14:15 31 октября

В ноябре возобновится формат "5+2" переговоров по Приднестровью

Молдавские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны сообщают о том, что новый раунд переговоров по вопросу приднестровского урегулирования состоится, с большой долей вероятности, в ноябре текущего года. Речь идёт о переговорном формате «пять плюс два», в котором задействованы такие стороны как Россия, Украина и ОБСЕ как посредники, США и ЕС как наблюдатели, а также Молдавия и ПМР как непосредственные стороны конфликта.

Заявлено, что молдавский премьер Павел Филип уже провёл несколько консультаций с представителями посредников и наблюдателей. Речь идёт о переговорах с ЕС, США и ОБСЕ. В частности, по неподтверждённым данным, молдавский премьер провёл предметные консультации с Румынией.

Кишинёв собирается продвигать идею развития на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики школ, в которых преподавание ведётся исключительно на латинской алфавитной графике. Также будет обсуждаться вопрос о перемещении товаров и услуг через границу Молдавии и ПМР.


В ноябре возобновится формат "5+2" переговоров по Приднестровью


На сегодняшний день ПМР фактически находится в блокаде со стороны Кишинёва и Киева. Это наносит урон экономике как самого Приднестровья, так и Молдовы.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон посещал Тирасполь с рабочим визитом и высказывался о необходимости выстраивания дружественных отношений. Однако нынешнее молдавское правительство дружественные отношения восстанавливать с Тирасполем явно не собирается, иначе бы разговор давно осуществлялся напрямую – без «партнёров» из США или той же Румынии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. pjastolov Сегодня, 12:40
    без «партнёров» из США или той же Румынии.
    без партнеров не получится, их уже отпартнерили, и даже Додона request
    pjastolov
    1. Владимир16 Сегодня, 12:49
      Выслать всех молдован из России домой. Пусть гастарбайтеры переговариваются со своими руководителями.
      В ПМР живут сотни тысяч граждан России, а мы с молдавскими гастарбайтерами тут цацкаемся.
      Владимир16
      1. pjastolov Сегодня, 13:02
        Цитата: Владимир16
        Пусть гастарбайтеры переговариваются со своими руководителями.

        отштукатурят - что ли?
        pjastolov
    2. ID90 Сегодня, 13:10
      Преднстровье- чемодан без ручки.
      ID90
  2. Лелёк Сегодня, 12:41
    ( В частности, по неподтверждённым данным, молдавский премьер провёл предметные консультации с Румынией.)

    А эти-то здесь с какого бока? Все решения Додона будут блокироваться нынешним правительством, значит дадо переизбрать это правительство, для этого у президента имеется опция. yes
    Лелёк
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:49
    Молдавия так же как Украина своего мнения не имеет. Как решат "партнеры" - Сша, ЕС и прислонившаяся к ним Румыния с амбициями как у поляков и огромным желанием оттяпать территорию, так и будет. А будет плохо к гадалке не ходи.
    rotmistr60
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