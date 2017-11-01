07:36 01 ноября

1919. Британская миссия на севере России

Генерал Генри Сеймур Роулинсон допрашивает пленных солдат Красной Армии, 1919


Поезд генерала Генри Сеймура Роулинсона. 1919



Генерал Генри Сеймур Роулинсон покидает здание главного штаба Северно-Русского экспедиционного корпуса, Архангельск, август - сентябрь 1919


Генерал Генри Сеймур Роулинсон готовится к полёту. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919


Генерал Генри Сеймур Роулинсон взобрался на место наблюдателя на гидросамолете Fairey IIIC. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919


Генерал Генри Сеймур Роулинсон начинает полет на гидросамолете Fairey IIIC. Онежское озеро, Медвежья гора, октябрь 1919


Гидросамолеты Fairy 3c, готовые к вылету с Онежского озера, Медвежья Гора, 1919


Вид Медвежьей Горы с севера, июль 1919


Строительство ангара RAF в заснеженных полях вблизи Мурманска, начало 1919


Бригадный генерал Эдмунд Айронсайд, главнокомандующий войсками Антанты в Архангельске, вручает медали.1919


Королевские стрелки и мертвые большевики на позиции в районе Кедровой


Два пленных большевика, отец и сын 13 лет


Группа из 64 захваченных большевиков


«Специальная клетка» для пленных


Без подписи


Без подписи


Без подписи


Британский госпитальный корабль в Архангельске, 1919


Буксиры на Двине


Вид набережной в Архангельске


Колчаковцы


Ледокол прорубает проход для транспорта союзников


Два транспорта пробираются через проход, прорубленным ледоколом


Кирби и его друзья


Орудие Красной Армии, захваченное англичанами. 1919


Соломбала, Архангельск


Палаточный лагерь Королевских стрелков. 1919


Позиция большевиков


Рядовой Блейк и ручная собака Киппер


Вид на Михаило-Архангельский кафедральный собор с Двины
Первоисточник: https://humus.livejournal.com/5686217.html


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 06:54
    Интересно, как бы сейчас вели себя гордые англы, если бы не они, а наши предки такую "экспедицию" в Уэллсе или Шотландии провели бы?
    svp67
Картина дня