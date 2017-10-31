В ноябре возобновится формат "5+2" переговоров по Приднестровью

Молдавские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны сообщают о том, что новый раунд переговоров по вопросу приднестровского урегулирования состоится, с большой долей вероятности, в ноябре текущего года. Речь идёт о переговорном формате «пять плюс два», в котором задействованы такие стороны как Россия, Украина и ОБСЕ как посредники, США и ЕС как наблюдатели, а также Молдавия и ПМР как непосредственные стороны конфликта.Заявлено, что молдавский премьер Павел Филип уже провёл несколько консультаций с представителями посредников и наблюдателей. Речь идёт о переговорах с ЕС, США и ОБСЕ. В частности, по неподтверждённым данным, молдавский премьер провёл предметные консультации с Румынией.Кишинёв собирается продвигать идею развития на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики школ, в которых преподавание ведётся исключительно на латинской алфавитной графике. Также будет обсуждаться вопрос о перемещении товаров и услуг через границу Молдавии и ПМР.На сегодняшний день ПМР фактически находится в блокаде со стороны Кишинёва и Киева. Это наносит урон экономике как самого Приднестровья, так и Молдовы.Ранее президент Молдавии Игорь Додон посещал Тирасполь с рабочим визитом и высказывался о необходимости выстраивания дружественных отношений. Однако нынешнее молдавское правительство дружественные отношения восстанавливать с Тирасполем явно не собирается, иначе бы разговор давно осуществлялся напрямую – без «партнёров» из США или той же Румынии.