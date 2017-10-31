Суд заблокировал запрет на службу трансгендеров в Вооруженных силах США
Суд в Вашингтоне заблокировал запрет администрации Дональда Трампа на службу в американских вооруженных силах трансгендеров, передает РИА Новости.
Ранее Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд против администрации Трампа за запрет трансгендерам служить в американской армии.
В предписании окружного судьи Коллин Коллар-Котелли говорится, что «у истцов есть право на судебное предписание касательно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено».
В августе Трамп обнародовал правила, согласно которым в вооруженных силах будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В документе отмечается, что решение будет оставаться в силе, «пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод о том, что его отмена не будет иметь негативного эффекта».
По словам президента, министр обороны или министр внутренней безопасности «могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики». Запрет должен вступить в силу в марте 2018 года.
Напомним, решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при Бараке Обаме, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. По разным оценкам, в ВС США служат от 1,3 тыс. до 6-ти тысяч трансгендеров.
Ранее Американский союз гражданских свобод (ACLU) подал в суд против администрации Трампа за запрет трансгендерам служить в американской армии.
В предписании окружного судьи Коллин Коллар-Котелли говорится, что «у истцов есть право на судебное предписание касательно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено».
В августе Трамп обнародовал правила, согласно которым в вооруженных силах будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В документе отмечается, что решение будет оставаться в силе, «пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод о том, что его отмена не будет иметь негативного эффекта».
По словам президента, министр обороны или министр внутренней безопасности «могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении практики». Запрет должен вступить в силу в марте 2018 года.
Напомним, решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при Бараке Обаме, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. По разным оценкам, в ВС США служат от 1,3 тыс. до 6-ти тысяч трансгендеров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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