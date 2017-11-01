1919. Британская миссия на севере России

Генерал Генри Сеймур Роулинсон допрашивает пленных солдат Красной Армии, 1919Поезд генерала Генри Сеймура Роулинсона. 1919Генерал Генри Сеймур Роулинсон покидает здание главного штаба Северно-Русского экспедиционного корпуса, Архангельск, август - сентябрь 1919Генерал Генри Сеймур Роулинсон готовится к полёту. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919Генерал Генри Сеймур Роулинсон взобрался на место наблюдателя на гидросамолете Fairey IIIC. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919Генерал Генри Сеймур Роулинсон начинает полет на гидросамолете Fairey IIIC. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919Гидросамолеты Fairy 3c, готовые к вылету с Онежского озера, Медвежья Гора, 1919Вид Медвежьей Горы с севера, июль 1919Строительство ангара RAF в заснеженных полях вблизи Мурманска, начало 1919Бригадный генерал Эдмунд Айронсайд, главнокомандующий войсками Антанты в Архангельске, вручает медали.1919Королевские стрелки и мертвые большевики на позиции в районе КедровойДва пленных большевика, отец и сын 13 летГруппа из 64 захваченных большевиков«Специальная клетка» для пленныхБез подписиБез подписиБез подписиБританский госпитальный корабль в Архангельске, 1919Буксиры на ДвинеВид набережной в АрхангельскеКолчаковцыЛедокол прорубает проход для транспорта союзниковДва транспорта пробираются через проход, прорубленным ледоколомКирби и его друзьяОрудие Красной Армии, захваченное англичанами. 1919Соломбала, АрхангельскПалаточный лагерь Королевских стрелков. 1919Позиция большевиковРядовой Блейк и ручная собака КипперВид на Михаило-Архангельский кафедральный собор с Двины