что под видом вакцины будет вирус.
                      cniza
              2. LSA57 Сегодня, 13:44
                Цитата: cniza
                Похоже это становится заразным.

                а представь себе такой ранетый в госпиталь попадёт...
                LSA57
        2. Комментарий был удален.
        3. Челентаныч Сегодня, 12:48
          Закончится может двумя вариантами,как в компьютерной игре начала 2000-х,кто играл-поймет wink :
          Челентаныч
      3. Тралл Сегодня, 12:13
        Армии США трансгендеры нужны, в армии без трансгендеров абсурд и коррупция.
        Оторвет такому на войне пипиську - ну фих сней, даже пришивать не нужно, т.к. ему без нее даже лучше laughing
        Тралл
        1. LSA57 Сегодня, 13:36
          Цитата: Тралл
          Оторвет такому на войне пипиську

          сами отстрелят
          LSA57
      4. NIKNN Сегодня, 12:14
        Цитата: Зяблицев
        непобедимых некогда римских легионах были сплошь пида...геи!

        Не путайте с геями настоящих боевых пи....сов...
        Запрет должен вступить в силу в марте 2018 года.
        А это наверное к 8 му марта приурочат... smile
        NIKNN
      5. pjastolov Сегодня, 12:19
        Цитата: Зяблицев
        Чем больше "оно" в погонах у них, тем лучше для нас

        не думаю - в плен попал - хуже смерти
        pjastolov
        1. Зяблицев Сегодня, 12:28
          А вот и дополнительный стимул не сдаваться... laughing
          Зяблицев
          1. pjastolov Сегодня, 12:31
            Цитата: Зяблицев
            А вот и дополнительный стимул не сдаваться... laughing

            только если с поясом шахида, что бы снять не смогли
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 12:56
              За это сравнение шахиды очень обидятся на тебя. lol
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 12:59
                а это пояс верности laughing
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 13:06
                  Только на какое место он ставится? belay lol
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 13:11
                    Цитата: cniza
                    Только на какое место он ставится?

                    на оба - они же - трансгендеры laughing
                    pjastolov
              2. LSA57 Сегодня, 13:37
                Цитата: cniza
                За это сравнение шахиды очень обидятся на тебя.

                и обиду выложат в письменном виде сидя в котле
                LSA57
      6. LSA57 Сегодня, 13:40
        Цитата: Зяблицев
        некогда римских легионах были сплошь пида...геи!

        и разбежались они по всей гейропе...
        админы, не баньте, не удаляйте, ведь правда сыромяжная...
        LSA57
    2. Шура пермский Сегодня, 12:03
      Пусть служат… нам на потеху)))
      Шура пермский
    3. 79807420129 Сегодня, 12:05
      Цитата: Чёрный
      По разным оценкам, в ВС США служат от 1,3 тыс. до 6-ти тысяч трансгендеров.

      Тьфу блин
      79807420129
      1. Leeds Сегодня, 12:08
        Лет через 10 об этом снимут душещипательный голливудский фильм, которому отдадут Оскар по овации. Кевин Спейси снимется в роли старого сержанта Джонса, который не смотря на показную черствость и грубость, вёл задушевные беседы с рядовым-трансгендером, который/ая в конце проявит неописуемую храбрость, закрыв сиськами амбразуру русского ДОТа. Звучит грустная музыка.
        Leeds
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:33
        ничего,зато валить их будет проще,срубил одного,а к нему вторая "половинка" на помощь ломанется,и второго снять реально laughing
        Ратник с пулеметом
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:01
          Цитата: Ратник с пулеметом
          ничего,зато валить их будет проще,срубил одного,а к нему вторая "половинка" на помощь ломанется,и второго снять реально

          Вы серьезно считаете,что мы будем воевать с Штатами в не ядерном формате ?
          Кстати,было такое государство Спарта,в которой ,замеченных в гомосексуальных связях казнили. Хотя на русскоязычных исторических ресурсах ,формируют зачем-то мнение о том,что в Спарте гомосексуализм поддерживался и поощрялся на государственном уровне.
          А спартанцы -это первые профессиональные военные по сути.
          НЕКСУС
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:05
            да это была шутка юмора,в реале они сами сильно не любят на поле боя быть,проще с воздуха нагадить))
            Ратник с пулеметом
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:13
              Цитата: Ратник с пулеметом
              да это была шутка юмора,в реале они сами сильно не любят на поле боя быть,проще с воздуха нагадить))

              Армия и флот США последние 25 лет затачивались под военные действия со слабым противником ,у которого нет сильных ВВС ,ПВО и ПРО. Достаточно глянуть на их флот,который более ориентирован на боевые действия по суше,нежели против ударных морских соединений.
              НЕКСУС
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:08
            такие мнения (в частности о Спарте) формируют как раз скрытие педроны,чтобы исторически обосновать свое существование.
            Ратник с пулеметом
    4. штольц Сегодня, 12:18
      Вот так: гомосеки победили Президента!
      штольц
      1. Esoteric Сегодня, 12:50
        Цитата: штольц
        Вот так: гомосеки победили Президента!

        А как невинно всё начиналось... feel love
        Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они - Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз - банда. До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка «западает» на переодетую мужчиной Джозефину, престарелый плейбой влюбляется в Дафну, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями...
        Esoteric
      2. japs Сегодня, 13:34
        Они его не только победили, они его уложили в соотвествующую позу...
        Ну, что же, Камасутра им в помощь!
        japs
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    Чем больше в американской армии будет чучел нетрадиционной ориентации тем лучше. Даже трудно представить нормальному человеку во что превратится эта армия и как "повысится" ее боевая мощь.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 12:07
      Цитата: rotmistr60
      Чем больше в американской армии будет чучел нетрадиционной ориентации тем лучше. Даже трудно представить нормальному человеку во что превратится эта армия и как "повысится" ее боевая мощь.

      Лишь бы не размножались.... wassat
      Чёрный
      1. Старый очень Сегодня, 12:21
        Будут.
        Будут размножаться почкование и делением.
        Я бы их умножил...на ноль!
        Старый очень
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:34
        не получится,природу не обманешь ей плевать на то что,кто то себе что то пришил или отрезал))
        Ратник с пулеметом
  3. К-50 Сегодня, 12:18
    Скоро на армии "запада" без брезгливости и не посмотреть будет. Надо же, сборище всех низменных качеств человеков. sad negative
    К-50
  4. sgr291158 Сегодня, 12:22
    Что случись, юбки в руки и бежать. Какая же это армия, мать иху.
    sgr291158
  5. Александр 3 Сегодня, 12:25
    Как же в плен педерастов брать? Ведь на коленях у них самая боевая поза.
    Александр 3
  6. Салют Сегодня, 13:06
    Цитата: Зяблицев
    Видать судья- сам трансгендер, братасистров не сдал...

    вот тут многие смеются над западными нравами, но и у нас в России не все замечательно
    вы видели нынешнее поколение? компьютерные задроты со слабым зрением, уличное гопотство с сигой в зубах и черными легкими, беспробудный алкоголизм в сельской местности и традиционное пренебрежение к своему здоровью!
    как бы нам русским не прозевать необратимых изменений в обществе!
    Салют
  7. Горменгаст Сегодня, 13:08
    Трампа гнобят уже даже извращенцы. laughing

    Судья молодец laughing ;опять за счет гетеросексуальных налогоплательщиков будут оплачиваться операции по перемене пола.
    Опять будет наплыв трансгамадрилов в армию за халявными операциями. laughing

    Идут служить не для защиты Родины и даже не по принуждению - а чтобы чего-то отрезать или пришить. Армия-с. laughing
    Горменгаст
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