14:14 31 октября

Первый полет нового самолета Ил-276 запланирован на 2023 год

В декабре ПАО "Ил" приступит к разработке среднего военно-транспортного самолета Ил-276, сообщил руководитель программы Игорь Бевзюк. Первый полет транспортника запланирован на 2023 год.

С декабря мы приступаем к эскизному проектированию Ил-276. Завершение конструкторских работ, подготовка производства и первый вылет запланированы на первый квартал 2023 года. Завершение самой работы с присвоением соответствующей литеры - это 2025 год с началом серийных поставок в войска в 2026 году
- рассказал Бевзюк.

Первый полет нового самолета Ил-276 запланирован на 2023 год



Времени на разработку и испытания нового самолета осталось немного, отметили в ПАО "ИЛ" - с 2023 года начнет подходить к концу срок эксплуатации военно-транспортных Ан-12. Их и призван заменить новый самолет.

Ил-276 - тактический военно-транспортный самолет, разработанный в КБ Ильюшина. Первоначально проект был российско-индийским, в 2015 году Индия из него вышла. Реактивный самолет предназначен для замены в ВКС России турбовинтовых Ан-12 и Ан-26. Согласно проекту, Ил-276 способен перевозить до 80 процентов необходимых армии грузов и техники при значительно меньших затратах.

Размеры грузовой кабины самолета идентичны Ил-76МД. Ил-276 может перебросить 12 тонн груза на 3700 километров либо 20 тонн на 2000 км, либо 90 десантников, передает ТАСС

Использованы фотографии: Allocer/ Wikimedia.org
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Комментарии 12

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:17
    Очень нужная машина для армии . Но смущают сроки поступления в войска.
    НЕКСУС
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:19
    Интересно, введут когда -нибудь статью, за массовое и хроническое невыполнение обещаний, как и срыв госзаказа? А то обещать умеют все, а вот выполнять обещания не горят желанием! У нам ПАКФА, если верить обещаниям, уже как минимум 5пять лет стоит на вооружении , а реально, может и не купят не одного, так и останется прототипом, и памятником невыполненным обещаниям.
    Геркулесыч
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:29
      Цитата: Геркулесыч
      У нам ПАКФА, если верить обещаниям, уже как минимум 5пять лет стоит на вооружении

      ПАК ФА сперва хотели пустить первую серию с двигателями первого этапа,но теперь,когда изделие 30 готово к летным испытаниям,пересмотрели решение,и в 18 году скорее всего первая малая партия СУ-57 пойдет на войсковые испытания. А к 19-му году,полагаю серию продолжат и МО будет малыми партиями закупать 57-е.
      Цитата: Геркулесыч
      а реально, может и не купят не одного, так и останется прототипом, и памятником невыполненным обещаниям.

      Это полнейшая глупость. Столько времени ,денег и усилий потратить,чтоб потом в музей сдать? СУ-57 будет закупаться МО,только небольшими партиями.На ближайшие 10 лет основным тяжелым МФИ у нас будет СУ-35С. В течении этих 10 лет цену на СУ-57 по мере увеличения серии будут адаптировать.И так же будут расширять арсенал для этой платформы. Так же ,к 20 году КРЭТ должен завершить создание РОФАР как для самолетов,так и для кораблей.
      НЕКСУС
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:54
        Андрей hi я больше чем уверен, что все прототипы Су50 обьеденят в одну эскодрилию, и на этом эпопея самолета закончится, ибо все чаще наши высокие чины заявляют об этом самолете только как об демонстраторе технологий, а не сирийной модели.
        Геркулесыч
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:01
          Цитата: Геркулесыч
          Андрей hi я больше чем уверен, что все прототипы Су50 обьеденят в одну эскодрилию, и на этом эпопея самолета закончится, ибо все чаще наши высокие чины заявляют об этом самолете только как об демонстраторе технологий, а не сирийной модели.

          Вы ошибаетесь. Причем очень сильно.В демонстратор технологий не будет не один здравомыслящий человек вкладывать миллиарды долларов. Повторюсь,-СУ-57 станет основным тяжелым МФИ лишь лет через 10,а может и через 15. Вопрос цены и технологий. На сегодняшний день именно 30-й и 35-й наши основные тяжелые МФИ.Но по мере насыщения наших ВКС СУ-35-ми ,СУ-30 будут переориентировать только на экспорт(продолжая его модернизировать). И в сухом остатке,у нас останется один массовый тяжелый МФИ-это СУ-35. Через 10-15 лет в ВКС ,думаю уже будет 50-60 бортов СУ-57. И вот тогда и начнется серьезная закупка СУ-57 с уже адаптированной ценой и обкатанными технологиями.
          НЕКСУС
    2. ID90 Сегодня, 13:39
      Цитата: Геркулесыч
      Интересно, введут когда -нибудь статью, за массовое и хроническое невыполнение обещаний, как и срыв госзаказа?

      вы предлагаете Путина посадить?
      ID90
  3. Китобой Сегодня, 13:26
    Судя по макету, под двигатели серии ПД.... выглядит многообещающе ))
    Китобой
  4. Китобой Сегодня, 13:27
    Цитата: Геркулесыч
    Интересно, введут когда -нибудь статью, за массовое и хроническое невыполнение обещаний, как и срыв госзаказа? А то обещать умеют все, а вот выполнять обещания не горят желанием! У нам ПАКФА, если верить обещаниям, уже как минимум 5пять лет стоит на вооружении , а реально, может и не купят не одного, так и останется прототипом, и памятником невыполненным обещаниям.

    У вас, под вашим флагом, все и всегда будет хорошо )) ... наверное....хотя
    Китобой
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:48
      Сотый раз обьясняю -я Ростовчанин sad а флаг мне система эта лепит почему-то! !! negative
      Геркулесыч
  5. Салют Сегодня, 13:28
    не плохо бы создать нечто подобное по грузоподъемности и дальности но с ВВиП
    Салют
    1. АВП 518 Сегодня, 14:13
      Цитата: Салют
      не плохо бы создать нечто подобное по грузоподъемности и дальности но с ВВиП

      Пытались уже.Дорого,и по характеристикам так себе.
      АВП 518
  6. valerei Сегодня, 14:07
    А когда из этого военного сделают пассажирский гражданский? Такой мысли не возникло? СССР, в своё время, часто так поступал и было неплохо.
    valerei
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