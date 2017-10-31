СМИ: В КНДР обрушился тоннель на ядерном полигоне; множество погибших

В японских СМИ сегодня публикуются материалы, в которых утверждается, что в Северной Корее якобы произошло обрушение одного из тоннелей на полигоне для ядерных испытаний. По некоторым данным, речь идёт о тоннеле на полигоне Пукьюнг.Японская пресса пишет о том, что обрушение произошло в момент проведения строительных работ по созданию дополнительной «ядерной» инфраструктуры. В то же время на японском телеканале Asashi приводится конкретная статистика по числу погибших. Утверждается, что известно о 100 жертвах трагедии, которые оказались погребены под каменной массой разрушившегося свода тоннеля. Заявлено, что ещё не менее 100 человек находятся в каменной ловушке. Идёт спасательная операция по их освобождению из каменного плена. Не хватает тяжёлой техники и подготовленных специалистов.Японские СМИ заявляют, что причиной обрушения свода тоннеля могло стать очередное ядерное испытание, которое произошло в КНДР весной текущего года. По утверждениям японских специалистов, взрыв мог привести к проседанию грунта и ослаблению удерживающих конструкций.В КНДР официальных подтверждений обрушения тоннеля на ядерном полигоне не публикуется.