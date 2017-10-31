14:19 31 октября

СМИ: В КНДР обрушился тоннель на ядерном полигоне; множество погибших

В японских СМИ сегодня публикуются материалы, в которых утверждается, что в Северной Корее якобы произошло обрушение одного из тоннелей на полигоне для ядерных испытаний. По некоторым данным, речь идёт о тоннеле на полигоне Пукьюнг.

Японская пресса пишет о том, что обрушение произошло в момент проведения строительных работ по созданию дополнительной «ядерной» инфраструктуры. В то же время на японском телеканале Asashi приводится конкретная статистика по числу погибших. Утверждается, что известно о 100 жертвах трагедии, которые оказались погребены под каменной массой разрушившегося свода тоннеля. Заявлено, что ещё не менее 100 человек находятся в каменной ловушке. Идёт спасательная операция по их освобождению из каменного плена. Не хватает тяжёлой техники и подготовленных специалистов.

СМИ: В КНДР обрушился тоннель на ядерном полигоне; множество погибших



Японские СМИ заявляют, что причиной обрушения свода тоннеля могло стать очередное ядерное испытание, которое произошло в КНДР весной текущего года. По утверждениям японских специалистов, взрыв мог привести к проседанию грунта и ослаблению удерживающих конструкций.

В КНДР официальных подтверждений обрушения тоннеля на ядерном полигоне не публикуется.

Использованы фотографии: kcna.kp
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Комментарии 26

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  1. Чёрный Сегодня, 13:31
    О как. Японцы имеют доступ к северокорейским ядерным полигонам?... smile Нинзя? smile или просто подготовка к хеллоуину?
    Чёрный
    1. NIKNN Сегодня, 13:42
      Цитата: Чёрный
      в Северной Корее якобы произошло обрушение одного из тоннелей на полигоне для ядерных испытаний.

      Посмотрел прессу..., такая лапша..., начиная от того, что обрушился 3 сентября в результате испытани водородной бомб и заканчивая, что Ын это специально сделал... Бред на бреде, ждем официальных данных...
      NIKNN
      1. Logall Сегодня, 13:45
        Ждать осталось немного, американцы официально объявят!
        Для прогрессивного запада это будет считаться истиной! И для остального либерального мира...
        Logall
        1. NIKNN Сегодня, 13:48
          Цитата: Logall
          Ждать осталось немного, американцы официально объявят!

          ВВС пока тоже несет не поймеш чего
          NIKNN
        2. cniza Сегодня, 13:49
          Мутят японцы , такую информацию раздобыть - это не возможно.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 13:50
            Сакура вроде не цветет, что они такие хмельные ходят?
            Я в смысле: ''пьяная выходка''!
            Logall
            1. LSA57 Сегодня, 14:05
              Цитата: Logall
              Сакура вроде не цветет, что они такие хмельные ходят?
              Я в смысле: ''пьяная выходка''!

              контрофактное виски на АПЛ из матрасии завезли
              LSA57
        3. Shurik70 Сегодня, 13:51
          А КНДР даже отвечать на этот бред не хочет.
          Но могли бы и объяснить "у нас шпионов ловят на стадии трудоустройства". Случилось там на полигоне что или нет, японцы точно знать ничего не могут.
          bully
          Shurik70
          1. Logall Сегодня, 13:54
            Всех японцев, владеющих информацией, в тоннеле засыпало! fellow
            Logall
      2. LSA57 Сегодня, 14:04
        Цитата: NIKNN
        Бред на бреде, ждем официальных данных...

        данные могут быть только непосредственно из Кореи, но их как раз и не будет. а если и будут то без гарантии правды
        LSA57
  2. Зяблицев Сегодня, 13:31
    Японцы следите лучше за своими АЭС, пол региона засрали уже радионуклидами!
    Зяблицев
  3. pjastolov Сегодня, 13:32
    Японские СМИ заявляют,
    интересно, такое ощущение - что прямой репортах с места событий
    pjastolov
    1. Джедай Сегодня, 13:34
      "Вброс" как элемент борьбы с КНДР.
      Джедай
      1. pjastolov Сегодня, 13:36
        Цитата: Джедай
        "Вброс" как элемент борьбы с КНДР.

        вот-вот, навеяло
        pjastolov
        1. jjj Сегодня, 13:39
          Они еще говорят, что северокорейские ракеты теперь долетают и до Западной Европы
          jjj
          1. japs Сегодня, 13:59
            Столтенберг и не такое соврет, завидует, видать укровоенам. Те уже 100500 конноводолазов из Бурятии уничтожили. Про "Арматы" я уж промолчу...
            japs
        2. Джедай Сегодня, 13:39
          Вполне вероятно, что этот "вброс" сделан по команде от Хозяина.
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 13:50
            Естественно , создается информационный фон.
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 13:54
              Фон уже давно создан. Теперь идёт планомерное наполнение негативом.
              Джедай
              1. cniza Сегодня, 13:56
                А дальше последуют действия , решатся?
                cniza
                1. Джедай Сегодня, 14:12
                  Сомнения у меня на этот счёт. Если только полностью убьют в себе инстинкт самосохранения какой-нибудь дрянью.
                  Джедай
            2. pjastolov Сегодня, 14:00
              Цитата: cniza
              создается информационный фон.

              а Ын плевал на все
              pjastolov
      2. LSA57 Сегодня, 14:07
        Цитата: Джедай
        "Вброс" как элемент борьбы с КНДР.

        по продолжению написанному из фашингтонского обкома сценарию
        LSA57
  4. igorj 51 Сегодня, 13:37
    Японская пресса пишет о том, что обрушение произошло в момент проведения строительных работ по созданию дополнительной «ядерной» инфраструктуры. В то же время на японском телеканале Asashi приводится конкретная статистика по числу погибших. Утверждается, что известно о 100 жертвах трагедии, которые оказались погребены под каменной массой разрушившегося свода тоннеля. Заявлено, что ещё не менее 100 человек находятся в каменной ловушке. Идёт спасательная операция по их освобождению из каменного плена. Не хватает тяжёлой техники и подготовленных специалистов.

    Японская пресса по части публикации фейков о Северной Корее решила перехватить лавры первенства у южнокорейской прессы..? И главное как всегда без каких либо ссылок на источник информации. Как всегда предлагают верить им на слово.
    igorj 51
  5. Бомба Сегодня, 13:40
    В мамкиных очках =)
    Бомба
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:42
    Японцы , как и южнокорейцы, соревнуются, кто более правдоподобную ложь выдумает, а главное условие -самим в нее верить. fool
    Геркулесыч
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