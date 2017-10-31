14:18 31 октября

Водолазы ЗВО поднимут со дна Ладоги немецкий бомбардировщик

Около 30 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы примут участие в операции по подъему со дна Ладожского озера немецкого бомбардировщика времен войны, сообщает пресс-служба округа. Средний бомбардировщик Heinkel He 111 был обнаружен в южной части Ладоги на глубине пяти метров.

Поисковые работы будут проходить в южной части озера на глубине примерно около 5 м. К экспедиции будет привлечено специальное водолазное морское судно, большой гидрографический катер и вспомогательное оборудование. В данный момент ведется подготовка всего необходимого снаряжения
- сообщили в пресс-службе.

Водолазы ЗВО поднимут со дна Ладоги немецкий бомбардировщик



Кроме того, моряки Ленинградской военно-морской базы сейчас ведут работы в территориальных водах России в Гданьском и Финском заливах Балтийского моря. При этом задействовано до четырех судов и кораблей Балтийского флота.

Среди объектов обследования предположительно находятся учебный артиллерийский корабль, транспорты разных водоизмещений, подводная лодка, сторожевой корабль, самолет, а также не идентифицированные подводные объекты.

В соответствии с действующим международным и российским законодательством, найденные экспедицией корабли и подлодки будут объявлены воинскими захоронениями, места их гибели нанесут на все морские карты, добавил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:20
    международные и российские законы это хорошо,но стоит ли объявлять воинскими захоронениями,места гибели вражьих объектов,они тогда сюда не на пикник пришли,а убивать наших дедов и бабушек(обе мои бабки были подростками в блокадном Ленинграде)хранить об этих мразях память нам надо только для предотвращения подобного в будущем(особенно если учесть что происходит с воинскими захоронениями и памятниками в Польше и т.п.)
    Ратник с пулеметом
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:27
    Памятники, это верно, только вот это как для галочки , такие мероприятия как поиск и подъем найденной техники нужно в прямом эфире, вместо ненужных сериалишек показывать, ибо на своем прошлом нужно учиться, а не на некчемных сказках, именуемых сериал, у когорых то зачастую и смысла нет.
    Геркулесыч
  3. SCHMEL Сегодня, 13:42
    He 111 был обнаружен в южной части Ладоги на глубине пяти метров
    Про состояние ни слова, мож там и поднимать то особо не чего...

    SCHMEL
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