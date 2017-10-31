Первый полет нового самолета Ил-276 запланирован на 2023 год

С декабря мы приступаем к эскизному проектированию Ил-276. Завершение конструкторских работ, подготовка производства и первый вылет запланированы на первый квартал 2023 года. Завершение самой работы с присвоением соответствующей литеры - это 2025 год с началом серийных поставок в войска в 2026 году

В декабре ПАО "Ил" приступит к разработке среднего военно-транспортного самолета Ил-276, сообщил руководитель программы Игорь Бевзюк. Первый полет транспортника запланирован на 2023 год.- рассказал Бевзюк.Времени на разработку и испытания нового самолета осталось немного, отметили в ПАО "ИЛ" - с 2023 года начнет подходить к концу срок эксплуатации военно-транспортных Ан-12. Их и призван заменить новый самолет.Ил-276 - тактический военно-транспортный самолет, разработанный в КБ Ильюшина. Первоначально проект был российско-индийским, в 2015 году Индия из него вышла. Реактивный самолет предназначен для замены в ВКС России турбовинтовых Ан-12 и Ан-26. Согласно проекту, Ил-276 способен перевозить до 80 процентов необходимых армии грузов и техники при значительно меньших затратах.Размеры грузовой кабины самолета идентичны Ил-76МД. Ил-276 может перебросить 12 тонн груза на 3700 километров либо 20 тонн на 2000 км, либо 90 десантников, передает ТАСС