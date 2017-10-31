Водолазы ЗВО поднимут со дна Ладоги немецкий бомбардировщик

Поисковые работы будут проходить в южной части озера на глубине примерно около 5 м. К экспедиции будет привлечено специальное водолазное морское судно, большой гидрографический катер и вспомогательное оборудование. В данный момент ведется подготовка всего необходимого снаряжения

Около 30 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы примут участие в операции по подъему со дна Ладожского озера немецкого бомбардировщика времен войны, сообщает пресс-служба округа. Средний бомбардировщик Heinkel He 111 был обнаружен в южной части Ладоги на глубине пяти метров.- сообщили в пресс-службе.Кроме того, моряки Ленинградской военно-морской базы сейчас ведут работы в территориальных водах России в Гданьском и Финском заливах Балтийского моря. При этом задействовано до четырех судов и кораблей Балтийского флота.Среди объектов обследования предположительно находятся учебный артиллерийский корабль, транспорты разных водоизмещений, подводная лодка, сторожевой корабль, самолет, а также не идентифицированные подводные объекты.В соответствии с действующим международным и российским законодательством, найденные экспедицией корабли и подлодки будут объявлены воинскими захоронениями, места их гибели нанесут на все морские карты, добавил он.