1919. Британская миссия на севере России
Генерал Генри Сеймур Роулинсон допрашивает пленных солдат Красной Армии, 1919
Поезд генерала Генри Сеймура Роулинсона. 1919
Генерал Генри Сеймур Роулинсон покидает здание главного штаба Северно-Русского экспедиционного корпуса, Архангельск, август - сентябрь 1919
Генерал Генри Сеймур Роулинсон готовится к полёту. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919
Генерал Генри Сеймур Роулинсон взобрался на место наблюдателя на гидросамолете Fairey IIIC. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919
Генерал Генри Сеймур Роулинсон начинает полет на гидросамолете Fairey IIIC. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919
Гидросамолеты Fairy 3c, готовые к вылету с Онежского озера, Медвежья Гора, 1919
Вид Медвежьей Горы с севера, июль 1919
Строительство ангара RAF в заснеженных полях вблизи Мурманска, начало 1919
Бригадный генерал Эдмунд Айронсайд, главнокомандующий войсками Антанты в Архангельске, вручает медали.1919
Королевские стрелки и мертвые большевики на позиции в районе Кедровой
Два пленных большевика, отец и сын 13 лет
Группа из 64 захваченных большевиков
«Специальная клетка» для пленных
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Британский госпитальный корабль в Архангельске, 1919
Буксиры на Двине
Вид набережной в Архангельске
Колчаковцы
Ледокол прорубает проход для транспорта союзников
Два транспорта пробираются через проход, прорубленным ледоколом
Кирби и его друзья
Орудие Красной Армии, захваченное англичанами. 1919
Соломбала, Архангельск
Палаточный лагерь Королевских стрелков. 1919
Позиция большевиков
Рядовой Блейк и ручная собака Киппер
Вид на Михаило-Архангельский кафедральный собор с Двины
Поезд генерала Генри Сеймура Роулинсона. 1919
Генерал Генри Сеймур Роулинсон покидает здание главного штаба Северно-Русского экспедиционного корпуса, Архангельск, август - сентябрь 1919
Генерал Генри Сеймур Роулинсон готовится к полёту. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919
Генерал Генри Сеймур Роулинсон взобрался на место наблюдателя на гидросамолете Fairey IIIC. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919
Генерал Генри Сеймур Роулинсон начинает полет на гидросамолете Fairey IIIC. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919
Гидросамолеты Fairy 3c, готовые к вылету с Онежского озера, Медвежья Гора, 1919
Вид Медвежьей Горы с севера, июль 1919
Строительство ангара RAF в заснеженных полях вблизи Мурманска, начало 1919
Бригадный генерал Эдмунд Айронсайд, главнокомандующий войсками Антанты в Архангельске, вручает медали.1919
Королевские стрелки и мертвые большевики на позиции в районе Кедровой
Два пленных большевика, отец и сын 13 лет
Группа из 64 захваченных большевиков
«Специальная клетка» для пленных
Без подписи
Без подписи
Без подписи
Британский госпитальный корабль в Архангельске, 1919
Буксиры на Двине
Вид набережной в Архангельске
Колчаковцы
Ледокол прорубает проход для транспорта союзников
Два транспорта пробираются через проход, прорубленным ледоколом
Кирби и его друзья
Орудие Красной Армии, захваченное англичанами. 1919
Соломбала, Архангельск
Палаточный лагерь Королевских стрелков. 1919
Позиция большевиков
Рядовой Блейк и ручная собака Киппер
Вид на Михаило-Архангельский кафедральный собор с Двины
Первоисточник: https://humus.livejournal.com/5686217.html
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